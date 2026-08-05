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একাই ২৩.৮৪ কোটির ট্যাক্স দিলেন পন্থ! রাজ্য রেকর্ড ভারতীয় তারকার... রইল তাঁর আয়, ম্যাচ ফি, এনডোর্সমেন্টের পুরো ব্রেক-আপ

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলার আগেই ঋষভ পন্থকে নিয়ে এল বিরাট আপডেট! একাই ২৩.৮৪ কোটির ট্যাক্স দিয়ে রেকর্ড করলেন তিনি

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 05, 2026, 07:34 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:36 PM IST
একাই ২৩.৮৪ কোটির ট্যাক্স দিলেন পন্থ! রাজ্য রেকর্ড ভারতীয় তারকার... রইল তাঁর আয়, ম্যাচ ফি, এনডোর্সমেন্টের পুরো ব্রেক-আপ
Image Credit: পন্থের মাঠের বাইরে রেকর্ড

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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