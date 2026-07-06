মধ্যরাতের মহারণে স্পেন-পর্তুগাল, অন্তিম কাপযুদ্ধে CR7! বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে আমেরিকার 'ট্রাম্প' কার্ডে বিতর্কের ঝড়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বকাপের নকআউটে চলছে একের পর এক সব মারমার-কাটকাট লড়াই। রাউন্ড অফ সিক্সটিন দেখছে ফাটাফাটি ফুটবল। আর এবার সবার নজরে মধ্যরাতের মহারণে স্পেন-পর্তুগাল ও ভোরে বেলজিয়াম-আমেরিকা...
স্পেন বনাম পর্তুগাল
বিশ্বকাপের শেষ ষোলোর অন্যতম হাইভোল্টেজ লড়াইয়ে আজ মুখোমুখি ইউরোপের দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী স্পেন ও পর্তুগাল। ডালাস স্টেডিয়ামে মহারণের মঞ্চ প্রস্তুত। জিতলেই হাতে চলে আসবে কোয়ার্টার ফাইনালের কনফার্মড টিকিট। অভিজ্ঞ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর নেতৃত্বে পর্তুগাল। দলে ব্রুনো ফার্নান্ডেজ, ভিটিনহা, রাফায়েল লেয়াওর মতো তারকা। অন্যদিকে স্পেনে তরুণ তারকা ইয়ামাল-পেড্রি-ওয়ারথাবাল রয়েছে। আক্রমণ বনাম নিয়ন্ত্রিত পজেশন ফুটবলের লড়াইয়ে জমে উঠতে পারে মাঝমাঠের দ্বৈরথও। স্পেন এখনও পর্যন্ত টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে। তবে পর্তুগালের অভিজ্ঞতা ও বড় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতাকে হালকা ভাবে নেওয়ারও সুযোগ নেই। স্পেনের বিরুদ্ধে নামার আগেই রোনাল্ডো জানিয়ে দিয়েছেন যে, এই বিশ্বকাপই তাঁর শেষ। তিনি সাংবাদিক বৈঠকে হাসতে হাসতে বলেছেন, ' আমি খুব একটা খারাপ খেলছি না। বিগত ২৩ বছর ধরে আপনারা আমাকে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করে আসছেন, কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে, এসব করে কোনও লাভ হয়নি। শুধু আপনাদের সময় নষ্ট হয়েছে। তবুও আপনারা চেষ্টাই করে চলেছেন। আমি আগেও বলেছি, আমি তখনই থামব যখন আমি নিজে চাইব, আপনাদের ইচ্ছায় নয়। আপনারা সবসময় একই প্রশ্ন করেন। বলে রাখি এটাই আমার শেষ বিশ্বকাপ। কিন্তু আশা করি আগামিকাল আমার শেষ ম্যাচ হবে না।' রোনাল্ডোর শেষ বিশ্বকাপ হওয়ায় এই ম্যাচ ঘিরে আবেগও তুঙ্গে। ফুটবলপ্রেমীরা তাই অপেক্ষায় রয়েছেন আরও এক স্মরণীয় আইবেরিয়ান ডার্বির, যেখানে সামান্য ভুলও নির্ধারণ করে দিতে পারে কোয়ার্টার ফাইনালের ভাগ্য।
বেলজিয়াম বনাম আমেরিকা
প্যারাগুয়ে ও অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে এবং তুর্কিয়ের কাছে হেরে ছ'পয়েন্ট নিয়ে 'ডি' গ্রুপের শীর্ষে ছিল আমেরিকা। বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ রাউন্ড অফ থার্টিটুতে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে তাদের যাত্রা শুরু করেছে। মিশর ও ইরানের সঙ্গে ড্র করে বেলজিমায় এবং নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে 'জি' গ্রুপের টেবলটপার ছিলেন কেভিন ডি ব্রুইন ও রোমেলু লুকাকুরা। রাউন্ড অফ থার্টিটুতে অতিরিক্ত সময়ে সেনেগালকে ৩-২ হারিয়ে রাউন্ড অফ সিক্সটিনে এসেছে। তবে এই খেলার যাবতীয় ফোকাস কেড়ে নিয়েছে 'ট্রাম্প' কার্ড খেলিয়ে আমেরিকার বালোগানকে ফেরানো। শেষ ষোলোর গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের ঠিক আগেই মুখ পুড়েছে আমেরিকার। আমেরিকার তারকা ফরোয়ার্ড ফোলারিন বালোগান লাল কার্ড দেখেছিলেন বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিরুদ্ধে। ফিফার নিদানে এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞায় পড়েছিলেন তিনি। তবে আমেরিকার আবেদনের পর সেই নিষেধাজ্ঞা তুলেও নেয় ফিফা। জানা যাচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নাকি নিজে ফোন করেছিলেন ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনোকে। এখানেই শেষ নয় জানা গিয়েছে হোয়াইট হাউজের আইনজীবীরাও এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এমনকী আমেরিকা কোর্ট অব আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টে যাওয়ার কথাও ভেবেছিল। ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফিফাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বড় অন্যায় সংশোধন করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য! এরপরেই ঝড় উঠে গিয়েছে ফুটবল মহলে!
স্পেন-পর্তুগাল খেলবে ভারতীয় সময়ে ৬ জুলাই রাত ১২.৩০ মিনিটে (হিসেব মতো যা ৭ জুলাই)
বেলজিয়াম-আমেরিকা খেলবে ভারতীয় সময়ে ৭ জুলাই ভোর ৫.৩০ মিনিটে
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