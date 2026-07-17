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লর্ডসেই শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ রোহিত শর্মার! অবসর নেওয়ার প্রবল চাপেই বাধ্য হলেন ছাড়তে

লর্ডসেই অন্তিমবার দেশের জার্সিতে দেখা যাবে রোহিত শর্মাকে। অবসর নেওয়ার প্রবল চাপেই খেলছেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। তবে সিরিজ শেষ হলেই শেষ হয়ে যাবে সাদা বলের গ্রেটের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার! চলে এল বিরাট আপডেট।

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 17, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:56 PM IST
লর্ডসেই শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ রোহিত শর্মার! অবসর নেওয়ার প্রবল চাপেই বাধ্য হলেন ছাড়তে
Image Credit: কার্ডিফে আউট হওয়ার পর রোহিতSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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