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কেন একাই ভাঙলেন কঙ্গোর দুর্ভেদ্য দেওয়াল, ১০ জনের আমেরিকা শেষ ১৬-তে! অবিশ্বাস্য, অভাবনীয়, অকল্পনীয় বেলজিয়াম

রাউন্ড অফ সিক্সটিনে চলে গেল ইংল্যান্ড-বেলজিয়াম-আমেরিকা। কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার লড়াইয়ে ইংল্যান্ড খেলবে মেক্সিকোর বিরুদ্ধে। বেলজিয়ামের সামনে আমেরিকা। 

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 02, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:08 PM IST
কেন একাই ভাঙলেন কঙ্গোর দুর্ভেদ্য দেওয়াল, ১০ জনের আমেরিকা শেষ ১৬-তে! অবিশ্বাস্য, অভাবনীয়, অকল্পনীয় বেলজিয়াম
Image Credit: গোলের পর কেনের উচ্ছ্বাসSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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