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সাই সুদর্শন ছিটকে যেতেই অবশেষে ব্রাত্যজনের প্রত্যাবর্তন! এই তারকাই উড়ে যাচ্ছেন উড়ে যাচ্ছেন শ্রীলঙ্কায়

 অবশেষে ব্রাত্যজনের প্রত্যাবর্তন ভারতীয় দলে। সাই সুদর্শন ছিটকে যেতেই এই তারকাকেই শ্রীলঙ্কায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বিসিসিআই...

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 09, 2026, 08:33 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:42 PM IST
সাই সুদর্শন ছিটকে যেতেই অবশেষে ব্রাত্যজনের প্রত্যাবর্তন! এই তারকাই উড়ে যাচ্ছেন উড়ে যাচ্ছেন শ্রীলঙ্কায়
Image Credit: সুদর্শনের বদলি সরফরাজ

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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