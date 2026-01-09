Rohit Sharma As Team India Captain: রোহিত শর্মাই ভারতের অধিনায়ক! ২০২৭ বিশ্বকাপের আগে BIG BREAKING জয়ের, উত্তাল ভারতীয় ক্রিকেট...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Jay Shah Praises Rohit Sharma: রোহিত শর্মাই ভারত অধিনায়ক! ২০২৭ বিশ্বকাপের আগে জয় শাহের বিরাট ঘোষণা, ভারতীয় ক্রিকেট উত্তাল হল যে ভাইরাল ভিডিয়োয়...

শুভপম সাহা | Updated By: Jan 9, 2026, 02:45 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় ক্রিকেটের মহারথী (Rohit Sharma) রোহিত শর্মাই টিম ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেন। আর এই ঘোষণা করলেন খোদ আইসিসি (ICC) চেয়ারম্যান ও প্রাক্তন বিসিসিআই (BCCI) সচিব জয় শাহ (Jay Shah)!

শুভমন গিল থেকে রোহিত শর্মা

গতবছর অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে রোহিতকে সরিয়ে শুভমন গিলকে (Shubman Gill ) ভারতের ওডিআই অধিনায়ক করা হয়েছিল। তবে ৩৮ বছর বয়সী রোহিতের নেতৃত্বে ভারত সাদা বলের ক্রিকেটে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে।দলকে টানা দু'টি আইসিসি শিরোপা জিতিয়েছেন তিনি। ২০২৪ সালে রাহুল দ্রাবিড়ের (Rahul Dravid) কোচিংয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ( ICC T20 World Cup  2024) এবং গৌতম গম্ভীরের (Gautam Gambhir) কোচিংয়ে ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি।

আরও পড়ুন: ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬! বোলারদের ধরে ধরে কচুকাটা, রাজকোটে রণংদেহী হার্দিক...
 
শুধু ওডিআই খেলেন রোহিত
 
রোহিত ইতিমধ্যেই টি-টোয়েন্টিআই এবং টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছেন, এবং সেই ফরম্যাটে যথাক্রমে সূর্যকুমার যাদব ও শুভমন নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ২০২৭ সালে ওডিআই বিশ্বকাপ রয়েছে এবং ৩৮ বছর বয়সী হিটম্যান তাঁর কেরিয়ারের শেষ পর্যায়ে। বয়স এবং আগামীর কথা ভেবেই অজিত আগরকরের জাতীয় নির্বাচক কমিটি রোহিতের ব্যাটন তুলে দেন তরুণ ওপেনার গিলের হাতে। যাতে তিনি এই ভূমিকায় মানিয়ে নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় পান। 
 
অধিনায়ক না হয়েও অধিনায়ক!
 
ভারতের বর্তমান অধিনায়ক না হওয়া সত্ত্বেও, জয় সম্প্রতি এক ইভেন্টে রোহিতকে 'অধিনায়ক' বলেই সম্বোধন করেছেন। যা শুনে অভিজ্ঞ ওপেনারের চওড়া হাসি ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। নীতা আম্বানি মুম্বইতে ‘ইউনাইটেড ইন ট্রায়াম্ফ’ অনুষ্ঠানে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের সম্মানিত করেছেন। পুরুষ, মহিলা এবং দৃষ্টিহীন মহিলাদের বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলকেই সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। রোহিতের ভূয়সী প্রশংসায় জয় বলেন, 'আমাদের অধিনায়ক এখানে বসে আছে। আমি তাকে অধিনায়কই বলব, কারণ সে দলকে দু'টি আইসিসি ট্রফি এনে দিয়েছে। ২০২৩ সালের বিশ্বকাপে টানা দশ ম্যাচ জেতার পরও আমরা শুধু মানুষের মন জয় করতে পেরেছিলাম, কিন্তু ট্রফি জিততে পারিনি। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমি রাজকোটে বলেছিলাম যে, পরবর্তী বিশ্বকাপে আমরা মন এবং কাপ দুটোই জিতব'...
 
আরও পড়ুন: মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ভারতের, বিশ্বকাপের আগেই আচমকা অণ্ডকোষে অস্ত্রোপচার! ছিটকে দিল নক্ষত্র ব্যাটারকে...
 
অধিনায়ক হিসাবে রোহিত
 
২০২১ সালের ডিসেম্বরে ভারতের পূর্ণকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিনায়ক হন রোহিত। ৫৬টি ম্যাচে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে ভারত ৪২টি ম্যাচ জিতেছে, হেরেছে ১২টি । রয়েছে একটি টাই ও একটি নিস্ফলা ম্যাচ। ৫ বারের আইপিএলজয়ী নেতা রোহিত প্রথমে ২০১৮ সালে স্ট্যান্ড-ইন অধিনায়ক হিসেবে ভারতকে এশিয়া কাপের শিরোপা এনে দিয়েছিলেন এবং পরে ২০২৩ সালে পূর্ণকালীন অধিনায়ক হিসেবে এই সাফল্যের পুনরাবৃত্তি করেন। রোহিত ভারতকে ২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনালেও নিয়ে যান এবং অধিনায়ক হিসেবে তাঁর মেয়াদ শেষ হয় ২০২৫ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের মাধ্যমে।
 
ক্ষুদ্রতম সংস্করণের দারুণ রোহিত
 
টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল অধিনায়ক রোহিত। যাঁর নেতৃত্বে ভারত ৬২ ম্যাচের ভিতর ৪৯টি জিতেছে। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে রোহিতের জয়ের হার ৭৯.০৩ শতাংশ, যা কমপক্ষে ৫৩ ম্যাচে নেতৃত্ব দেওয়া যে কোনও অধিনায়কের মধ্যে সেরা। রোহিতকে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজে দেখা যাবে খেলতে। যা ১১ই জানুয়ারি থেকে শুরু হবে।
 
 

Tags:
Rohit SharmaTeam India Captainjay ShahICC World Cup 2027
