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রাত থেকে ভোর, দু'চোখের পাতা এক হওয়ার জো নেই আর! শেষ ষোলোর লড়াইয়ে ব্রাজিল-জার্মানি-নেদারল্যান্ডস

রাত থেকে ভোর, দু'চোখের পাতা এক হবে না আর! কারণ শেষ ষোলোর লড়াইয়ে নামছে ৮ হেভিওয়েট টিম। ব্রাজিল-জার্মানি-নেদারল্যান্ডস নামছে মাঠে

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 29, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:52 PM IST
রাত থেকে ভোর, দু'চোখের পাতা এক হওয়ার জো নেই আর! শেষ ষোলোর লড়াইয়ে ব্রাজিল-জার্মানি-নেদারল্যান্ডস
Image Credit: মাঠে নামছে ৮ হেভিওয়েটSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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