/Rohit Sharma Padma Awards Massive Controversy: ভারতের চতুর্থ সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কারে ভূষিত রোহিত, কেন পদ্ম সম্মান গ্রহণ করতে গেলেন না দিল্লি? নেটপাড়ায় বিতর্কের ঝড়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৫ মে, সোমবার দেশের রাজধানী নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হল পদ্ম পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান ( Padma Awards 2026)। ভারতের প্রাক্তন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ও মহাতারকা ব্যাটার রোহিত শর্মা (Rohit Sharma) কিন্তু রাষ্ট্রপতি ভবনে আসেননি। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে গ্রহণ করেননি পদ্মশ্রী! ভারতের চতুর্থ সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কারে সম্মানিত হয়েও কেন রোহিত এলেন না দিল্লিতে? যা রীতিমতো চমকে দিয়েছে দেশের বহু ক্রিকেট ভক্তদের! এমন কী ঘটল যে পদ্ম সম্মান নিতে এলেন না রোহিত?
হরমনপ্রীত কৌর এলেন, রোহিত শর্মা এলেন না!
ভারতীয় ক্রিকেটে অবদান, নেতৃত্বের সাফল্য ও দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারত সরকার, রোহিত ছাড়াও মহিলা দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরকেও পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করেছে। ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবসের (Republic Day 2026) আগেই এসেছিল রোহিত-হরমনপ্রীতের পদ্ম পুরস্কার পাওয়ার ঘোষণা। গত ২৫ জানুয়ারি পদ্ম পুরস্কারের তালিকা ঘোষণা করেছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। ২০২৬ সালে ১৩১টি পদ্ম পুরস্কার প্রদানের অনুমোদন দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। তালিকায় ৫টি পদ্মবিভূষণ, ১৩টি পদ্মভূষণ এবং ১১৩টি পদ্মশ্রী পুরস্কার রয়েছে। ভারতীয় মহিলা দল ইংল্যান্ডে ওডিআই বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সেখান থেকেই ব্রেক নিয়ে অনুষ্ঠানে এসে পদ্মশ্রী গ্রহণ করেছেন। তবে রোহিত অনুপস্থিত!
কেন রোহিত শর্মা এলেন না? নেপথ্যে ঠিক কী কারণ?
ঐতিহ্যগত ভাবেই রাষ্ট্রপতি ভবনে কয়েক সপ্তাহ ধরে অনুষ্ঠিত একাধিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পদ্ম পুরস্কার দেওয়া হয়। যেখানে পুরস্কার প্রাপকদের পৃথক পৃথক দলে ভাগ করে নেওয়া হয়। আশা করা হচ্ছে যে, চলতি বছরের শেষের দিকে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া পরবর্তী অনুষ্ঠানে রোহিত আনুষ্ঠানিক ভাবে তার পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। রোহিত পুরস্কার প্রাপকদের প্রথম দলের অংশ ছিলেন না। তাই তিনি ছিলেন না এদিন। রোহিতের অনুপস্থিতি দ্রুতই অনলাইনে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। অনেকেই প্রশ্ন করেন যে, রাষ্ট্রপতি ভবনে অন্যান্য প্রাপকদের পাশে রোহিতকে কেন দেখা গেল না এদিন! নেপথ্যের কারণে কোনও বিতর্ক নয়, বরং একটি পদ্ধতিগত বিষয়। পদ্ম পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানগুলি সাধারণত বিভিন্ন ধাপে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রাপকদের ব্যক্তিগত সময়সূচি এবং সরকারি বরাদ্দ বা ব্যবস্থাপনার উপর ভিত্তি করে, অনেক প্রাপকই পরবর্তী কোনও অনুষ্ঠানে তাঁদের সম্মান গ্রহণ করেন। পদ্মশ্রী পুরস্কারে মনোনীত হওয়ার পরই রোহিত তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। সে সময় তিনি একটি ভিডিও আপলোড করে ভারত সরকার এবং ভক্তদের ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন, তাঁর ক্রিকেটীয় যাত্রাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য।
রোহিত কবে পদ্মশ্রী গ্রহণ করবেন?
আশা করা হচ্ছে যে, রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত পরবর্তী কোনও পদক প্রদান অনুষ্ঠানে রোহিত তাঁর পদ্মশ্রী গ্রহণ করবেন। যদিও এর আনুষ্ঠানিক তারিখ এখনও প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়নি। যেসব পুরস্কার বিজয়ী প্রথম অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন না, সরকারের আয়োজিত পরবর্তী বা দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানগুলিতে তাঁদের পদক গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়াটাই প্রচলিত রীতি।
রোহিতের খেলার কী আপডেট?
রোহিতকে সর্বশেষ আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে মাঠে নামতে দেখা গিয়েছিল। যেখানে চোট তাঁর পুরো অভিযানটিই অনেকাংশে প্রভাবিত করেছিল। এই মরসুমে রোহিত মাত্র ৯ ম্যাচ খেলেছেন এবং ১৫৭.২২ স্ট্রাইক রেট ও ৩৫.৩৮ গড়ে ২৮৩ রান করেছেন। দেশের জার্সিতে রোহিতকে আগামী মাসে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ওডিআই সিরিজে দেখা যেতে পারে। যদি তিনি চোট সারিয়ে উঠতে পারেন তবেই খেলবেন। রোহিতের সঙ্গে হার্দিকেরও খেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে।
