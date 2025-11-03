WATCH Rohit Sharma Gets Emotional: হরমনপ্রীতের হাসি আর রোহিতের কান্না মিলল আরব সাগরের মোহনায়...

WATCH Rohit Sharma Gets Emotional: হরমনপ্রীতের হাসি আর রোহিতের কান্না মিলল আরব সাগরের মোহনায়...
Rohit Sharma Gets Emotional: হরমনপ্রীতের হাসি আর রোহিতের কান্না মিলল আরব সাগরের মোহনায়... হয়তো রোহিত বোঝাতে চাইছিলেন যে, তিনি যা পারেরননি বছর দুয়েক আগে, তাই করে দেখালেন হরমনপ্রীত
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৯ নভেম্বর ২০২৩। রোহিত শর্মার (Rohit Sharma) টিম ইন্ডিয়া ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেও ফিনিশিং লাইন টপকাতে পারেনি। আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে ক্যাঙারু কাঁটায় বিদ্ধ হয়েছিল ভারতের কাপ স্বপ্ন। শেষ হাসি হেসেছিল সেই মহাশক্তিধর অস্ট্রেলিয়া। চোখের জলে মাঠ ছেড়েছিলেন রোহিতবাহিনী। কাট টু ২ নভেম্বর ২০২৫, প্রায় দু'বছর পর রোহিতদের অধরা মাধুরীই ছুঁয়ে দেখালেন হরমনপ্রীত কৌররা। দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে প্রথমবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হল ভারত (India vs South Africa, ICC Women’s World Cup Final 2025)। নবী মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্পোর্টস অ্যাকাডেমির সুবজ ঘাস সাক্ষী থাকল নীল ইতিহাসের...
রোহিতের চোখে জল
ভুবনজয়ীরা তখন বাঁধনভাঙা। দীপ্তি শর্মা,শেফালি ভার্মারা আনন্দে উদ্বেল হয়ে ছুটছেন। হরমনপ্রীত কৌর আর স্মৃতি মান্ধানাদের হাসির ভোল্টেজ সম্ভবত কোনও ডিজিটাল মাল্টিমিটারের পক্ষেও মাপা সম্ভব ছিল না। ভারতীয় দলের সেলিব্রেশনের মুহূর্তে দেখাতে দেখাতেই, ক্যামেরা প্যান করে চলে গিয়েছিল নবী মুম্বইয়ের ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামের ভিআইপি বক্সে| সাদা টি শার্ট, সবুজ টুপি আর ধূসর প্যান্ট পরে ভিতরে রোহিত দাঁড়িয়ে| হাসতে হাসতে হাততালি দিচ্ছিলেন। এরপর আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। কয়েক সেকেন্ড উপরের দিকে তাকালেন! তাঁর চোখ চিকচিক করছে! ধরে ফেলেছে ক্যামেরা, দেখে ফেলল কোটি কোটি মানুষ। হয়তো অঝোরে কাঁদতে চাইছিলেন, সামলে নিলেন নিজেকে। রোহিতের কান্নার জলে ভিজল নেটপাড়া। সেই ভিডিয়ো রীতিমতো ভাইরাল।
রোহিত পারেননি...
আমদাবাদ থেকে মুম্বই ৫৩৩ কিলোমিটার দূরে, ১৯ নভেম্বর ২০২৩ থেকে ২ নভেম্বর ২০২৫-এর দূরত্বও প্রায় দু'বছর। প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিতের চোখের জল হয়তো রবি রাতে হরমনপ্রীতকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে, আমার অধরা মাধুরী ধরে তুমি আজ আমায় যেন মুক্ত করলে! হরমনপ্রীতের হাসি আর রোহিতে কান্না মিলল এক মোহনায়... চ্যাম্পিয়নদের আগুন চোখের জলে থাকে। রোহিত মাঠে বারবার কাঁদেন আর বারবার জেতেন। ওডিআই বিশ্বকাপ জেতাতে পারেননি ঠিকই। তবে দেশকে দু'টো আইসিসির ট্রফি (কুড়ি ওভারের বিশ্বকাপ আর আর একটা নিঃস্বার্থ অধিনায়কত্বের সঙ্গেই অনেকগুলো রান দিয়েছেন। তবুও তিনি গদিচ্যুত! অস্ট্রেলিয়ায় যে মঞ্চে তাঁর কফিন বানানো হচ্ছিল, সেই মঞ্চে দাঁড়িয়েই তাণ্ডব করে এলেন এই কিছুদিন আগে। রোহিতের চোখের জলে কি অনেকগুলো স্তর ছিল! তাই না?
