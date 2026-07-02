/কেন একাই ভাঙলেন কঙ্গোর দুর্ভেদ্য দেওয়াল, ১০ জনের আমেরিকা শেষ ১৬-তে! অবিশ্বাস্য, অভাবনীয়, অকল্পনীয় বেলজিয়াম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১ জুলাই রাত থেকে ২ জুলাই সকাল পর্যন্ত হয়ে গেল নকআউটের তিন হেভিওয়েট ডুয়েল। লড়াইয়ে নেমেছিল ইংল্যান্ড-ডিআর কঙ্গো, বেলজিয়াম-সেনেগাল ও আমেরিকা-বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা। কঙ্গোর দুর্ভেদ্য দেওয়াল ভেঙে হ্যারি কেন দলকে তুললেন শেষ ষোলোয়। ১০ জনেও খেলেও আমেরিকা চলে গেল শেষ ১৬-তে! বেলজিয়াম যা করল তা অবিশ্বাস্য, অভাবনীয়, অকল্পনীয়!
ইংল্যান্ড বনাম ডিআর কঙ্গো
আটলান্টার মার্সিডিজ-বেঞ্জ স্টেডিয়ামে রাউন্ড অফ থার্টিটুর ঐতিহাসিক নকআউট ম্যাচে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হয়েছিল ডিআর কঙ্গো। দুই দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল দুর্দান্ত এবং রোমাঞ্চকর। খেলার ৭ মিনিটে গোল করে চমকে দিয়েছিলেন ব্রায়ান সিপেঙ্গা। গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচেই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোদের রুখে দেওয়া ডিআর কঙ্গোর এই গোল ছিল ঐতিহাসিক। আফ্রিকার বৃহত্তম দেশ দীর্ঘ ৫২ বছরের অপেক্ষার পর বিশ্বকাপে পা রেখছে। ১৯৭৪ সালে জায়ের নামে খেলেছিল ডিআর কঙ্গো। সেবার গ্রুপ পর্বে একটি ম্যাচও জিততে পারেনি তারা। প্রথম ম্যাচে স্কটল্যান্ড ২-০ হারিয়ে দিয়েছিল জায়েরকে। এরপর দ্বিতীয় ম্যাচে যুগোস্লাভিয়া ৯-০ গোলে হারিয়েছিল জায়েরকে। আর শেষ ম্যাচে ব্রাজিল তাদের তিন গোলের মালা পরিয়েছিল। ফলে সিপেঙ্গার গোল ইতিহাসেই থাকবে। তবে শেষপর্যন্ত কঙ্গোর উল্লাস স্থায়ী হয়নি। কারণ দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজ অধিনায়ক হ্যারি কেন একা দায়িত্ব নিয়ে জোড়া গোল (৭৫ এবং ৮৬ মিনিট) করে ইংরেজদের নিয়ে যান শেষ ষোলোয়। টানা তৃতীয়বার বিশ্বকাপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে 'থ্রি লায়ন্স'। কঙ্গো হেরে গেলেও হৃদয় জয় করে নিয়েছেন গোলকিপার লিওনেল এমপাসি। ইংল্যান্ডের ক্রমাগত আক্রমণ রুখে তিনি হয়ে উঠেছিলেন দুর্ভেদ্য দেওয়াল। ৪টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেভ করেছিলেন এমপাসি। এর মধ্যে ৩টি অসাধারণ ডাইভিং ও ক্লোজ-রেঞ্জ সেভও ছিল।
বেলজিয়াম বনাম সেনেগাল
সাদিও মানের সেনেগালের বিরুদ্ধে রোমেলু লুকাকুরা যে খেলাটা খেললেন, তা বিশ্বকাপেরই নয়, ফুটবলের ইতিহাসেও লেখা থাকবে। অবিশ্বাস্য, অভাবনীয়, অকল্পনীয়! এই তিন বিশেষণও কম পড়ে যাবে। প্রথমার্ধে ২ গোলে পিছিয়েও দ্বিতীয়ার্ধে ৩ গোল দিল বেলজিয়াম! হাবিব ডিয়ারা (২৪) ও ইসমাইলা সার (৫১) বিরতির আগে সেনেগালকে ২-০ এগিয়ে দিয়েছিলেন। অনেকেই ভেবে নিয়েছিল যে, বেলজিয়ামের রাস্তা হয়তো এবার রাউন্ট অফ থার্টিটুতেই শেষ হয়ে যাবে। সিয়াটলের লুমেন ফিল্ড স্টেডিয়ামে তোলা ছিল এক দুর্দান্ত সাসপেন্স থ্রিলার। খেলার অন্তিম লগ্নেই যেন সব তালগোল পাকিয়ে গেল। ৩ মিনিটের মধ্যে জোড়া গোলে সব হিসেব বদলে দেয় বেলজিয়াম। ৮৬ মিনিটে লুকাকু ও ৮৯ মিনিটে ইউরি টিয়েলেমান্স সেনেগালের জালে বল জড়িয়ে দেন। আর ম্যাচের ১২৫ মিনিটে এক বিতর্কিত পেনাল্টি আদায় করে নেয় বেলজিয়াম। আর সেখান থেকেই পেনাল্টিতে গোল করে স্কোরলাইন ৩-২ করে দেন টিয়েলেমান্স।
আমেরিকা বনাম বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা
ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা ক্লারার বে এরিয়া স্টেডিয়ামে আমেরিকার মুখোমুখি হয়েছিল বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা। 'ডি' গ্রুপটপার হয়েই নকআউটে এসেছিল আয়োজক আমেরিকা। প্যারাগুয়ে (৪-১) ও অস্ট্রেলিয়ার (২-০) বিরুদ্ধে দাপুটে জয়ে তারা টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল। আর এবার ট্রাম্পের দেশ বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাকে ২-০ হারিয়ে দিল। যদিও গোটা ম্যাচে আমেরিকা গোলে আটটি শট নিয়েছিল। তবে দুই শটেই কাজ হয়ে যায়। ৪৫ মিনিটে ফোলারিন বালোগান গোলের খাতা খোলেন। কিন্তু ৬৪ মিনিটে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল। ১০ জনের আমেরিকাকে পেয়েও বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা কোনও সুবিধা নিতে পারেনি। উল্টে ৮২ মিনিটে মালিক টিলম্যান গোল করে ২-০ করে দেন স্কোরলাইন। ১০ জনে খেলেও আমেরিকা চলে গেল শেষ ষোলোয়।
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