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IND vs AFG ODI: বেঙ্গালুরুতে বেপাত্তা মহারথী! আফগানদের বিরুদ্ধে রোহিত-হার্দিক আদৌ ফিট তো? বিসিসিআই দিল বিরাট আপডেট

Rohit Sharma And Hardik Pandya Fitness Update: ১০ দিনে শুরু আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজ। রোহিত-হার্দিক আদৌ ফিট তো? বিসিসিআই দিল দুই তারকার বিরাট আপডেট

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 03, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 05:06 PM IST
IND vs AFG ODI: বেঙ্গালুরুতে বেপাত্তা মহারথী! আফগানদের বিরুদ্ধে রোহিত-হার্দিক আদৌ ফিট তো? বিসিসিআই দিল বিরাট আপডেট

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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