'বিশ্বকাপ রোনাল্ডোর পর্তুগালের'! 'বুধের শয়তান' করলেন বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী... মিলবে অক্ষরে অক্ষরেই?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিন দুয়েক আগের ঘটনা। বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচ গোলশূন্য ড্র করেছিল ইংল্যান্ড-ঘানা। ইউরোপের শক্তিশালী ফুটবল খেলিয়ে দেশকে রুখে দিয়েছিল পশ্চিম আফ্রিকার রাষ্ট্র! চলতি কাপযুদ্ধের এই বড় অঘটনের পরেই ফের চর্চায় এসেছিলেন ঘানার সেই বিখ্যাত 'উইচ ডক্টর' নানা কোয়াকু বনসাম! যাঁর নামের অর্থ 'ডেভিল অফ ওয়েডনেসডে' বা 'বুধবারের শয়তান'! চলতি বাংলায় 'বুধের শয়তান'ও বলা যায়। সেই আধ্যাত্মিক ধর্মগুরু এবার বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী করে দিলেন। জানিয়ে দিলেন যে, এবার বিশ্বকাপ হাতে তুলবেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। এরপরেই ফের নড়ে বসেছে ফুটবল বিশ্ব।
রোনাল্ডো এবং পর্তুগালের রাজ
বনসাম এক সাক্ষত্কারে বলেছেন, 'এই বিশ্বকাপ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এবং পর্তুগালের।' ঘটনাচক্রে ১২ বছর আগে বনসামই সিআরসেভেনকে অভিশাপ দিয়েছিলেন বলে দাবি করেছিলেন তিনি। হাঁটুর চোটের কারণে সেবার সিআরসেভেনের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল। বনসামের দাবি ছিল রোনাল্ডোর ওই চোট তাঁরই তৈরি করা। তিনি নাকি অতিপ্রাকৃতিক শক্তির সাহায্যেই কাবু করেছিলেন পর্তুগিজ জাদুকরকে। আগামী রবিবার পর্তুগাল গ্রুপ পর্যায়ের শেষ যুদ্ধে নামবে কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে। নকআউটে পর্তুগালে যাওয়ার সম্ভাবনা ৯৪ শতাংশ। 'কে' গ্রুপে পর্তুগাল রয়েছে এখন দুয়ে। ২ ম্যাচে ১ জয় ও ১ ড্রয়ের সুবাদে রোনাল্ডোদের ঝুলিতে ৪ পয়েন্ট আছে। কলম্বিয়া পরপর দু' ম্যাচ জিতে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে আছে। গ্রুপে তিনে রয়েছে ডিআরএস কঙ্গো ও সবার নীচে উজবেকিস্তান। তারা খাতা খুলতে পারেনি। কলম্বিয়ার সঙ্গে জয় বা ড্র করলেই রোনাল্ডোরা চলে যাবেন পরের পর্বে। এই নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। পর্তুগাল যদি হেরেও যায় তবুও তারা গ্রুপ পর্বের বাধা পেরিয়ে যাবে। কারণ গোল পার্থক্য (+৫) রবার্তো মার্টিনেজের দল সবার আগে। এখন দেখার বনসামের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মেলে কিনা!
ঘানার বিরুদ্ধে হ্যারি কেনকে নিস্ক্রিয় করার নীলনকশাও তাঁর ছিল বলেই জানিয়ে ছিলেন বনসাম। যদিও এখন তাঁর আর কেনের উপর কোনও রাগ নেই। কারণ তাঁর কার্যসিদ্ধি হয়ে গিয়েছে। বনসামকে উদ্ধৃত করে স্পেনের পত্রিকা এএস ডায়ারিয়ো লিখেছে, 'দেখুন, হ্যারি কেন তো আর আমার শত্রু নন। আমার এক সন্তান আছে, ওর নাম আমি শীঘ্রই হ্যারি কেনের নামে ওর নামকরণ করব।' বিশ্বকাপে তুর্কিয়ের হতাশাজনক পারফরম্যান্স নিয়েও বনসাম এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিয়েছেন! তাঁর দাবি, অনিচ্ছাকৃত ভাবে তাঁর জাদুর শিকার হয়েছে ওই দেশ। নিজেকে জাদুকর-চিকিৎসক বলে দাবি করা এই বনসামের মতে, একটি আচার পালনের সময়ে তাঁর ভুলের কারণেই সেই কালোজাদু ঘানার কাঙ্ক্ষিত প্রতিপক্ষের পরিবর্তে তুরস্ককে শিকার করে ফেলে। সত্যি বলতে একটা বড় ভুল হয়ে গিয়েছে। বিশ্বকাপে ঘানার সম্ভাব্য প্রতিপক্ষকে দুর্বল করার জন্য আমি একটি বিশেষ জাদুকরী টোটকা প্রস্তুত করেছিলাম। কিন্তু সেই আচার-অনুষ্ঠান চলাকালীন মানচিত্রটি ধরে রাখার সময় আমার শিষ্য পা পিছলে পড়ে যান, আর সেই জাদুকরী শক্তি ঘানার প্রতিপক্ষের বদলে তুরস্কের দিকে চলে যায়।'
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