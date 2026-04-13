CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
Sachin Tendulkar And Mohammed Siraj breaks down Asha Bhosle Cremation: সচিন তেন্ডুলকর ও মহম্মদ সিরাজ ছিলেন আশা ভোঁসলের শেষকৃত্যে। আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না তাঁরা। চোখের জলে ভেঙে পড়লেন দুই ক্রিকেটার।

শুভপম সাহা | Updated By: Apr 13, 2026, 08:12 PM IST
WATCH: মাতৃসমা আশার শেষকৃত্যে অঝোরে কাঁদলেন সচিন, জানাইকে বুকে টেনে ভেঙে পড়লেন সিরাজও
সচিন-অঞ্জলি ভেঙে পড়লেন আশাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  ৯২ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোঁসলে (Asha Bhosle's Last Rites In Mumbai। সোমবার ১৩ এপ্রিল মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ‘সুর সম্রাজ্ঞী’র শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। ছেলে আনন্দ ভোঁসলে মুখাগ্নি করেছেন মায়ের। সংগীত-বিনোদন জগতের নক্ষত্রদের সঙ্গেই রাজনীতিবিদরা এসেছিলেন তাঁদের প্রিয় 'আশা তাই'কে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। আর স্ত্রী অঞ্জলিকে নিয়ে এসেছিলেন 'ক্রিকেট ঈশ্বর' সচিন তেন্ডুলকরও (Sachin Tendulkar)। আর এই শোকের আবহে পুরোপুরি ভেঙে পড়েন সচিন। অঝোরে কাঁদেন তিনি। দু'হাতে চোখের জল মুছতে দেখা গেল তাঁকে। শুধু সচিনই নন, প্রিয়জনের প্রয়াণে একই অবস্থা হয়েছিল জাতীয় দলের তারকা পেসার মহম্মদ সিরাজেরও (Mohammed Siraj Consoles Zanai Bhosle)। আশার নাতনি জানাই ভোঁসলেকে বুকে টেনে সান্ত্বনা দেন সিরাজ। তিনিও ভেঙে পড়েছিলেন। 

সচিন-আশার সম্পর্ক: ভারতীয় সংগীতের কিংবদন্তি আশা এবং ক্রিকেটের মহানায়ক সচিন— দুই ভিন্ন ক্ষেত্রের দুই মহীরুহের সম্পর্ক সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই এক গভীর বন্ধনে জড়িয়েছে। তাঁদের সম্পর্ককে অনেকেই মা-ছেলের স্নেহের সঙ্গে তুলনা করতেন, আর আশা নিজেও প্রকাশ্যে সচিনের প্রতি আন্তরিক স্নেহের কথা জানিয়েছেন আশা। সচিনদের পরিবারের সঙ্গেও নিবিড়ভাবে জুড়ে ছিলেন আশা। দুই পরিবারের যে কোনও অনুষ্ঠানেই দেখা যেত তাঁদের। মৃত্যুর ঠিক এক মাস আগেও অর্জুন তেন্ডুলকরের বিয়ের রিসেপশনে আশা এসেছিলেন। সচিন-আশার সম্পর্ক আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা ও অবদানের কারণে। সঙ্গীত ও ক্রিকেট—দুটি ভিন্ন অঙ্গনে অসামান্য কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৮ সালে উভয়েই ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান পদ্মবিভূষণে ভূষিত হয়েছিলেন। আশার নাতনির সঙ্গে সিরাজের সম্পর্ক দাদা-বোনের। এমনকী জানাই রাখিও বেঁধেছেন সিরাজের হাতে। যদিও প্রথম দিকে সিরাজ-জানাইয়ের  এক নিঃশ্বাস দূরে ছবি ভাইরাল হতেই অনেক গোপন অভিসারের অনুমানই করেছিল। কিন্তু পরে বোঝা যায় যে, এই সম্পর্ক আলাদাই। 

আশা ভোঁসলের প্রয়াণের খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা দেশে। ক্রিকেট জগতের বহু তারকাই আশার অবদান ও উত্তরাধিকারকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানান, যা প্রমাণ করে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সমাজে আশার প্রভাব কতটা গভীর ছিল। ভারতের কিংবদন্তি অলরাউন্ডার যুবরাজ সিংও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন আশাকে। তাঁর পাশাপাশি আরও বহু ক্রিকেটার ও ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব উল্লেখ করেন, কীভাবে বছরের পর বছর ধরে আশা ভোঁসলের গান তাঁদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ছিল। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন স্পিডস্টার ব্রেট লি, যিনি আশা ভোঁসলের সঙ্গে ‘You're the One for Me’ গানে কাজ করেছিলেন। লি'ও আবেগঘন বার্তায় স্মরণ করেছেন তাঁকে। শুধু তাঁর অসামান্য সংগীত প্রতিভাই নয়, বরং আশার আন্তরিকতা ও বিনয়ের কথাও বলেছেন অজি মহারথী। 

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

