/সাই সুদর্শন ছিটকে যেতেই অবশেষে ব্রাত্যজনের প্রত্যাবর্তন! এই তারকাই উড়ে যাচ্ছেন উড়ে যাচ্ছেন শ্রীলঙ্কায়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আসন্ন দু'ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য় জসপ্রীত বুমরা ও সাই সুদর্শনকে শর্তসাপেক্ষেই দলে রাখা হয়েছিল। ফিটনেস জনিত কারণে তাঁদের খেলা নিয়ে সংশয় ছিলই। বুমরা আগেই ছিটকে গিয়েছিলেন। এবার সুদর্শনও ছিটকে গেলেন। বুমরার বিকল্প হিসেবে দলে সুযোগ পেয়েছেন রঞ্জিজয়ী কাশ্মিরী পেসার আকিব নবি। আর এবার বুমরার জায়গায় ডেকে নেওয়া হল সরফরাজ খানকে। বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। আগামী ১৫ অগস্ট গলে প্রথম টেস্ট তার আগেই সরফরাজ পৌঁছে যাবেন দ্বীপরাষ্ট্রে। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক হওয়া সরফরাজ তাঁর প্রথম ম্যাচের উভয় ইনিংসেই অর্ধ-শতক হাঁকিয়েছিলেন। এরপর থেকে তিনি ভারতের হয়ে ৬টি টেস্ট খেলেছেন। ঘরোয়া ক্রিকেটের রানমেশিন ৩৭.১০-এর গড়ে ৩৭১ রান করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে তিনটি হাফ-সেঞ্চুরি আছে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তিনি প্রথম একাদশে থাকেন কিনা সেটাই এখন দেখার। তবে দীর্ঘ ২ বছর পর জাতীয় দলে ব্রাত্যজনের প্রত্যাবর্তন হল।
কী অবস্থা বুমরা-সুদর্শনের
বুমরাকে চোট-আঘাতের সমস্যা দীর্ঘদিন ধরেই ভোগাচ্ছে। খেলা এবং রিহ্য়াবেই কাটে দেশের প্রিমিয়াম ফাস্টবোলারের। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন বুমরা। তাঁর চোটের পরিস্থিতি কিছুটা থিতিয়ে আসার পরই দেখা যাচ্ছে যে, আঘাতজনিত সমস্যার কারণে বুমরার হাঁটুতে জল জমেছে এবং এটি সেরে উঠতে আরও বেশ কিছুটা সময় লাগবে। সুদর্শনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, তিনি বেশ কিছুদিন ধরেই প্রতিদিন ৭৫ মিনিট করে ব্যাট করছেন, কিন্তু তাঁর পায়ের বুড়ো আঙুলের ব্যথা এখনও রয়ে গিয়েছে। দুই ক্রিকেটারকে খেলিয়ে কোনও ঝুঁকি না নেওয়ার পথেই হেঁটেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। তাঁরা আপাতত বিসিসিআইয়ের উত্কর্ষ কেন্দ্রে রিহ্যাবেই থাকবেন। বুমরা এবং সুদর্শনকে না পাওয়া ভারতকে ভালোই ভোগাবে। ২০২৫-২৭ আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ সাইকেলে এই টেস্ট ভারতের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। পয়েন্ট তালিকায় নিজেদের ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে হলে শুভমনদের কিন্তু ভালো পারফর্ম করতেই হবে। বর্তমানে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় ভারত পাঁচে। শ্রীলঙ্কার চেয়ে এক ধাপ উপরে।
শ্রীলঙ্কা টেস্টের জন্য ভারতের আপডেটেড স্কোয়াড- শুভমন গিল (অধিনায়ক), কেএল রাহুল (সহ-অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, ঋষভ পন্থ (উইকেটকিপার), ধ্রুব জুরেল (উইকেটকিপার), রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদব, মানব সুতার, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণা, গুরনূর ব্রার, দেবদত্ত পাড়িক্কল, সরাংশ জৈন, আকিব নবি ও সরফরাজ খান