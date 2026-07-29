টিম ইন্ডিয়ার কোচের পদ ছেড়ে নাইট রাইডার্সেই 'ঘর ওয়াপসি'! KKR-কে ফের চ্যাম্পিয়ন করতে চলে এলেন তিনি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জল্পনাই সত্যি হল। টিম ইন্ডিয়ার সহকারি কোচের পদ ছাড়ার ২৪ ঘণ্টাও কাটল না। তার আগেই নাইট রাইডার্সে কামব্যাক করলেন রায়ান টেন দুশখাতে। বুধবার শাহরুখ খানের ফ্র্যাঞ্চাইজি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করে তাঁকে নিয়োগপত্র দেওয়ার কথা জানিয়েছে বিবৃতি দিয়ে। দুশখাতেকে হেড অফ ক্রিকেট স্ট্র্যাটেজি পদ দেওয়া হয়েছে। একাধিক ভূমিকাই থাকছে দুশখাতের। বিভিন্ন দিকেই মাথা ঘামাতে হবে তাঁকে।
নতুন ভূমিকায় দুশখাতে কী কী করবেন?
ক্রিকেট কৌশল প্রধানের দায়িত্ব নিয়ে নেদারল্যান্ডসের প্রাক্তন ক্রিকেটার বিশ্বজুড়ে নাইটদের সকল ফ্র্যাঞ্চাইজির ক্রিকেট স্ট্র্যাটেজি, প্রতিভা অন্বেষণ ও সার্বিক উন্নয়নের দেখভাল করবেন। নাইট রাইডার্স নেটওয়ার্কের স্কাউটিং, প্লেয়ার রিক্রুটমেন্ট, স্কোয়াড পরিকল্পনা এবং পারফরম্যান্স মূল্যায়নের কৌশলগত দিকটি পরিচালনা করবেন। নাইট রাইডার্সের সব ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ক্রিকেটের এক সামঞ্জস্যপূর্ণ দর্শন ও কর্মপদ্ধতি গড়ে তোলার লক্ষ্যেই দুশখাতে কোচিং টিমগুলির সঙ্গে নিবিড় ভাবে কাজ করবেন। সিপিএলে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স, আইএলটি২০-তে আবুধাবি নাইট রাইডার্স এবং এমএলসিতে লস অ্যাঞ্জেলস নাইট রাইডার্সের সহকারী কোচ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করবেন তিনি।
কী বলছেন ভেঙ্কি ও দুশখাতে
নাইট রাইডার্স স্পোর্টসের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর বলছেন, 'নাইট রাইডার্স পরিবারে টেন্ডোকে (দুশখাতে ক্রিকেট সার্কিটে এই নামেই পরিচিত) আবার স্বাগত জানাতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আমাদের দলের দর্শন সম্পর্কে ওর যেমন গভীর বোঝাপড়া রয়েছে। তেমনই ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে টেন্ডোর সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা তাঁকে নতুন ভূমিকার জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত করে তুলেছে। নাইট রাইডার্স ইকোসিস্টেমের পরবর্তী পর্যায়ের বিকাশে ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।' দুশখাতে 'ঘর ওয়াপসি'র পর বলেছেন,'নাইট রাইডার্সে এই ভূমিকায় ফিরতে পেরে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। আমাদের বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির কোচিং ও অ্যানালিটিক্স দলের সঙ্গে কাজ করার এক অনন্য সুযোগ এসেছে। যার মাধ্যমে আমাদের স্কাউটিং ও খেলোয়াড় উন্নয়ন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা এবং ক্রিকেটের দীর্ঘমেয়াদী কৌশল গড়ে তোলাই সম্ভব হবে।'
দুশখাতের মনের ইচ্ছাই পূরণ
নাইট রাইডার্স পরিবারের সঙ্গে দুশখাতের শুরু হয়েছিল ২০১১ সালে। কেকেআরে তার আসা ক্রিকেটার হিসেবেই। ২০১২ ও ২০১৪ সালে কেকেআরের আইপিএল শিরোপাজয়ী দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন দুশখাতে। ২০২২ এবং ২০২৪ সালে দলের তৃতীয় আইপিএল শিরোপা জয়ের সময়ে তিনি কোচিং টিমেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন। দুশখাতের পরিবার থাকে লন্ডনে। ক্রিকেটের কারণে দীর্ঘ সময় বাড়ির বাইরে থাকতে হবে, এমন কোনও দায়িত্বই আর তিনি আগ্রহী ছিলেন না দুশখাতে। তিনি এমন কোনও ভূমিকাই খুঁজছিলেন যাতে তাঁকে কম ভ্রমণ করতে হয় এবং ঠাসা সময়সূচিও থাকবে না। এমনটাই শোনা যাচ্ছিল। নাইট পরিবারে তাঁর প্রত্যাবর্তন যে অত্যন্ত সাবলীল এবং মসৃণ হবে তা জানাই গিয়েছিল।
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