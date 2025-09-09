Rohit Sharma In Hospital: গভীর রাতে আচমকাই মুম্বইয়ের হাসপাতালে রোহিত শর্মা! চোখে মুখে ভয়ের ছাপ...

Rohit Sharma In Hospital: গভীর রাতে আচমকাই মুম্বইয়ের হাসপাতালে রোহিত শর্মা! চোখে মুখে ভয়ের ছাপ...
Rohit Sharma's Late Night Hospital Visit: রোহিতকে চুপচাপ হাসপাতালে ঢুকতে দেখা যায়, যদিও পাপারাৎজিরা একের পর এক প্রশ্ন ছুঁড়ে যাচ্ছিলেন তাঁর দিকে। সেই ছবি ভাইরাল হতেই ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকদের মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে অজানা টেনশন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যরাতে হাসপাতালেন এলেন রোহিত শর্মা (Rohit Sharma)। খবর সামনে আসতেই জল্পনা শুরু। কী হয়েছে ভারতীয় ব্যাটারের? সোমবার মধ্যরাতে কোকিলাবেন হাসপাতালে দেখা গিয়ছে তাঁকে। সেই ছবি ভাইরাল হতেই রোহিত অনুরাগীদের মধ্যে আতঙ্ক। যদিও কেন রোহিত শর্মা হাসপাতালে গিয়েছেন সে সম্পর্কে কোনও তথ্য মেলেনি। তবে ভক্তরা তাঁর সুস্থতা কামনা করছেন।
Rohit Sharma spotted in Kokilaben hospital Mumbai. pic.twitter.com/bQ6zTuixGc
— (rushiii_12) September 8, 2025
৩৮-এর রোহিত শর্মা মুম্বইয়ে প্রাক্তন ভারতীয় সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারের তত্ত্বাবধানে কঠোর অনুশীলন করছেন। সম্প্রতি তিনি অন্যান্য ভারতীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে বেঙ্গালুরুর বিসিসিআই সেন্টার অব এক্সেলেন্সে একটি ফিটনেস টেস্টও দিয়েছেন। সূত্রের খবর, সেখানে তিনি যাবতীয় পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু তারপরই হাসপাতালে কেন তা নিয়ে উত্কন্ঠা রয়েই গিয়েছে।
যেখানে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে ভারতের টি২০আই দল এশিয়া কাপ ২০২৫-এর প্রস্তুতির জন্য আজ থেকে শুরু হতে চলা প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে পৌঁছেছে, সেখানে রোহিতকে আবার ভারতের জার্সি গায়ে চাপানোর জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। টেস্ট এবং টি২০আই থেকে অবসর নেওয়ার পর রোহিত এখন এক-ফরম্যাটের ক্রিকেটার হয়েছেন এবং অক্টোবর-নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতের ওয়ানডে সিরিজেই তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন ঘটতে পারে।
