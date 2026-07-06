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মধ্যরাতের মহারণে স্পেন-পর্তুগাল, অন্তিম কাপযুদ্ধে CR7! বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে আমেরিকার 'ট্রাম্প' কার্ডে বিতর্কের ঝড়

বিশ্বকাপের নকআউটে চলছে একের পর এক সব মারমার-কাটকাট লড়াই। রাউন্ড অফ সিক্সটিন দেখছে ফাটাফাটি ফুটবল। আর এবার সবার নজরে মধ্যরাতের মহারণে স্পেন-পর্তুগাল ও ভোরে বেলজিয়াম-আমেরিকা...

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 06, 2026, 07:55 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:55 PM IST
মধ্যরাতের মহারণে স্পেন-পর্তুগাল, অন্তিম কাপযুদ্ধে CR7! বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে আমেরিকার 'ট্রাম্প' কার্ডে বিতর্কের ঝড়
Image Credit: নজরে স্পেন-পর্তুগালSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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