Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /টিম ইন্ডিয়ার কোচের পদ ছেড়ে নাইট রাইডার্সেই ঘর ওয়াপসি! KKR-কে ফের চ্যাম্পিয়ন করতে চলে এলেন তিনি

টিম ইন্ডিয়ার কোচের পদ ছেড়ে নাইট রাইডার্সেই 'ঘর ওয়াপসি'! KKR-কে ফের চ্যাম্পিয়ন করতে চলে এলেন তিনি

যেমনটা মনে করা হয়েছিল, ঠিক তেমনটাই ঘটল। বিরাট-রোহিতদের সংসার ছেড়ে ভারতীয় দলের কোচ 'ঘর ওয়াপসি' করলেন। যে খবরে নড়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেট

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 29, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:52 PM IST
টিম ইন্ডিয়ার কোচের পদ ছেড়ে নাইট রাইডার্সেই 'ঘর ওয়াপসি'! KKR-কে ফের চ্যাম্পিয়ন করতে চলে এলেন তিনি

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ওরা ভারতের মতোই শত্রু!PoK-এ ৩২ কাশ্মিরীকে খুনে সাফাই নির্লজ্জ পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রীর
Khawaja Asif18 min ago
2
CJP1 hr ago
3
Madan Mitra2 hrs ago
4
Narendra Modi2 hrs ago
5
Indian seafarers trapped Ukraine2 hrs ago