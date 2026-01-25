Padma Awards 2026: ভারতকে জিতিয়েছেন বিশ্বকাপ; এবার দেশ দিচ্ছে পদ্মসম্মান, রোহিত-হরমনপ্রীতকে কুর্নিশ...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Rohit Sharma and Harmanpreet Kaur awarded Padma Shri 2026: রোহিত-হরমনপ্রীতকে কেন্দ্রের কুর্নিশ, ভারতকে তাঁরা জিতিয়েছেন বিশ্বকাপ। এবার দেশ দিচ্ছে তাঁদের পদ্মসম্মান  

শুভপম সাহা | Updated By: Jan 25, 2026, 07:31 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবসের (Republic Day 2026) আগেই চলে এল বিরাট সুখবর। যাঁরা ভারতকে জিতিয়েছেন বিশ্বকাপ (কুড়ি এবং পঞ্চাশ ওভার মিলিয়ে), এবার দেশ তাঁদেরকে দিচ্ছে পদ্মসম্মান। রবিবার ২৫ জানুয়ারি পদ্ম পুরস্কারের তালিকা ঘোষণা করে দিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। কর্তব্য ভবন থেকে প্রেস বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৩১টি পদ্ম পুরস্কার

২০২৬ সালে ১৩১টি পদ্ম পুরস্কার প্রদানের অনুমোদন দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু (Droupadi Murmu)। তালিকায় ৫টি পদ্মবিভূষণ, ১৩টি পদ্মভূষণ এবং ১১৩টি পদ্মশ্রী পুরস্কার রয়েছে। বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং হরমনপ্রীত কৌরকে পদ্মশ্রী সম্মানে (Rohit Sharma and Harmanpreet Kaur awarded Padma Shri 2026) ভূষিত হচ্ছেন। প্রতি বছর সাধারণতন্ত্র দিবসের আগের দিনই পদ্ম পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করা হয়। তবে এই পুরস্কারগুলি রাষ্ট্রপতি আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতি বছর মার্চ/এপ্রিল মাসে রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রাপকদের হাতে তুলে দেন।

রোহিত-হরমনপ্রীতের পদ্ম সম্মান

২০২৪ সালে টি-২০ বিশ্বকাপ ও ২০২৫ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতিয়েছেন রোহিত শর্মা। অন্যদিকে হরমনপ্রীতের নেতৃত্বে ভারত প্রথমবার মেয়েদের ওডিআই বিশ্বকাপ জিতেছে। রোহিত এবং হরমনপ্রীতের আগে মোট ৪০ জন ভারতীয় ক্রিকেটার পদ্মশ্রী সম্মান পেয়েছেন। এবার এই দুই মহারথী সেই এলিট ক্লাবে যোগ দিচ্ছেন। দেশকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতিয়ে রোহিত টি-টোয়েন্টিআই থেকে অবসর নেন এবং গতবছর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতিয়ে ওডিআই অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেন। ৩৮ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার সেই বছরেই টেস্ট ক্রিকেট থেকেও অবসর নেন। বর্তমানে রোহিত শুধু ওডিআই ক্রিকেট খেলেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিতব্য ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছেন। রোহিত গতবছর শেষের দিকে প্রথমবারের মতো আইসিসি ওডিআই র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর ব্যাটার হয়েছিলেন।

হরমনপ্রীত ভারতকে ওডিআই বিশ্বকাপ জিতিয়ে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছেন। ফাইনালে অসাধারণ পারফরম্যান্স ছাড়াও, ভারত সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল রেকর্ড রান তাড়া করে। যেখানে হরমনপ্রীত জেমাইমা রড্রিগেসের সঙ্গে মিলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। হরমনপ্রীত মেয়েদের টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিকের ইতিহাসে তৃতীয় সর্বাধিক রানশিকারি। স্মৃতি মান্ধানা এবং সুজি বেটসের পরেই তাঁর অবস্থান। যদি আমরা কেবল সক্রিয় ক্রিকেটারদের বিবেচনা করি, তবে হরমনপ্রীত এবং স্মৃতি যথাক্রমে দ্বিতীয় এবং প্রথম স্থানে থাকবেন। ওডিআই-তেও হরমনপ্রীত ভারতের ব্যাটিং লাইন-আপের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এবং ২০২২ সালে নিয়মিত অধিনায়কত্ব গ্রহণের পর থেকে তার ফর্ম ছিল অসাধারণ।

খেলায় যাঁরা পদ্মশ্রী পাচ্ছেন
 
রোহিত শর্মা (ক্রিকেট)
হরমনপ্রীত কৌর (ক্রিকেট)
সবিতা পুনিয়া:  (মহিলা হকি)
প্রবীণ কুমার: (প্রাক্তন ভারতীয় পেসার)
বলদেব সিং:  (প্রবীণ ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব)
ভগবানদাস রাইকওয়ার: (মধ্যপ্রদেশের বুন্দেলি যুদ্ধকলার প্রশিক্ষক এবং ক্রীড়াপ্রেমী)
কে পাজানিভেল: (পুদুচেরির মানুষটি খেলাধুলায় তাঁর কৃতিত্বের জন্য স্বীকৃত)

