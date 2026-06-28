/গ্রুপের গল্প শেষ, লেখা হয়ে গেল পরের এপিসোড, বত্রিশের মহাসংগ্রামে কে কার মুখোমুখি?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গ্রেটেস্ট শো অন আর্থের প্রথম এপিসোড শেষ। ৬৪ দল অংশ নিয়েছিল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিশ্বকাপে। ১২টি গ্রুপ (প্রতি গ্রুপে ৪ দল) থেকে প্রতি গ্রুপের শীর্ষে শেষ করা দুই দলের সঙ্গেই, তৃতীয় স্থানে থাকা দলগুলির মধ্যে সেরা ৮ দল মিলিয়ে রাউন্ড অফ থার্টিটুতে জায়গা করে নিল। এবার শুরু পরের পর্ব।
রাউন্ড অফ থার্টিটু-তে কোয়ালিফাই করল কারা?
১) গ্রুপ এ: মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা, ২) গ্রুপ বি: সুইত্জারল্যান্ড, কানাডা, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, ৩) গ্রুপ সি: ব্রাজিল, মরক্কো, ৪) গ্রুপ ডি: ইউএসএ, অস্ট্রেলিয়া, প্যারাগুয়ে, ৫) গ্রুপ ই: জার্মানি, আইভরি কোস্ট, ইকুয়েডর, ৬) গ্রুপ এফ: নেদারল্যান্ডস, জাপান, সুইডেন, ৭) গ্রুপ জি: বেলজিয়াম, মিশর, ৮) গ্রুপ এইচ: স্পেন, কেপ ভার্দে, ৯) গ্রুপ আই: ফ্রান্স, নরওয়ে, সেনেগাল ১০) গ্রুপ জে: আর্জেন্টিনা, অস্ট্রিয়া, আলজেরিয়া, ১১) গ্রুপ কে: কলম্বিয়া, পর্তুগাল, ডিআর কঙ্গো, ১২) গ্রুপ এল: ইংল্যান্ড, ঘানা, ক্রোয়েশিয়া
সোম থেকে শনি, মেসি-রোনাল্ডোদের ধ্বনি
২৯ জুন সোমবার: ব্রাজিল বনাম জাপান - হিউস্টন স্টেডিয়াম (রাত ১০:৩০), দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম কানাডা - লস অ্যাঞ্জেলস স্টেডিয়াম (রাত ১২:৩০)
৩০ জুন মঙ্গলবার: আইভরি কোস্ট বনাম নরওয়ে - ডালাস স্টেডিয়াম (রাত ১০:৩০, আইএসটি), জার্মানি বনাম প্যারাগুয়ে বোস্টন স্টেডিয়াম (রাত ২:৩০), নেদারল্যান্ডস বনাম মরক্কো - এস্তাদিও মন্টেরে (ভোর ৬:৩০),
১ জুলাই বুধবার: ফ্রান্স বনাম সুইডেন-নিউ জার্সি স্টেডিয়াম (রাত ২:৩০), মেক্সিকো বনাম ইকুয়েডর - মেক্সিকো সিটি স্টেডিয়াম (ভোর ৬:৩০), ইংল্যান্ড বনাম ডিআর কঙ্গো - আটলান্টা স্টেডিয়াম (রাত ৯:৩০)
২ জুলাই বৃহস্পতিবার: বেলজিয়াম বনাম সেনেগাল- সিয়াটল স্টেডিয়াম (রাত ১:৩০), আমেরিকা বনাম বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা - সান ফ্রান্সিসকো বে এরিয়া স্টেডিয়াম (ভোর ৫:৩০)
৩ জুলাই শুক্রবার: স্পেন বনাম অস্ট্রিয়া - লস অ্যাঞ্জেলস স্টেডিয়াম (রাত ১২:৩০), পর্তুগাল বনাম ক্রোয়েশিয়া - টরন্টো স্টেডিয়াম (ভোর ৪:৩০), সুইত্জারল্যান্ড বনাম আলজেরিয়া - বিসি প্লেস ভ্যাঙ্কুভার (সকাল ৮:৩০), অস্ট্রেলিয়া বনাম মিশর - ডালাস স্টেডিয়াম (সকাল ১১:৩০)
৪ জুলাই শনিবার: আর্জেন্টিনা বনাম কেপ ভার্দে- মায়ামি স্টেডিয়াম (রাত ৩:৩০), কলম্বিয়া বনাম ঘানা - কানসাস সিটি স্টেডিয়াম (সকাল ৭:০০)
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