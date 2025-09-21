English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Gautam Gambhir's Team Culture: 'দলে সবাইকে...' ! ভারত-পাক ম্যাচের আগেই স্যামসনের বজ্রনিনাদ! গম্ভীরের সংসারে কী চলছে?

Sanju Samson On Gautam Gambhir's Team Culture: গৌতম গম্ভীরের দলের সংস্কৃতি ঠিক কেমন? কী চলছে এখন ভারতীয় দলে। ভারত-পাক ম্যাচের আগেই সঞ্জু স্যামসন মুখ খুললেন...  

শুভপম সাহা | Updated By: Sep 21, 2025, 03:42 PM IST
Gautam Gambhir's Team Culture: 'দলে সবাইকে...' ! ভারত-পাক ম্যাচের আগেই স্যামসনের বজ্রনিনাদ! গম্ভীরের সংসারে কী চলছে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাহুল দ্রাবিড়ের (Rahul Dravid) পর ভারতীয় দলের হটসিটে এখন গৌতম গম্ভীর (Gautam Gambhir)। ভালোয়-মন্দে তাঁর কোচিং কেরিয়ারের গ্রাফ ওঠা-নামা করেছে। প্রাক্তন জোড়া বিশ্বকাপজয়ী গম্ভীরের জমানায় ভারতীয় দলের সংস্কৃতি ঠিক কেমন? এশিয়া কাপের সুপার ফোরে ভারত-পাক মহারণের (India vs Pakistan Asia Cup 2025 Super 4 Match) আগেই, বিরাট কথা বলে দিলেন ভারতের প্রথম পছন্দের উইকেটরক্ষক-ব্যাটার সঞ্জু স্যামসন (Sanju Samson)। 

Add Zee News as a Preferred Source

গ্রুপ পর্যায়ে ভারত তিনটি ম্যাচেই জয় পেয়েছে। শেষ ম্যাচে ওমানের বিরুদ্ধে জেতার পর স্যামসন ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন যে, কীভাবে দলীয় সংস্কৃতি খেলোয়াড়দের আরও স্বাধীনভাবে নিজেদের প্রকাশ করতে সাহায্য করেছে। বিসিসিআই-কে দেওয়া ভিডিয়ো সাক্ষাৎকারে কেরালার নায়ক বলেছেন, 'আমাদের দলের নেতা সূর্য এবং গৌতি ভাই যেভাবে দলের পরিবেশ বজায় রেখেছে, তার জন্য তাদের প্রচুর কৃতিত্ব দিতেই হবে। এককথায় ভীষণ চিলড পরিবেশ। এটি একটি খুব সমান পরিবেশ। এখানে সকলের সঙ্গে সমান আচরণ করা হয় এবং দলে সকলকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। স্যামসনের মতে, এইরকম পরিবেশই খেলোয়াড়দের মধ্যে থেকে সেরাটা বের করে আনে। 'আমি মনে করি এমন পরিবেশে, সত্যিই নিজের সেরাটা বের করে আনা যায় এবং এই ফর্ম্যাটে যা খুবই প্রয়োজন। খুব স্বাধীন ভাবে দায়িত্বশীল হওয়ার পাঠ দেয়।' 

আরও পড়ুন: মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ইন্ডিয়ার, গুরুতর চোটে মহারণে অনিশ্চিত বিশ্বকাপজয়ী অলরাউন্ডার...

ওমানের বিরুদ্ধে তিন নম্বরে নেমে স্যামসন ৪৫ বলে ৫৬ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেছিলেন। ৭৯ মিনিট ক্রিজে থেকে তিন ছক্কা ও তিন চার হাঁকিয়ে ছিলেন। ওমান ম্যাচর প্রসঙ্গে  ভারতীয় তারকার সংযোজন, 'সত্যি বলতে, মাঝখানে কিছুটা সময় দেওয়ার জন্য আমি সত্যিই দলের কাছে কৃতজ্ঞ। আমার মনে হয় আমি দেশে বেশ কিছু ম্যাচ খেলছি, কিন্তু দেশের হয়ে, এশিয়া কাপের জন্য, মাঝখানে কিছু সময় খেলার সুযোগ পাওয়া সত্যিই সাহায্য করেছে।' স্যামসন স্বীকার করেছেন যে ওমান বল হাতে ভারতকে শুরুতে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। 'আমার মনে হয় পাওয়ারপ্লেতে ওমান ভালো বল করছিল, ওরা আমাদের চেয়ে কন্ডিশন একটু ভালোই জানত। আমরা মাঝখানে কিছুটা সময় নিয়েছিলাম এবং আমাদের প্রতিপক্ষ এবং কন্ডিশনকে সম্মান করতে হয়েছিল।"

অভিষেক শর্মার সঙ্গেও স্যামসন ছোট্ট জুটিও উপভোগ করেছেন। বলছেন, 'আমি অভির সঙ্গে খোলামেলা ভাবে কথা বলা সত্যিই উপভোগ করেছি। আমার মনে হয় খুব মজার ছিল। ও খুব সিম্পল রাখে এবং আমরা যে ছোট পার্টনারশিপ গড়েছিলাম তা সত্যিই উপভোগ করেছি। আমি মনে করি তারা তাদের খেলোয়াড়রা পারফরম্যান্সের যত্ন নেন এবং দলের পরিবেশে অবদান রাখার জন্যও দায়িত্বশীল বোধ করে। তাই হ্যাঁ, সত্যিই উপভোগ করছে।' পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এদিন গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ের স্যামসনের ফর্ম কথা বলবে।

আরও পড়ুন: এশিয়া কাপের ম্যাচ চলাকালীনই ক্রিকেটারের বাবা মারা গেলেন, খবর দেওয়া হল সব মিটে যাওয়ার পর...

 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
Sanju SamsonGautam GambhirGautam Gambhir's Team CultureIndia vs Pakistan Asia Cup 2025 Super 4 Match
পরবর্তী
খবর

Asia Cup 2025: এশিয়া কাপের ম্যাচ চলাকালীনই ক্রিকেটারের বাবা মারা গেলেন, খবর দেওয়া হল সব মিটে যাওয়ার পর...
.

পরবর্তী খবর

H-1B Visa: শীর্ষে অ্যামাজন, দ্বিতীয় TCS, তালিকায় গুগল-মেটা-মাইক্রোসফট ও... ট্রাম্পের H-1B...