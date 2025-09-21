Gautam Gambhir's Team Culture: 'দলে সবাইকে...' ! ভারত-পাক ম্যাচের আগেই স্যামসনের বজ্রনিনাদ! গম্ভীরের সংসারে কী চলছে?
Sanju Samson On Gautam Gambhir's Team Culture: গৌতম গম্ভীরের দলের সংস্কৃতি ঠিক কেমন? কী চলছে এখন ভারতীয় দলে। ভারত-পাক ম্যাচের আগেই সঞ্জু স্যামসন মুখ খুললেন...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাহুল দ্রাবিড়ের (Rahul Dravid) পর ভারতীয় দলের হটসিটে এখন গৌতম গম্ভীর (Gautam Gambhir)। ভালোয়-মন্দে তাঁর কোচিং কেরিয়ারের গ্রাফ ওঠা-নামা করেছে। প্রাক্তন জোড়া বিশ্বকাপজয়ী গম্ভীরের জমানায় ভারতীয় দলের সংস্কৃতি ঠিক কেমন? এশিয়া কাপের সুপার ফোরে ভারত-পাক মহারণের (India vs Pakistan Asia Cup 2025 Super 4 Match) আগেই, বিরাট কথা বলে দিলেন ভারতের প্রথম পছন্দের উইকেটরক্ষক-ব্যাটার সঞ্জু স্যামসন (Sanju Samson)।
গ্রুপ পর্যায়ে ভারত তিনটি ম্যাচেই জয় পেয়েছে। শেষ ম্যাচে ওমানের বিরুদ্ধে জেতার পর স্যামসন ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন যে, কীভাবে দলীয় সংস্কৃতি খেলোয়াড়দের আরও স্বাধীনভাবে নিজেদের প্রকাশ করতে সাহায্য করেছে। বিসিসিআই-কে দেওয়া ভিডিয়ো সাক্ষাৎকারে কেরালার নায়ক বলেছেন, 'আমাদের দলের নেতা সূর্য এবং গৌতি ভাই যেভাবে দলের পরিবেশ বজায় রেখেছে, তার জন্য তাদের প্রচুর কৃতিত্ব দিতেই হবে। এককথায় ভীষণ চিলড পরিবেশ। এটি একটি খুব সমান পরিবেশ। এখানে সকলের সঙ্গে সমান আচরণ করা হয় এবং দলে সকলকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। স্যামসনের মতে, এইরকম পরিবেশই খেলোয়াড়দের মধ্যে থেকে সেরাটা বের করে আনে। 'আমি মনে করি এমন পরিবেশে, সত্যিই নিজের সেরাটা বের করে আনা যায় এবং এই ফর্ম্যাটে যা খুবই প্রয়োজন। খুব স্বাধীন ভাবে দায়িত্বশীল হওয়ার পাঠ দেয়।'
ওমানের বিরুদ্ধে তিন নম্বরে নেমে স্যামসন ৪৫ বলে ৫৬ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেছিলেন। ৭৯ মিনিট ক্রিজে থেকে তিন ছক্কা ও তিন চার হাঁকিয়ে ছিলেন। ওমান ম্যাচর প্রসঙ্গে ভারতীয় তারকার সংযোজন, 'সত্যি বলতে, মাঝখানে কিছুটা সময় দেওয়ার জন্য আমি সত্যিই দলের কাছে কৃতজ্ঞ। আমার মনে হয় আমি দেশে বেশ কিছু ম্যাচ খেলছি, কিন্তু দেশের হয়ে, এশিয়া কাপের জন্য, মাঝখানে কিছু সময় খেলার সুযোগ পাওয়া সত্যিই সাহায্য করেছে।' স্যামসন স্বীকার করেছেন যে ওমান বল হাতে ভারতকে শুরুতে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। 'আমার মনে হয় পাওয়ারপ্লেতে ওমান ভালো বল করছিল, ওরা আমাদের চেয়ে কন্ডিশন একটু ভালোই জানত। আমরা মাঝখানে কিছুটা সময় নিয়েছিলাম এবং আমাদের প্রতিপক্ষ এবং কন্ডিশনকে সম্মান করতে হয়েছিল।"
অভিষেক শর্মার সঙ্গেও স্যামসন ছোট্ট জুটিও উপভোগ করেছেন। বলছেন, 'আমি অভির সঙ্গে খোলামেলা ভাবে কথা বলা সত্যিই উপভোগ করেছি। আমার মনে হয় খুব মজার ছিল। ও খুব সিম্পল রাখে এবং আমরা যে ছোট পার্টনারশিপ গড়েছিলাম তা সত্যিই উপভোগ করেছি। আমি মনে করি তারা তাদের খেলোয়াড়রা পারফরম্যান্সের যত্ন নেন এবং দলের পরিবেশে অবদান রাখার জন্যও দায়িত্বশীল বোধ করে। তাই হ্যাঁ, সত্যিই উপভোগ করছে।' পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এদিন গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ের স্যামসনের ফর্ম কথা বলবে।
