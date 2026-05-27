Sai Sudharsan Bizarre Out: সুদর্শনের 'কুদর্শন' বিচিত্র আউট! বল বাউন্ডারিতে পাঠিয়েও ফিরতে হল... ভাগ্যের করুণ পরিহাসে আইপিএল ইতিহাসেও

Sai Sudharsan Bizarre Out: সাই সুদর্শন যেভাবে আউট হলেন, তা ভাবাও যাচ্ছে না! নেটপাড়ার চর্চায় এখন সেই আউট। কোয়ালিফায়ার ওয়ান শেষ হওয়ার পরেও আউট নিয়ে চলছে চর্চা
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবারের মতো আইপিএল (IPL 2026) প্রায় শেষের পথে। লিগের ৭০ ম্যাচ শেষ হয়ে গিয়ে চলছে প্লে-অফ পর্ব। গত ২৬ মে ধরমশালায় হয়েছে কোয়ালিফায়ার ওয়ান। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৯২ রানে গুজরাট টাইটান্সকে (RCB vs GT, Qualifier 1 at Dharamsala, IPL 2026) গুঁড়িয়ে টানা দ্বিতীয়বার আইপিএল ফাইনালে। খেলা শেষ হওয়ার প্রায় ১৪-১৫ ঘণ্টা পরেও নেটপাড়ায় সবার মুখে সাই সুদর্শনের ( Sai Sudharsan Bizarre Out) বিচিত্র আউটের কথা। গুজরাতে শুভমন গিলের (Shubman Gill) ওপেনিং পার্টনার নিজেও ভাবতে পারেননি যে, তাঁর সঙ্গে এমন কিছু ঘটতে পারে। চার মেরেও তাঁকে ফিরতে হয়েছে ডাগআউটে! ঠিকই পড়লেন!
সুদর্শনের কুদর্শন বিচিত্র আউট
আরসিবি-র ২৫৪ রান তাড়া করতে নেমেছিলেন শুভমন-সুদর্শন। দ্বিতীয় ওভারের তৃতীয় বলে আউট হন গুজরাতের ওপেনার। ৯ বলে ১৪ করে ভাগ্যের করুণ পরিহাসে তাঁকে দিয়ে আসতে হয় উইকেট। নিউ জিল্যান্ডের পেসার জ্যাকব ডাফির বল সুদর্শন পয়েন্ট দিয়ে কাট করে দুর্দান্ত বাউন্ডারি হাঁকান। তবে শট মারার পরই তাঁর হাত থেকে ব্যাটটি ফসকে গিয়ে মাথার পাশ দিয়ে ঘুরে গিয়ে পড়ে মাটিতে। আর সেখান থেকে ব্যাট খানিক বাউন্স করে লাফিয়ে গিয়ে ভেঙে দেয় উইকেট! সুদর্শন নিজেও বিশ্বাস করতে পারেননি যে কীভাবে সব ঝড়ের বেগে ঘটে গেল! সুদর্শন হিট উইকেট হন এবং আইপিএলের ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে দু'বার এভাবে আউট হওয়ার বিরল নজির গড়েন। এই ওপেনার মাত্র ১৪ রান করেই হতভম্ব হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে যান।
খেলার কথায় আসা যাক
টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে আরসিবি ৫ উইকেটে ২৫৪ রান তোলে। অধিনায়ক রজত পাটিদারের ৩৩ বলে বিস্ফোরক অপরাজিত ৯৩ রানের সুবাদে আরসিবি রানের পাহাড় গড়ে। একবার নয় দু'বার জীবনদান পান পাটিদার। ৯ ছক্কা ও ৫ চারে ম্যাচের মোড় পুরোপুরি ঘুরিয়ে দেন। শেষ ৬ ওভারে আরসিবি ১১৪ রান তুলে গুজরাতের বোলারদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলেন। বিরাট কোহলি ও ক্রুনাল পাণ্ডিয়াও ৪৩ রানের ইনিংস খেলেছেন। দেবদত্ত পাড়িক্কলও করেছেন ৩০ রান।
আরসিবি-র ইতিহাস ও গুজরাতের সমর্পণ
আরসিবি ইতিহাস লিখেছে ব্যাট হাতে। আইপিএলের বিগত ১৮ বছরের ইতিহাসে যা ঘটেনি তা ১৯ নম্বর বছরে হল। লিগের নক-আউটের ইতিহাসেই নয়, প্লে-অফেও এই রান সর্বোচ্চ। এই প্রথমবার কোনও টিম ২৫০ পেরোল। এমন বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে গুজরাতের দ্রুত রান তোলার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু শুরুতেই খেই হারিয়ে ফেলে তারা। সুদর্শনের অদ্ভুত ভাবে আউট হওয়ার পরপরই, অধিনায়ক গিলও মাত্র ২ রান করে ভুবনেশ্বর কুমারের বলে বোল্ড হয়ে যান। জস বাটলারও জ্বলে উঠতে পারেননি। ১১ বলে ২৯ রান করে ফেরেন তিনি। একসময়ে গুজরাত ৫১ রান তুলতে গিয়েই ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলে। রাহুল তেওয়াটিয়ার ৪৩ বলে ৬৮ রান মোটেই যথেষ্ট ছিল না। শেষপর্যন্ত গুজরাত ১৬২ রানে গুটিয়ে যায়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)