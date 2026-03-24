Rinku Singh News: IPL শুরুর ৪ দিন আগেই হৃদয় জিতলেন মুখ্যমন্ত্রী, সদ্য বাবা হারানো KKR স্টারকে চাকরির নিয়োগপত্র

Rinku Singh News: IPL শুরুর ৪ দিন আগেই হৃদয় জিতলেন মুখ্যমন্ত্রী, সদ্য বাবা হারানো KKR স্টারকে চাকরির নিয়োগপত্র
Rinku Singh News: সরকারি চাকরি বাবা হারানো ক্রিকেটারকে! আইপিএল শুরুর আগেই নাইট যোদ্ধার হৃদয় জিতলেন মুখ্যমন্ত্রী। যে খবর মন ভালো করে দিল অনেকেরই।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিজের রাজ্যের দল উত্তরপ্রদেশ (Uttar Pradesh) থেকে কেকেআরের হয়ে খেলে (KKR) আজ সে টি-২০ বিশ্বকাপজয়ী! কথা হচ্ছে আলিগড়ের ২৮ বছরের নাইট তারকা রিঙ্কু সিংকে (Rinku Singh) নিয়ে। তাঁর রকেটের মতো উত্থান ক্রিকেট কেরিয়ারে। নিজের আলাদা পরচিতিও গড়ে তুলেছেন তিনি। আর এবার সেই রিঙ্কু আইপিএল শুরুর ঠিক ৪ দিন আগেই রিঙ্কুর জীবন বদলে যাচ্ছে। উত্তর প্রদেশ ক্রীড়া দফতরের তথ্য অনুযায়ী, রিঙ্কুকে যোগীরাজ্যের রিজিওনাথ স্পোর্টস অফিসারের (আরএসও) গুরুদায়িত্বই দেওয়া হচ্ছে। আঞ্চলিক ক্রীড়া কর্মকর্তা হিসেবে নতুন ইনিংস শুরু করবেন ক্রিকেটার।
একাধিক ক্রীড়াবিদকেই চাকরি
২৪ মার্চ, মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ (Yogi Adityanath) লোক ভবনে রিঙ্কুর হাতে সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেবেন। এদিন যোগী রিঙ্কু-সহ মোট ৬ ক্রীড়াবিদকে অফিসার পদে নিয়োগপত্র দেবেন। অলিম্পিক্স ব্রোঞ্জ পদকজয়ী ভারতীয় হকি দলের সদস্য রাজকুমার পালকে ডিএসপি পদে নিয়োগ করা হবে। পাশাপাশি প্যারা-অ্যাথলেটিক্সে দুর্দান্ত পারফর্ম করা প্রবীণ কুমারও হবেন ডিএসপি।
বিশ্বকাপে বাবাকে হারানো
গত মাসেই রিঙ্কু তাঁর বাবাকে হারিয়েছেন। টি-২০ বিশ্বকাপে কার্যত ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ় কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচ ছিল ইডেনে। তাঁর আগেই রিঙ্কুর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। দীর্ঘদিন স্টেজ ৪ লিভার ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করা রিঙ্কুর বাবা খানচন্দ্র সিং প্রয়াত হয়েছিলেন। ঙ্কুর প্রতি বহু ভারতীয়রই একটা 'সফট কর্নার' রয়ে গিয়েছে। বাবা স্থানীয় এলাকায় এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার দিতেন। পাঁচ-ভাই বোনের সংসারে অভাব-অনটনের কোনও শেষ ছিল না। এমনী একসময়ে রিঙ্কুকে জমাদারের কাজের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আজ সবই অতীত রিঙ্কু এখন প্রায় ২০-৩০ কোটি টাকার মালিক। বিসিসিআই-এর গ্রেড 'সি'-র চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটার সাড়ে ৩ কোটি টাকায় বাংলোও কিনেছেন।
গতবছর জুলাইতেই জানা গিয়েছিল যে, রিঙ্কু উত্তরপ্রদেশের বেসিক এডুকেশন অফিসার হবেন। রিঙ্কুর নিয়োগের খবর ছড়িয়ে পড়তেই সোশ্যাল মিডিয়া সমালোচনায় ফেটে পড়েছিল নেটপাড়ায় অনেকেই বলেছিলে যে, রিঙ্কু নবম শ্রেণিতে ফেল করেছেন। এরপর আর কোনও পড়াশোনাই করেননি তিনি। শিক্ষার সঙ্গে রিঙ্কুর দূরদূরান্ত পর্যন্ত সম্পর্ক নেই, সেখানে তাঁকে এই পদ দেওয়ার কী মানে! তবে রিঙ্কুকে শিক্ষার সঙ্গে নয়, ক্রীড়ার সঙ্গেই রাখল তাঁর রাজ্য। রিঙ্কুর সামনে এখন আইপিএল। যদিও আপাতত কলকাতার 'ঘরের ছেলে'র ফোকাস ক্রিকেটেই। কেকেআর আগামী ২৯ মার্চ ওয়াংখেড়েতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে আইপিএল অভিযান শুরু করবে। চোখ থাকবে রিঙ্কুর দিকেও।
