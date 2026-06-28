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গ্রুপের গল্প শেষ, লেখা হয়ে গেল পরের এপিসোড, বত্রিশের মহাসংগ্রামে কে কার মুখোমুখি?

বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের গল্প শেষ হয়ে গেল। ২৯ জুন সোমবার থেকে শুরু নকআউট। এই প্রতিবেদনে চোখ বুলিয়ে জেন নিন যে, কে কার মুখোমুখি হবে।

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 28, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:18 PM IST
গ্রুপের গল্প শেষ, লেখা হয়ে গেল পরের এপিসোড, বত্রিশের মহাসংগ্রামে কে কার মুখোমুখি?
Image Credit: মেসি-রোনাল্ডোদের ধ্বনিSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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