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জাপান লড়বে ব্রাজিলের সঙ্গে, ডাচদের সামনে হাকিমিরা! রহস্য রোমাঞ্চে ভরপুর রাউন্ড অফ ৩২... রইল পুরো তালিকা

৪৮ দলের লড়াই দেখছে গ্রেটেস্ট 'শো অন আর্থ'। ১২টি গ্রুপ (প্রতি গ্রুপে ৪ দল) থেকে প্রতি গ্রুপের শীর্ষে শেষ করা দুই দলের সঙ্গেই  তৃতীয় স্থানে থাকা দলগুলির মধ্যে সেরা ৮ট দল সরাসরি রাউন্ড অফ থার্টিটুতে জায়গা করে নেবে। 

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 26, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:20 PM IST
জাপান লড়বে ব্রাজিলের সঙ্গে, ডাচদের সামনে হাকিমিরা! রহস্য রোমাঞ্চে ভরপুর রাউন্ড অফ ৩২... রইল পুরো তালিকা
Image Credit: খেলা হবে, ভয়ংকরের খেলা হবে...Source: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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