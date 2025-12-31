English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Sara Tendulkar: সচিন জীবনে কোনওদিন মদ কোম্পানির প্রচার করেননি! মেয়ে সারা গোয়ায় রাস্তায় ঘুরছেন হাতে চিলড বিয়ার নিয়ে...

Sara Tendulkar:  বিশ্ববিখ্যাত বাবার ছায়া থেকে বেরিয়ে সারা কিন্তু নিজের আলাদা একটি পরিচয় তৈরি করেছেন। তিনি পেশায় একজন ব্যবসায়ী।  পড়াশোনা লন্ডনে।   ইউনির্ভাসিটি কলেজ থেকে  ক্লিনিকাল এবং পাবলিক হেলথ নিউট্রিশনে মাস্টার্স করেছেন সারা।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Dec 31, 2025, 11:10 PM IST
জি ২৪  ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাবা যা জীবনে কখনও করেননি, তাই করে বেড়াচ্ছে মেয়ে! গোয়ায় রাস্তায় বিয়ার হাতে সচিন-কন্যা সারা ভিডিয়ো এখন ভাইরাল।  নেটদুনিয়ার কটাক্ষ করেছেন অনেকেই।

ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন বহুদিন। কিন্তু সচিন তেন্ডুলকরের জনপ্রিয়তা কমেনি এতটুকু। এখনও খবরে শিরোনামে ওঠে আসেন লিস্টল মাস্টার। সম্প্রতি মুম্বইয়ে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মেসির পাশেও দেখা গিয়েছিল তাঁকে। মদ্যপান তো দূর অস্ত, সচিনকে কখনও মদ কোম্পানি বিজ্ঞাপনেও দেখা যায়নি। 

কম যান না মেয়ে সারাও। বাবার মতোই খবরে থাকেন সচিন কন্যা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলোয়ারও অনেক।  সম্প্রতি একটি ভিডিয়োও সেই সারাকে দেখা গিয়েছে বিয়ার হাতে ঘুরে বেড়াতে। সঙ্গে তিন বন্ধু। গোয়ার বেড়াতে গিয়েছেন সারা। কোনও পথচারীর ভিডিয়োটি তুলেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, গোয়ার রাস্তায় তিন বন্ধুর সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা। পরনে লাল রংয়ে শর্ট ড্রেস। হাতে চিল্ডড বিয়ার।

 

এই ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পর সমালোচনার মুখে পড়েছেন সারা।  কেউ কেউ আবার তাঁকে সমর্থনও করেছেন।  একজন যেমন লিখেছেন, 'তিনি একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ। বেড়াতে গিয়ে তিনি কী ভাবে ঘুরবেন, তা একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। ওঁকে নিজের মনে আনন্দ করতে দিন। এখানে সমালোচনা করার কিছু নেই'।

বিশ্ববিখ্যাত বাবার ছায়া থেকে বেরিয়ে সারা কিন্তু নিজের আলাদা একটি পরিচয় তৈরি করেছেন। তিনি পেশায় একজন ব্যবসায়ী।  পড়াশোনা লন্ডনে।  ইউনির্ভাসিটি কলেজ থেকে  ক্লিনিকাল এবং পাবলিক হেলথ নিউট্রিশনে মাস্টার্স করেছেন সারা। মাস তিনেক আগে নস্টাগ্রামে নিউজ এবং মিডিয়া ওয়েবসাইটের পেজ- 'কমেডিকালচারডটইন' সারার সঙ্গে এক রহস্যময় বন্ধুর ১০টি ছবির অ্যালবাম পোস্ট করেছে। যেখানে সারা বেশ অন্তরঙ্গ অবস্থাতেই ধরা দিয়েছেন! 

একসময়ে অভিনেতা সিদ্ধান্ত চতুর্বেদীর সম্পর্কে ছিলেন সারা। যদিও সেই সম্পর্কের কথা ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পায়নি। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে ব্রেক আপের পর।  একে-অপরের পরিবারের সঙ্গে পরিচয়পর্বও সেরে ফেলেছিলেন। সম্পর্ক কয়েক সপ্তাহে অনেক দূরই গড়িয়েছিল। এক মাসেই সিদ্ধান্ত-সারার সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। যদিও বিচ্ছেদের সঠিক কারণ জানা যায়নি!  

