Sachin Tendulkar Meets Lionel Messi: ১০x১০! আরবসাগরের তীরে মিললেন GOD-GOAT, প্রথম দেখায় স্মরণিকা বিনিময় সচিন-মেসির...

Sachin Tendulkar Meets Lionel Messi: ১০x১০! আরবসাগরের তীরে মিললেন GOD-GOAT, প্রথম দেখায় স্মরণিকা বিনিময় সচিন-মেসির...
Sachin Tendulkar Meets Lionel Messi: আরবসাগরের তীরে লেখা হল ইতিহাস। সচিন তেন্ডুলকরের সঙ্গে দেখা হল লিয়োনেল মেসির। মুহূর্ত চুপ...
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কলকাতা থেকে হায়দরাবাদ হয়ে 'লিয়োনেল মেসি গোট ইন্ডিয়া ট্যুর' (Lionel Messi’s GOAT), রবিবার ১৪ ডিসেম্বর মুম্বইতে এসেছে। আর আরবসাগরের তীরেই মিললেন দুই কিংবদন্তি। একজন ক্রিকেটের, আরেকজন ফুটবলের। দেখা হল দুই আইকনিক নম্বর টেনের (১০x১০)! মেসির সঙ্গে দেখা করতে এলেন সচিন তেন্ডুলকর (Sachin Tendulkar Meets Lionel Messi)।
আরও পড়ুন: মেসিকে দেখতে এসে ৩০০ টাকায় বাসি চাউ-পচা মাংস! ভিডিয়ো দেখে আঁতকে উঠছে নেটপাড়া...
ক্রিকেটের GOD ২০১১ বিশ্বকাপের সই করা জার্সি তুলে দিলেন ফুটবলের GOAT-কে! লেখা হল স্পোর্টস ইতিহাস। মেসিও কিন্তু খালি হাতে ফেরালেন না সচিনকে। এক বিশ্বজয়ী আরেক বিশ্বজয়ীর হাতে তুলে দিলেন অনন্য এক বিশ্বকাপের ফুটবল। হাউজফুল ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম এদিন মেসির সঙ্গেই সচিনের নামেও গলা ফাটাল। শহরে ফুটবল সুপারস্টারের উপস্থিতি উদযাপন করতে তাঁর সম্মানে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজনও করেছিল মুম্বই। মেসি এদিন আলতো করে সচিনের কাঁধে হাত রাখতেই, সেই ছবি নেটপাড়ায় ভাইরাল হয়ে গেল...
মেসি-সুয়ারেজ-ডিপলের সঙ্গে মাঠে ছিলেন ভারতীয় ফুটবলের আইকন সুনীল ছেত্রী। দেখা মিলেছে বেশ কয়েকজন বলি তারকার। যাঁরা প্রীতি ফুটবল ম্যাচে অংশ নিয়েও অনুষ্ঠানের ভোল্টেজ আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। হালকা মেজাজে পাওয়া গিয়েছে মেসিকে। তিনি গ্যালারির দর্শকদের দিকে কয়েকটি ফুটবল কিক করেন। মেসির পায়ের স্পর্শ পাওয়া বল ভক্তদের রোমাঞ্চিত করে তোলে। ডি পল এবং সুয়ারেজও মেসির সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।
আরও পড়ুন: 'এরপরই বিরক্ত হয়ে মেসি...'! কার জন্য রণক্ষেত্র যুবভারতী? প্রকাশ্যে চাঞ্চল্যকর তথ্য
তিন দিনের ভারত সফরে মেসির শেষ শহর দিল্লি। আগামীকাল ১৫ ডিসেম্বর মেসি সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করবেন। এরপর অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে এক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। যেখানে মিনার্ভা অ্যাকাডেমি খেলোয়াড়দের সংবর্ধনা দেওয়া হবে। এরপরই এবারের মতো ভারত সফরে ইতি টানবেন লিয়ো। এরপর তিনি ফিরে যাবেন মায়ামিতে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ভারতে এলেন মেসি। সেই ২০১১ সালে প্রথমবার ভারতে এসেছিলেন আর্জেন্টিনার রাজপুত্র। সল্টলেক স্টেডিয়ামেই ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচ খেলছিলেন তিনি। ১৪ বছর পর আবার এই দেশে তিনি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)