রাত থেকে ভোর, দু'চোখের পাতা এক হওয়ার জো নেই আর! শেষ ষোলোর লড়াইয়ে ব্রাজিল-জার্মানি-নেদারল্যান্ডস

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বকাপে শুরু হয়ে গিয়েছে শেষ বত্রিশের মহাসংগ্রাম। ৬৪ দল নিয়ে শুরু হওয়া ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিশ্বকাপ, গ্রুপ পর্বের গণ্ডি পেরিয়ে এখন রাউন্ড অফ থার্টিটু-তে পা রেখেছে। দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে কানাডাই প্রথম দল হিসেবে চলে গিয়েছে চলতি কাপযুদ্ধের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে। ২৯ জুন রাত থেকে ৩০ জুন রয়েছে নকআউটের তিন হেভিওয়েট ডুয়েল। লড়াইয়ে ব্রাজিল বনাম জাপান, জার্মানি বনাম প্যারাগুয়ে ও নেদারল্যান্ডস বনাম মরক্কো। নকআউটের বিধিমালায় কিন্তু কোনও লাইফলাইন নেই। বিজয়ী দল যাবে পরের রাউন্ডে। আর পরাজিত দলের এবারের মতো বিশ্বকাপ থেকে বিদায়।
ব্রাজিল বনাম জাপান
পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল মুখোমুখি এশিয়ার সুপারপাওয়ার জাপানের। টেক্সাসে অবস্থিত হিউস্টনের এনআরজি স্টেডিয়ামে 'সামুরাই ব্লু'য়ের মুখোমুখি সেলেকাও। ভিনিসিয়াস -কুনহারা যেমন রয়েছেন দারুণ ছন্দে, তেমনই আবার জাপান টানা ১০ ম্যাচ কিন্তু হারেনি। কার্লো অ্যানচেলোত্তিদের বিরুদ্ধে হাজিমে মোরিয়াসু কিন্তু এদিন পাবেন না তাঁর স্টার উইঙ্গার সারেনি তাকেফুসাকে। 'জাপানের মেসি' নামেই পরিচিত তিনি। জাপানের ইতিহাস বলছে তারা কিন্তু ২০২৫ সালে ব্রাজিলকে হারিয়েছিল ২০২৫ সালের এক প্রীতি ম্যাচে। জাপান ৩-২ হারিয়েছিল ব্রাজিলকে। দেখা যাক এবার বিশ্বমঞ্চে জাপান চমকে দেয় নাকি ব্রাজিল ষষ্ঠ বিশ্বকাপের দিকে আরেক পা বাড়িয়ে ফেলে। আর সবের উত্তর আর কিছুক্ষণেই।
জার্মানি বনাম প্যারাগুয়ে
চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানির লড়াই প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে। ২০১৩ সালে শেষবার প্রীতি ম্যাচে দেখা হয়েছিল দুই দলের। ৩-৩ গোলে ড্র হয়েছিল সেবার। তবে ফিরে আসছে ২০০২ বিশ্বকাপের কথা। প্যারাগুয়েকে হারিয়ে জার্মানি চলে গিয়েছিল কোয়ার্টার ফাইনালে। এখন একটাই প্রশ্ন- পুনরাবৃত্তি নাকি প্রতিশোধ? শেষ দুই বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নেওয়া জার্মানি এবার নকআউটে ঠিকই। তবে দলের তিন তারকা ফ্লোরিয়ান ভির্টজ, জামাল মুসেয়ালা ও কাই হাভার্টজ মোটেই ছন্দে নেই। ক্লাব ফুটবলের সুনাম কিন্তু বজায় রাখতে পারেননি বিশ্বকাপে। প্যারাগুয়েও কিন্তু আহামরি কোনও ছন্দে নেই। যদিও জার্মানিকেও সবাই এগিয়ে রাখছে এই লড়াইয়ে। দেখা যাক বস্টন স্টেডিয়ামে কে শেষ হাসি হাসে!
নেদারল্যান্ডস বনাম মরক্কো
রাউন্ড অফ থার্টিটু-তে অন্যতম আকর্ষণীয় ম্যাচ হতে চলেছে নেদারল্যান্ডস বনাম মরক্কোর। ফিফা ক্রমতালিকায় ছয়ে ও সাতে দুই দল। নেদারল্যান্ডসের মতো মরক্কোও গতিময় আকর্ষণীয় ফুটবল খেলে। ভার্জিল ভ্যান ডাইকদের সঙ্গে আশরাফ হাকিমিদের লড়াই যে দেখার মতো হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশ্বকাপে পরপর দু'বার এবং মোট তিনবার ফাইনালে উঠলেও অরেঞ্জ আর্মি আজও কাপ ছুঁয়ে দেখেনি। অধরা মাধুরী ছুঁয়ে দেখার লক্ষ্যেই ডাচরা। আফ্রিকা এবং আরব ফুটবলের ইতিহাসে অন্যতম সফল দেশ মরক্কো। গতবছর বিশ্বকাপে প্রথম ও একমাত্র আফ্রিকান দল হিসেবে তারা সেমিফাইনালে খেলে ইতিহাস লিখেছিল। 'অ্যাটলাস লায়ন্স' নামেই পরিচিত হাকিমিরা। এস্তাদিও মন্টেরেতে এবার মহারণ
নকআউটের বিধিমালা কি
নির্ধারিত ৯০ মিনিটে ফয়সলা না হলে খেলা গড়াবে এক্সট্রা টাইমে (১৫ মিনিট করে প্রতি অর্ধের খেলা)। সেখানেও অমীমাংসিত থাকলে শুরু হয়ে যাবে পেনাল্টি শুটআউটে খেলা হবে। দুই দলই ৫টি করে শট নেবে। ৫ রাউন্ড শেষেও যদি একই জায়গায় থাকে দুই দল, তখন 'সাডেন ডেথ' না আসা পর্যন্ত শট নিয়ে যাবে দুই দল।
ব্রাজিল বনাম জাপানের খেলা শুরু ভারতীয় সময়ে রাত ১০.৩০ থেকে
জার্মানি বনাম প্যারাগুয়ের খেলা শুরু ভারতীয় সময়ে রাত ২.০০ থেকে
নেদারল্যান্ডস বনাম মরক্কোর খেলা শুরু ভারতীয় সময়ে ৩০ জুন ভোর ৬.৩০ থেকে।
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