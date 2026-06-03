/IND vs AFG ODI: বেঙ্গালুরুতে বেপাত্তা মহারথী! আফগানদের বিরুদ্ধে রোহিত-হার্দিক আদৌ ফিট তো? বিসিসিআই দিল বিরাট আপডেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আইপিএল (IPL 2026) অতীত। ফের ফোকাস আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে। ৬-২০ জুন শুভমন গিলের নেতৃত্বে ভারত এক ম্যাচের টেস্ট ও তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ খেলবে। শনিবার থেকে নিউ চণ্ডীগড়ে শুরু হয়ে যাচ্ছে ভারত-আফগানিস্তান টেস্ট। ওডিআই শুরু হবে ১৩ জুন থেকে। বিসিসিআই ইতোমধ্যেই দুই ফরম্যাটের দল ঘোষণা করে দিয়েছে। ওডিআই দলে হার্দিক পাণ্ডিয়া ও রোহিত শর্মা (Rohit Sharma, Hardik Pandya)। এই দুই তারকাকে রাখা হলেও, ফিটনেস সংক্রান্ত কারণে তাঁদের খেলা নিয়ে কিন্তু সংশয় রয়েছে। তা দল ঘোষণার সময়েই জানানো হয়েছিল। বোর্ডের থেকে ফিট সার্টিফিকেট পেলেই তাঁরা মাঠে নামবেন।
এক সর্বভারতীয় মিডিয়ার রিপোর্ট বলছে, এখনও সিরিজ শুরু হতে ১০ দিন বাকি। বেঙ্গালুরুতে বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে হার্দিক-রোহিতকে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। হার্দিক এক সপ্তাহ বেঙ্গালুরুতে কাটানোর পরেই আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে নামবেন। হার্দিক বেঙ্গালুরুতে আসছেন বলেই খবর। কিন্তু বেপাত্তা রোহিত। তাঁর বিষয়ে কোনও আপডেট নেই বোর্ডের কাছে।
আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের ওডিআই স্কোয়াড
শুভমন গিল (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার (সহ-অধিনায়ক), কেএল রাহুল (উইকেটরক্ষক), ঈশান কিষান (উইকেটরক্ষক), হার্দিক পাণ্ডিয়া, নীতীশ কুমার রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, অর্শদীপ সিং, প্রসিধ কৃষ্ণা, প্রিন্স যাদব, গুরনুর ব্রার ও হর্ষ দুবে।
আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্টের নেট বোলার যাঁরা
আফগানিস্তান বিরুদ্ধে টেস্টের আগে নেটে বোলিং করার জন্য জম্মু -কাশ্মীরের ফাস্ট বোলার আকিব নবি দারকে ডেকে পাঠিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট। টেস্ট স্কোয়াড থেকে আকিবের বাদ পড়ার পর অনেকই প্রশ্ন তুলেছিল। রীতিমতো সমালোচনা হয়েছিল বিসিসিআইয়ের। নেটে বোলিংয়ের জন্য নবি ছাড়াও আরও ৬জন বোলারকে ডাকা হয়েছে। নবি ছাড়াও তালিকায় আছেন ফাস্ট বোলার গুরযপনীত সিং ও প্রিন্স যাদব এবং স্পিনার সারাংশ জৈন, জিশান আনসারি ও শিবাং কুমারকেও ডাকা হয়েছে।
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