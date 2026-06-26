/জাপান লড়বে ব্রাজিলের সঙ্গে, ডাচদের সামনে হাকিমিরা! রহস্য রোমাঞ্চে ভরপুর রাউন্ড অফ ৩২... রইল পুরো তালিকা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রোমাঞ্চে ভরপুর রবিবারের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের গল্প। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় কাপযুদ্ধে অংশ নেওয়া ৬৪ দেশের মধ্যে এখনই ১৯ দেশের হাতে নকআউটের কনফার্মড টিকিট।
কলম্বিয়া, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, নরওয়ে, জার্মানি, আমেরিকা, মেক্সিকো, সুইত্জারল্যান্ড, কানাডা, ব্রাজিল, মরক্কো, দক্ষিণ আফ্রিকা, আইভরি কোস্ট বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, ইকুয়েডর, নেদারল্যান্ডস, জাপান, সুইডেন ও অস্ট্রেলিয়া গ্রুপ পর্বের গণ্ডি টপকে বত্রিশের সমরে ঢুকে পড়েছে। মানে খেলবে রাউন্ড অফ ৩২। সপ্তাহান্তে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচগুলিতে নামার আগে স্পেন, উরুগুয়ে ও পর্তুগালের মতো বেশ কয়েকটি হেভিওয়েট এখনও নকআউটে নিজেদের আসন সংরক্ষণ করতে পারেনি! এর মধ্যে মাত্র তিন ম্যাচের প্রতিপক্ষ আনুষ্ঠানিক ভাবে নির্ধারিত হয়েছে।
সুইডেনের সঙ্গে ১-১ ড্র করার পর, নকআউট পর্বের প্রথম ধাপে জাপান, প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। গ্রুপ 'এফ'-এ তিন ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে নেদারল্যান্ডস 'রাউন্ড অফ ৩২'-এ মরক্কোর মুখোমুখি। অন্যদিকে, যৌথ আয়োজক কানাডা সোমবার রাতে 'রাউন্ড অফ ৩২'-এর উদ্বোধনী ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলবে। ফ্রান্স, নরওয়ে এবং কলম্বিয়াও নকআউটে। তবে তাদের চূড়ান্ত অবস্থান এখনও নির্ধারিত হয়নি
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