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'আমি আর পারছি না'! বিয়ের আগে বিস্ফোরক সারা, অন্তরঙ্গতা নিয়ে ভয়ংকর অভিজ্ঞতা... অবশেষে মুখ খুললেন সচিনকন্যা

অর্জুন তেন্ডুলকর ও সানিয়া চন্দোকের বিয়েই তাঁর চোখ খুলে দিয়েছে। সারা তেন্ডুলকর ভেবেই নিয়েছেন এরপর জীবনে তিনি কী করবেন। বিয়ে নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেললেন। 

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 11, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 07:44 PM IST
'আমি আর পারছি না'! বিয়ের আগে বিস্ফোরক সারা, অন্তরঙ্গতা নিয়ে ভয়ংকর অভিজ্ঞতা... অবশেষে মুখ খুললেন সচিনকন্যা

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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