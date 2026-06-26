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'বিশ্বকাপ রোনাল্ডোর পর্তুগালের'! 'বুধের শয়তান' করলেন বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী... মিলবে অক্ষরে অক্ষরেই?

ফিফা বিশ্বকাপের ভবিষ্যদ্বাণী: ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ জিতবে রোনাল্ডোর পর্তুগালই, ভবিষ্যদ্বাণী করে দিলেন সেই চর্চিত নানা কোয়াকু বনসাম।

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 26, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:58 PM IST
'বিশ্বকাপ রোনাল্ডোর পর্তুগালের'! 'বুধের শয়তান' করলেন বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী... মিলবে অক্ষরে অক্ষরেই?
Image Credit: বিশ্বকাপ রোনাল্ডোর পর্তুগালেরইSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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