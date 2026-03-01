English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
T20 World Cup 2026: 'আমার থাকার কোনও...' সরছেন জাতীয় দলের হেড কোচ, ইডেনে মহারণের আগেই চমকে দেওয়া আপডেট

T20 World Cup 2026: বিশ্বকাপে ফুল ফোটাতে পারেননি তিনি! তাই হতাশায় জাতীয় দলের দায়িত্বই ছাড়লেন হেড কোচ। আবারও মনে করিয়ে দিলেন যে, তিনি এই দলের সঙ্গে থেকে যাওয়ার আশা নেই...  

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 1, 2026, 04:19 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে জাতীয় দলের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি। পরে সেই বছরের শেষের দিকেই পূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্ত কোচ হন তিনি। তবে চলতি টি-২০ বিশ্বকাপে (T20 World Cup 2026) দলের হতাশাজনক অভিযানের পর হটসিট থেকে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত দিলেন শ্রীলঙ্কার কিবদন্তি সনথ জয়সূর্য (Sanath Jayasuriya)। তাঁর কোচিংয়ে দলের অগ্রগতিতে তিনি যদিও গর্বিত, তবুও বলছেন যে, দ্বীপরাষ্ট্রের ক্রিকেট যদি উপযুক্ত উত্তরসূরি খুঁজে পায় তবে তিনি পদত্যাগ করতে তৈরি।

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা

গত শনিবার সলমান আঘার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত দুরন্ত লড়েও ৫ রানে হারতে হয়েছে দাসুন শনাকার শ্রীলঙ্কাকে। ম্যাচের পরেই সাংবাদিক বৈঠকে জয়সূর্য জানিয়েছেন যে, তাঁকে কোচ হিসেবে ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতে হবে। জয়সূর্যর চুক্তি চলতি বছর জুন পর্যন্ত রয়েছে। আগামী মার্চে আফগানিস্তানে সীমিত ওভারের সফরের কথাও রয়েছে শ্রীলঙ্কার। বোর্ড হয়তো তাঁকেই কোচ হিসেবে রেখে দিতে চাইবে। যদিও তারা বিকল্প খুঁজবে। 

কী বলছেন জয়সূর্য

'আমার মনে হয়, কোচের খেতাব অন্য কাউকে দেওয়া উচিত। সেই কারণেই দু' মাস আগে ইংল্যান্ড সিরিজের সময় আমি বলেছিলাম যে, এখানে থাকার আমার কোনও পরিকল্পনা নেই। আমাদের বিশ্বকাপ যেভাবে শেষ হয়েছে, তা নিয়ে আমার খারাপ লাগা আছে। আমি এই দলকে আমি আরও দেড় বছরে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম। আমরা বিভিন্ন ফর্ম্যাটে র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি করেছি এবং দলকে আরও ভালো অবস্থানে নিয়ে এসেছি। আমার চুক্তি জুনে শেষ হচ্ছে। আমি এখনও শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটকে আমার আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত জানাইনি। পরে কী হবে তা আলোচনার পরেই ঠিক হবে।'

বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার অভিযান

শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপ অভিযান কখনই সেভাবে মোমেন্টাম পায়নি। গ্রুপ পর্ব থেকে এগিয়ে যাওয়ার পরেও জিম্বাবোয়ের কাছে হেরে, শ্রীলঙ্কার সুপার আটে ঘুরে দাঁড়ানোর আশা দ্রুতই ম্লান হয়ে যায়। ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড-পাকিস্তানের কাছে টানা পরাজয়ের ফলে তাদের সেমিফাইনালের আশাও শেষ হয়ে যায়। পাকিস্তানের কাছে হার বিশেষ ভাবেই বেদনাদায়ক ছিল। অধিনায়ক দাসুন শনাকার অপরাজিত ৭৬ রানের দুর্দান্ত ইনিংস সত্ত্বেও ২১৩ রান তাড়া করতে নেমে শ্রীলঙ্কা মাত্র পাঁচ রানে হেরে যায়। ২০১৪ সালের চ্যাম্পিয়নদের উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে তোলে, যারা এখনও টানা পাঁচটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে।

শ্রীলঙ্কার কোচ হিসেবে জয়সূর্য

জয়সূর্যর মেয়াদকালে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাটের বাইরে শ্রীলঙ্কা উল্লেখ যোগ্য উচ্চতায় উঠেছে। শ্রীলঙ্কা ২৭ বছরে প্রথমবার ভারতের বিরুদ্ধে ওডিআই দ্বিপাক্ষিক সিরিজ জিতেছিল ২০২৪ সালের জুলাইয়ে। যা ছিল ভারতের হেড কোচ হিসেবে গৌতম গম্ভীরের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট। এরপর শ্রীলঙ্কা ওভালে টেস্ট জেতে এবং নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২-০ ব্যবধানে হোম টেস্ট সিরিজও জেতে। তবে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ধারাবাহিকতা অধরাই থেকে যায়। এশিয়া কাপে শ্রীলঙ্কা লড়াই করেছিল এবং বিশ্বকাপে পরাজয়ের আগে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ত্রিদেশীয় সিরিজে হতাশ করেছিল শ্রীলঙ্কা। বিভিন্ন ফর্ম্যাটে, শ্রীলঙ্কা জয়সূর্যর অধীনে ৭৬টি ম্যাচ খেলেছে, যার মধ্যে ৩৪টি জিতেছে। যা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সাম্প্রতিক হতাশা সত্ত্বেও স্থিতিশীল অগ্রগতির প্রতিফলন। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট এখন সম্ভাব্য বিদেশি কোচের সঙ্গে আলোচনা করছে।  

 

