English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • খেলা
  • Rinku Singh: বিশ্বকাপের আগে রাইভালদের রণহুঙ্কার! র‍্যাপিড সেঞ্চুরিতে নাইট যোদ্ধার ভয়াল তাণ্ডব...

Rinku Singh: বিশ্বকাপের আগে 'রাইভাল'দের রণহুঙ্কার! র‍্যাপিড সেঞ্চুরিতে নাইট যোদ্ধার ভয়াল তাণ্ডব...

Rinku Singh Century Vijay Hazare Trophy 2025: রিঙ্কু সিং যেন ভারতীয় ক্রিকেটের রকস্টার। উত্তরপ্রেদেশের অধিনায়ক চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে এলেন দেখলেন ও জয় করলেন। আর যাবতীয় লাইমলাইট কেড়ে নিলেন। 

শুভপম সাহা | Updated By: Dec 26, 2025, 05:25 PM IST
Rinku Singh: বিশ্বকাপের আগে 'রাইভাল'দের রণহুঙ্কার! র‍্যাপিড সেঞ্চুরিতে নাইট যোদ্ধার ভয়াল তাণ্ডব...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রিঙ্কু সিং (Rinku Singh) আবারও একবার প্রমাণ করে দিলেন, কেন তিনি ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম আলোচিত নামআসন্ন আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের (ICC T20 World Cup 2026) ভারতীয় দলে, কিছুটা দেরিতে ডাক পাওয়ার পর, কলকাতা নাইট রাইডার্সের (Kolkata Knight Riders, KKR) ঘরের ছেলে, চলতি বিজয় হাজারে ট্রফিতে (Vijay Hazare Trophy 2025-26) 'রাইভাল'দের রণহুঙ্কার দিলেন। র‍্যাপিড সেঞ্চুরিতে নাইট যোদ্ধা ভয়াল তাণ্ডব করলেন চণ্ডীগড়ের বিপক্ষে।

Add Zee News as a Preferred Source

দুরন্ত খেলল উত্তরপ্রদেশ

২৬ ডিসেম্বর, শুক্রবার বিজয় হাজারের এলিট গ্রুপ 'বি'র ম্যাচ ছিল রাজকোটে। উত্তরপ্রদেশ মুখোমুখি হয়েছিল চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে। উত্তরপ্রদেশের অধিনায়ক রিঙ্কুর বিধ্বংসী ব্যাটিং নিয়েই এখন চলছে সর্বত্র চর্চা। এদিন সামসোরা ক্রিকেট গ্রাউন্ডে টস জিতে মনন বোহরার চণ্ডীগড় ফিল্ডিং নিয়েই বড় ভুল করে ফেলে। উত্তরপ্রদেশ আরিয়ান জুয়েল (৭ চার ও ৮ ছয়ে ১১৮ বলে ১৩৪) ও রিঙ্কু সিংয়ের জোড়া সেঞ্চুরিতে নির্ধারিত ওভারে মাত্র ৪ উইকেট হারিয়ে ৩৬৭ রান তোলে স্কোরবোর্ডে। ফিফটি প্লাস ইনিংস খেলেন ধ্রুব জুরেলও (১১ চারে ৫৭ বলে ৬৭)। ইউপি-র রান তাড়া করতে নেমে চণ্ডীগড় স্রেফ ১৪০ রানে গুটিয়ে যায়। ২২৭ রানে উত্তরপ্রদেশ জেতে। জিশান আনসারির স্পিনের ঘূর্ণিতেই ফেঁসে যায় মননদের চার উইকেট। বিপরাজ নিগম নিয়েছেন ২ উইকেট। কার্তিক ত্যাগী, বৈভব চৌধুরী ও প্রশান্ত বীর নিয়েছেন এক উইকেট করে।

আরও পড়ুন: বাংলাদেশে হিন্দু যুবক দীপু দাসের নির্মম খুনে লিটন চুপ কিন্তু সাকিব গর্জে উঠলেন...

