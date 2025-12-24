Rohit Sharma Vijay Hazare Trophy 2025-26: রাজস্থানেও Mumbai Cha Raja শব্দব্রহ্ম! ১০০০০ ফ্যানের সামনে 'হিটম্যান'-এর ১০০+ তাণ্ডবলীলা...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Rohit Sharma Vijay Hazare Trophy 2025-26: আন্তর্জাতিক হোক বা ঘরোয়া, রোহিত শর্মা আছেন রোহিত শর্মাতেই। বিজয় হাজারেতে আগুনে প্রত্যাবর্তন করে যাবতীয় লাইমলাইট কেড়ে নিলেন...

শুভপম সাহা | Updated By: Dec 24, 2025, 03:40 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৭ বছর পর বিজয় হাজারেতে রাজকীয় প্রত্যাবর্তন রোহিত শর্মার (Rohit Sharma's Return In Vijay Hazare Trophy 2025-26)সাদা বলের ক্রিকেটের 'জায়ান্ট' রোহিত। ঘরোয়া ক্রিকেটেও (প্রথম শ্রেণি ও লিস্ট-এ) প্রায় ২২ হাজারের উপর রান করেছেন। বুধবার, ২৪ ডিসেম্বর সিকিমের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের হয়ে রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরে তাণ্ডব করলেন 'হিটম্যান'।

এদিন সোয়াই মানসিং স্টেডিয়াম প্রায় হাউজফুল। ১০০০০ ফ্যানের 'মুম্বই চা রাজা'  শব্দব্রহ্ম রোহিতকে যেন বাড়তি অক্সিজেন দিল। লি ইয়ং লেপচার সিকিম টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে ৭ উইকেটে ২৩৬ রান তুলেছিল। শার্দূল ঠাকুরের দলের হয়ে রান তাড়া করতে নেমেছিলেন অঙ্গকৃষ রঘুবংশী ও রোহিত। ২০ ওভারেই মুম্বই ১৪১ রান তুলে ফেলে। ৫৮ বলে ৩৮ করে ফেরেন রঘুবংশী। রোহিত ২৭ বলে ঝোড়ো ৫০ রান করার পর ৬২ বলে ১০০ করে ফেলেন। ৮ চার ও ৮ ছয়ে রোহিত তাঁর সেঞ্চুরি সাজিয়েছেন।

ভারতীয় ক্রিকেটের এখন অলিখিত নিয়মই হচ্ছে, দেশের হয়ে না খেললে, ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতেই হবে। সেই নিদান মেনেই এখন প্রায় সকল সিনিয়র ক্রিকেটারই বিজয় হাজারেতে অংশ নিয়েছেন। দেশের প্রিমিয়াম ওয়ানডে ইভেন্টে রোহিত ছাড়াও বিরাট কোহলি ও ঋষষ পন্থরা খেলছেন। তালিকায় কেএল রাহুল ও শুভমন গিলও আছেন। রোহিত বিজয় হাজারের সূচির প্রথম রাউন্ডেই খেলবেন। মুম্বই তাঁকে দুই ম্যাচ পাবে।

মুম্বইয়ের প্রথম একাদশ: শার্দূল ঠাকুর (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, অঙ্গকৃষ রঘুবংশী, সরফরাজ খান, সিদ্ধেশ লাড, মুশির খান, হার্দিক তামোর, শামস মুলানি, তনুশ কোটিয়ান, তুষার দেশপাণ্ডে ও সিলভেস্টার ডিসুজা

সিকিমের প্লেয়িং ইলেভেন: লি ইয়ং লেপচা (অধিনায়ক), আশিস থাপা, অমিত রাজেরা, রবিন লিম্বো, গুরিন্দর সিং, ক্রান্তি কুমার, পালজোর তামাং, অঙ্কুর মালিক, কে সাই সাত্বিক, মহম্মদ সাপতুল্লা, অভিষেক কুমার শাহ

আগামী ১১ জানুয়ারি থেকে শুরু ভারত- নিউ জিল্যান্ড তিন ম্যাচের ওডিআই ও পাঁচ ম্যাচের টি-২০আই সিরিজ। রোহিত ওডিআই সিরিজের নেট অনুশীলন বিজয় হাজারেতেই সেরে নেবেন। সাতাশের ওডিআই বিশ্বকাপেই চোখ ভারতের জোড়া আইসিসি ট্রফিজয়ী প্রাক্তন অধিনায়কের।

