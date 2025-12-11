WATCH Rivaba Jadeja: তাঁর স্বামী বাদে দলের বাকিরা নেশাগ্রস্থ! জাদেজাপত্নীর বিস্ফোরক মন্তব্যে তোলপাড়...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Rivaba Jadeja Criticizes Indian Players: রবীন্দ্র জাদেজার স্ত্রী ও গুজরাতের মন্ত্রী রিভাবা জাদেজার বিস্ফোরক মন্তব্যে তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট ও নেটপাড়া। রিভাবার মতে তাঁর স্বামী বাদে দলের বাকি ক্রিকেটাররা নাকি 'নেশাগ্রস্থ'!  

শুভপম সাহা | Updated By: Dec 11, 2025, 09:04 PM IST
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আবারও হেডলাইনে রিভাবা জাদেজা (Rivaba Jadeja)। ভারতীয় দলের তারকা অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজার (Ravindra Jadeja's Wife) স্ত্রী সম্প্রতি গুজরাত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হয়েছেন। রিভাবা এক জনসভায় মঞ্চে ভাষণ দেওয়ার সময়ে, স্বামীর প্রশংসা করতে গিয়েই ভারতীয় ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ করেছেন। রিভাবা সাফ জানিয়েছেন যে, তাঁর স্বামী কোনও নেশা করেন না। তবে দলের বাকিরা নাকি 'নেশাগ্রস্থ'। জাদেজাপত্নীর বিস্ফোরক মন্তব্যে তোলপাড় নেটপাড়া। অনেকে আবার মন্ত্রীর সমালোচনাতেও সরব হয়েছেন।

রিভাবার ভাইরাল ভিডিয়ো

রিভাবার পুরনো ভিডিয়োই ফের একবার ভাইরাল হয়েছে। জামনগরে অনুষ্ঠিত দীপসিংজি ধ্রোল ভায়াত রাজপুত হোস্টেলের বিদ্যা সম্মান অনুষ্ঠানে রিভাবা ভাষণ দিতে গিয়েছিলেন। মাদকাসক্তি থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়ে তিনি তাঁর স্বামীর উদাহরণ টেনেছিলেন। রিভাবা বলেন, 'আমার স্বামীকে খেলার জন্য লন্ডন, দুবাই, অস্ট্রেলিয়ার মতো অনেক দেশেই ভ্রমণ করতে হয়, তবুও তিনি কখনও মাদকাসক্ত হননি। দলের অন্য সব খেলোয়াড়রাই ভুল কাজ করে।' রিভাবা আরও বলেছেন যে, তাঁর কোনো বিধিনিষেধ নেই। জাদেজা এটা করেন না কারণ তিনি তাঁর দায়িত্ব বোঝেন। যদিও তিনি কোনও খেলোয়াড়ের নাম উল্লেখ করেননি, তবে তার এই বক্তব্যকে পুরো ভারতীয় ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ অভিযোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে। ভিডিয়োটি প্রায় এক মাস আগের বলেই জানা গিয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পরই নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। অনেক ব্যবহারকারী রিভাবার সমালোচনা করছেন, আবার অনেকে তাঁর বক্তব্যকে ব্যক্তিগত মতামত হিসেবে খারিজ করে দিয়েছেন। কেউ কেউ আবার জাদেজার পুরনো হুক্কা খাওয়ার ছবি পোস্ট করেও রিভাবাকে কড়া জবাব দিয়েছেন। এমএস ধোনি হোটেলের হুক্কা সেবন করতেন। এই খবরও সকলেরই জানা আজ। ভারতীয় ক্রিকেটারদের টুকটাক নেশা করা নতুন কিছু নয়। শুধু ভারত কেন বিদেশের বহু ক্রিকেটাররাই নেশা করেন। 

জাদেজার নতুন দল 

রিভাবা জাদেজা গত গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনে জামনগর উত্তর আসন থেকে জয়ী হয়ে বিধায়িকা হয়েছিলেন। সম্প্রতি তিনি গুজরাত মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন এবং রাজ্যের সর্বকনিষ্ঠ ও সবচেয়ে ধনী মন্ত্রীও হয়েছেন। এদিকে জাদেজা আসন্ন আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসে ফিরছেন। গত মরসুম পর্যন্ত তিনি চেন্নাই সুপার কিংসের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। কিন্তু মেগা নিলামের আগে একটি বড় ট্রেড চুক্তির মাধ্যমে রয়্যালস তাকে দলে নেয়। এই চুক্তিতে রাজস্থানের অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন চেন্নাই সুপার কিংসে আসেন। আর রাজস্থান পায় জাদেজা এবং ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার স্যাম কারানকে।

