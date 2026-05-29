/Rohit Sharma Captaincy Role: মানসিক চাপেই দায়িত্ব ছাড়ছেন দেশের তরুণ নেতা! ক্যাপ্টেনসি বুঝে নিচ্ছেন রোহিতই... বিরাট আপডেটে নড়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেট

Rohit Sharma Captaincy Role: ম্যানেজমেন্টে ভুল বুঝতে পেরেছে। তাই রোহিত শর্মাকেই বুঝে নিতে বললেন নেতৃত্বের বিষয়টি। বিরাট আপডেট চলে এল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেনজির সংকট মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে (Mumbai Indians) হার্দিক পাণ্ডিয়াকে (Hardik Pandya) দলের অধিনায়ক পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার তোড়জোড় চলছে। একাধিক মিডিয়ার রিপোর্ট বলছে, ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির জেরেই ভারতের বিশ্বকাপজয়ী অলরাউন্ডার ফ্র্যাঞ্চাইজিটি ছেড়ে দেওয়ার কথাই ভাবছেন। চলতি আইপিএলে (IPL 2026) ১৪ ম্যাচের মধ্যে মাত্র ৪টিতে জয় পাওয়া মুম্বই (MI) সম্ভবত হার্দিককে ছেঁটেই এগিয়ে চলার কথা ভাবছে। ২০২৪ মরসুমের আগে দলের পাঁচবারের আইপিএলজয়ী নেতা রোহিত শর্মার (Rohit Sharma) বদলে হার্দিককে দলের নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছিল। হার্দিককে নেতৃত্বের ব্যাটন তুলে দেওয়ার পর থেকেই মুম্বইয়ের অধঃপতন শুরু। ২০২৪ সালে মুম্বই ১০ নম্বরে শেষ করেছিল। ২০২৫ সালে কোয়ালিফায়ার টু থেকে ছিটকে গিয়েছিল মুম্বই। আর এবার ২০২৬ মরসুমে লজ্জার বিদায়! ১০ দলীয় লড়াইয়ে ৮ পয়েন্ট নিয়ে ৯ নম্বরে শেষ করেছিল। তবে এখন প্রশ্ন হার্দিকের বদলে মুম্বইয়ের নেতৃত্বের ভার কে গ্রহণ করবেন?
মুম্বই ম্যানেজমেন্ট রোহিতের পরিবর্তে হার্দিককে অধিনায়ক করার সেই ভুল থেকেই শিক্ষা নিয়েছে। পরবর্তী অধিনায়ক নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই একই রকমের ভুলের পুনরাবৃত্তি এড়াতে অত্যন্ত সচেষ্ট মুম্বই। আর ঠিক এই কারণেই মুম্বইয়ের সবচেয়ে বড় স্টার রোহিতই, পরের নেতা নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছেন। তবে ইতিমধ্যেই নিশ্চিত যে, রোহিত কোনও 'ইউ-টার্ন' নেবেন না। তিনি নিজে অধিনায়ক হবেন না। হার্দিকের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে এক শীর্ষস্থানীয় কোচ এবং ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) বলেছেন, 'মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পরবর্তী ক্যাপ্টেন হবে সেই ব্যক্তি, যার উপর রোহিতের আশীর্বাদ থাকবে। মুম্বাই তাদের ভুল বুঝতে পেরেছে। তবে সেই অধিনায়ক স্বয়ং রোহিত হবে না।'
আইপিএলের এক সূত্র নাম প্রকাশ না করার শর্তে সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে জানিয়েছে, 'হার্দিক মানসিকভাবে ভীষণ চাপে ছিল এবং ও পুরোপুরি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তার সঙ্গেই পিঠে চোট। প্লে-অফে খেলার আশা যখন পুরোপুরি শেষ হয়ে গেল, তখন হার্দিক দলের নীতিনির্ধারকদের জানিয়ে দেয় যে, ও আর দলের সঙ্গে থাকবে না। দয়া করে বোঝার চেষ্টা করুন যে, হার্দিকের বয়স মাত্র ৩২ বছর। ২০২৪ সালে যখন ও এমআইতে ফিরে এসেছিল তখন ওর বয়স ছিল ৩০। প্রথম বছরেই হার্দিককে দর্শকদের দুয়ো পেতে হয়েছিল। আর এই মরসুমেও পরিস্থিতি ওর পরিকল্পনা মাফিক এগোয়নি। একজন তরুণ আর কতটুকুই বা মানসিক চাপ সহ্য করতে পারে! বিগত তিন হার্দিকের জন্য মোটেও সহজ ছিল না। ২০২১ সালে হার্দিক এমআইয়ের ড্রেসিংরুম ছেড়ে গিয়েছিল। ২০২৪ সালে ফিরে এসে তা আর আগের মতো পায়নি। দলের সব সিনিয়র খেলোয়াড় একই মানসিকতায় বা একই ছন্দে ছিলেও না। যদি ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ থাকা সত্ত্বেও দলের ফলাফল ভালো আসে, তবে সাধারণত কেউ খুব একটা হতাশ হয় না। কিন্তু যখন দলের সবাই ভিন্ন ভিন্ন দিকে টানতে শুরু করে, তখন একটা সময়ের পর আর সামনে এগিয়ে যাওয়ার মতো মানসিক শক্তি বা সামর্থ্য অবশিষ্ট থাকে না। তাই মরসুমের মাঝপথেই হার্দিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল যে, আগামী মরসুমে তিনি আর এমআইয়ের অংশ হয়ে থাকবে না। একটি বিষয় নিশ্চিত, মুম্বইয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের শেষ। অগাস্ট মাসের কাছাকাছি সময়ে হয়তো তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে কিছুটা আভাস পাওয়া যেতে পারে।'
হার্দিককে নিয়ে নিজেদের পরিকল্পনা সম্পর্কে মুম্বই ম্যানেজমেন্ট পুরোপুরি নিশ্চিত নয় যে, ৩২ বছর বয়সী হার্দিক ফ্র্যাঞ্চাইজিটি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজবেন কিনা। মুম্বইয়ে ইন্ডিয়ান্সে হার্দিকের ভবিষ্যৎ নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনও তথ্য বা আপডেট আগামী দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে হার্দিক অতীত তা বলাই যায়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)