রিঙ্কুর র‍্যাপিড সেঞ্চুরি

রিঙ্কু ৫৬ বলে ঝোড়ো সেঞ্চুরি করেন। শেষ পর্যন্ত ৬০ বলে ১০৬ রান করে অপরাজিত থাকেন। যা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রিঙ্কুর নির্বাচনেক যথার্থতা প্রমাণ করেছে। রিঙ্কুর ইনিংসে ১১টি বাউন্ডারি এবং ৪টি ছয় ছিল। অনবদ্য শট নির্বাচন এবং শক্তিশালী ব্যাটিংয়ের মিশেলেই ব্যাটশাসন করলেন। তাঁর স্ট্রাইক রেট ছিল ১৭৬.৬৭। রিঙ্কু দ্বিতীয় লিস্ট '' সেঞ্চুরি হাঁকালেন এদিন। এবং এই ফর্মের ক্রিকেটে তাঁর কেরিয়ারের সর্বাধিক ব্যক্তিগত স্কোরও হয়ে গেল। অভিষেক গোস্বামীর দ্রুত আউট হওয়ার পর ৫ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে রিঙ্কু তাৎক্ষণিকভাবে ইনিংসের নিয়ন্ত্রণ নেন। শুরুর দিকে আরিয়ান জুয়াল ও ধ্রুব জুরেল ইনিংস স্থিতিশীল করেন। দ্বিতীয় উইকেটে তাঁদের ৯৬ রানের পার্টনারশিপ এবং এরপর সমীর রিজভির সঙ্গে ৭১ রানের জুটি মজবুত মঞ্চ গড়ে দেয়। তবে রিজভির বিদায়ের পরেই রিঙ্কু খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। তিনি শুধু ইনিংসের হালই ধরেননি, সঙ্গে রানের গতিও বাড়িয়ে দেন তিনি।

গেমচেঞ্জার রিঙ্কু সিং

পরে প্রশান্ত বীরের সঙ্গে রিঙ্কু জুটি বাঁধেন। যা উত্তর প্রদেশের ইনিংসকে আরও শক্তিশালী করে। এই গুরুত্বপূর্ণ জুটিগুলিই দলের বড় রানের নেপথ্যে থাকে। খেলার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার এবং চাপের মুখে শান্ত থাকার যে ক্ষমতা আছে রিঙ্কুর, তা এদিন পুরোপুরি প্রদর্শিত হয়েছে। যা ফের প্রমাণ করে কেন তাঁকে ভারতের অন্যতম বিস্ফোরক তরুণ ব্যাটার হিসেবে দেখা হয়। এই ইনিংস গেমচেঞ্জার হিসেবে রিঙ্কুর খ্যাতিকে আরও দৃঢ় করেছে। যিনি একাই ম্যাচের গতি বদলে দিতে পারেন। তাঁর এই পারফরম্যান্স শুধু উত্তরপ্রদেশকেই শক্তিশালী স্কোর তৈরি করতে সাহায্য করেনি বরং আন্তর্জাতিক মঞ্চের জন্য তাঁর প্রস্তুতিকেও নিশ্চিত করেছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে ভারতীয় ক্রিকেট ভক্তদের উচ্ছ্বসিত হওয়ার অনেক কারণ জুগিয়েছে। এই ধরনের পারফরম্যান্সের মাধ্যমে রিঙ্কু ভারতের ভবিষ্যৎ ব্যাটিং তারকাদের মধ্যে নিজের জন্য একটি জায়গা তৈরি করে নিচ্ছেন।

আরও পড়ুন:  ৬x১৪, স্রেফ ৩৩ বলেই ১০০! কাব্যর দলের স্টারের স্টাইলেই বিশ্বকাপ নির্বাচনের উদযাপন...

 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
  Rinku SinghVijay Hazare Trophy 2025ICC T20 World Cup 2026
পরবর্তী
খবর

Dipu Chandra Das: বাংলাদেশে হিন্দু যুবক দীপু দাসের নির্মম খুনে লিটন চুপ কিন্তু সাকিব গর্জে উঠলেন...
.

পরবর্তী খবর

Who Is Nazneen Munni: "নাজনীন মুন্নিকে না সরালে পুড়িয়ে দেওয়া হবে অফিস!" কে এই বাংল...