/Rio Ferdinand Earning: খেলেও জীবনে এত টাকা দেখেননি, অবসরের পরই ৬৫১ কোটির মালিক! ম্যান ইউ কিংবদন্তির চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি

Rio Ferdinand Earning: ম্যান ইউ কিংবদন্তি রিও ফার্ডিনান্ডের চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি! তিনি জানিয়েছেন যে, খেলেও জীবনে এত টাকা দেখেননি, যা তিনি অবসরের পর দেখছেন!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রিও ফার্ডিনান্ডের (Rio Ferdinand) নাম প্রিমিয়র লিগের (English Premier League) ইতিহাসেই লেখা থাকবে। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের (Manchester United) কিংবদন্তি ও ইংল্যান্ডের প্রাক্তন সেন্টার-ব্যাক স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের (Sir Alex Ferguson) কোচিংয়ে ছ'টি প্রিমিয়র লিগ জিতেছেন কেরিয়ারে। ১৯ বছরের বর্ণময় ফুটবল জীবনে ইতি টেনেছিলেন সেই ২০১৫ সালে। দেখতে দেখতে ১১ বছর হয়ে গেল। এক দশকেরও বেশি সময়ে তিনি হয়ে উঠেছেন ফুটবল পণ্ডিত। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও ওয়েন রুনিদের প্রাক্তন সতীর্থ এখন স্পোর্টস দুনিয়ার অন্যতম পরিচিত ডিজিটাল মিডিয়া ব্যক্তিত্বদেরই একজন। আর এহেন ফার্ডিনান্ডই সম্প্রতি এক পডকাস্টে চমকে দেওয়ার মতো স্বীকারোক্তি করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, ফুটবল খেলে না যা টাকা পেয়েছেন, তার দ্বিগুণ বেশি টাকা এখন উপার্জন করছেন!
আজ ধনকুবের রিও ফার্ডিনান্ড
ফার্ডিনান্ড এসেছিলেন জর্ডন ম্যাকাউলির 'দ্য লং প্লে পডকাস্ট'-এ। ব্রিটিশ সাংবাদিক ও স্পোর্টস কনটেন্ট ক্রিয়েটর খেলার জগতের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্বদের নিয়েই পডকাস্ট করেন। জানতে চান যে, তাঁরা কীভাবে নিজেদের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন। ফার্ডিনান্ডের কাছে ম্যাকাউলির প্রশ্ন ছিল, ‘কোন বছরে আপনি সবচেয়ে বেশি অর্থ উপার্জন করেছিলেন?’ জবাবে প্রাক্তন ইংরেজ ডিফেন্ডার বলেন, 'সম্ভবত বিগত কয়েক বছরে।’ দেড় ঘণ্টার পডকাস্টে মূলত ফার্ডিনান্ডের জীবনই ফুটে উঠেছে। ‘দ্য রিচেস্ট’ জানাচ্ছে ৪৭ বছরের ফার্ডিনান্ডের বর্তমান মোট সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ৫৭ মিলিয়ন পাউন্ড (প্রায় ৬৫১ কোটি টাকা)। ফার্ডিনান্ড তাঁর খেলোয়াড়ি জীবন ছেড়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছেন। রয়েছে দীর্ঘ বছরের টেলিভিশন, অনলাইন কনটেন্ট, এনডোর্সমেন্ট এবং ব্যবসায়িক বিনিয়োগ। এখান থেকেই তিনি প্রচুর টাকা উপার্জন করেছেন। ফার্ডিনান্ডের বর্তমান সম্পদের পরিমাণ তাঁর ফুটবলার জীবনের সর্বোচ্চ উপার্জনকেও বহুগুণে ছাপিয়ে গিয়েছে। বলে রাখা ভালো, একসময়ে কিন্তু ফার্ডিনান্ড বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত ফুটবলারই ছিলেন। ২০০৮ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে তাঁর ফুটবল জীবনের সর্বোচ্চ আয় ছিল সপ্তাহে প্রায় ১,১৫,০০০ থেকে ১,২০,০০০ পাউন্ড, অর্থাৎ বছরে ৬ মিলিয়ন পাউন্ড।
ফার্ডিনান্ডের বিস্তৃত পোর্টফোলিও
ব্রিটেনের ফুটবল এজেন্সি নিউ এরা গ্লোবাল স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টে একজন বিনিয়োগকারী তিনি। তার দাতব্য সংস্থা 'রিও ফার্ডিনান্ড ফাউন্ডেশন'-এর মাধ্যমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এর বাইরে ফার্ডিনান্ড দুবাইয়ের এক বিলাসবহুল লাক্সারি প্রপার্টি ডেভলপার সংস্থা লিওস ডেভেলপমেন্টসের অংশীদার। এছাড়াও তিনি দুবাইয়ের কোম্পানি ফুটবল এস্কেপের মালিক। বর্তমানে ফার্ডিনান্ড দুবাইয়ে থাকেন। ফার্ডিনান্ড কিন্তু তাঁর সমসাময়িক কোনও বড় বড় বহিরাগত কোনও পডকাস্ট প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হননি। নিজেই 'রিও ফার্ডিনান্ড প্রেজেন্টস' পডকাস্ট চালু করেছেন। ফলে কন্টেন্টের উপরেই শুধু নয়, বরং অর্জিত আর্থিক লাভের উপরও অধিকতর নিয়ন্ত্রণ দেয়। ২০২৪ সালের অগস্টে ফুটবল পন্ডিত হিসেবে টিএনটি স্পোর্টসে ১২ বছরের কেরিয়ার শেষ করেন। তারপরেই চালু করেন এই পডকাস্ট। বিলেতে সর্বাধিক শোনা প্রথম সারির ৫০টি স্পোর্টস ও ফুটবল পডকাস্টের মধ্যে ধারাবাহিক ভাবে জায়গা করে নিয়েছে। বিশ্ব ফুটবলের কিছু বড় বড় নামেরও সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। এর বেশিরভাগ কৃতিত্বই ফার্ডিনান্ডের বিশাল কন্টাক্ট লিস্ট। যেখানে ব্রুনো ফার্নান্দেস, ক্যাসেমিরো এবং পল পোগবার মতো স্টাররা রয়েছেন।
