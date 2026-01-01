Sarfaraz Khan: 'টেস্ট স্পেশ্যালিস্ট'? ৫০ ওভারে ৭৫ বলে ১৭৫! কসাইরূপী সরফরাজের হয়ে সওয়াল অশ্বিনের...

Sarfaraz Khan: 'টেস্ট স্পেশ্যালিস্ট'? ৫০ ওভারে ৭৫ বলে ১৭৫! কসাইরূপী সরফরাজের হয়ে সওয়াল অশ্বিনের...
Sarfaraz Khan: তিনি নাকি 'টেস্ট স্পেশ্যালিস্ট'? ৯ চার ১৪ ছয়ে ৭৫ বলে ১৭৫ করলেন ৫০ ওভারের ক্রিকেটে। বিস্ফোরণ ব্রাত্য ভারতীয় তারকার। তাঁকে দলে ফেরাতে কলম ধরলেন আর অশ্বিন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফেলে আসা বছরের শেষ দিনে তিনি এমন কাজ করলেন, যা নিয়ে নতুন বছরের প্রথম দিনেও বিস্তর চর্চা বাইশ গজে। কথা হচ্ছে ভারতীয় দলের ব্রাত্য তারকা সরফরাজ খানকে (Sarfaraz Khan) নিয়ে। জয়পুরের বিরুদ্ধে জয়পুরিয়া বিদ্যালয় মাঠে, মুম্বইয়ের হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফির এলিট গ্রুপ সি ম্যাচে এমন বিস্ফোরণ ঘটালেন, যা দেখে কিংবদন্তি রবিচন্দ্রন অশ্বিন (R Ashwin) সমাজ মাধ্যমে সরফরাজের হয়ে কলম ধরলেন। লম্বা বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দিলেন, জাতীয় দলে অবিলম্বে নেওয়া হোক ২৮ বছরের তারকাকে।
বিস্ফোরক সরফরাজের সামনে সবাই ম্লান
দেশের হয়ে ৬ টেস্টে ৩৭১ রান করা সরফরাজ গতবছর নভেম্বরের পর থেকে আর জাতীয় দলে ডাকই পাননি! গত ৩১ ডিসেম্বর দীপরাজ গাঁওকরের গোয়ার বিরুদ্ধে শার্দূল ঠাকুরের মুম্বই টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে ৮ উইকেটে ৪৪৪ রান তুলেছিল। পাহাড় প্রমাণ রানের মধ্যে সরফরাজ একাই করলেন ১৫৭। তাও আবার মাত্র ৭৫ বলে। চারে নেমে ২০৯.৩৩-এর স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করা সরফরাজ তাঁর ইনিংস সাজান ৯ চার ও ১৪ ছয়ে। কসাইরূপী সরফরাজের ভয়ংকর ধ্বংসলীলায় গোয়ার কোনও বোলার বাদ পড়েননি। সরফরাজ বেদম প্রহারে সরফরাজ ৫৬ বলেই সেঞ্চুরি করে ফেলেছিলেন। অন্তিম ৫৭ রান আসে মাত্র ২১ ডেলিভারিতে। মুম্বইয়ের রান তাড়া করে গোয়া ৯ উইকেটে ৩৫৭ রানই তুলতে পেরেছে। মুম্বই ৮৭ রানে জিতেছে। যশস্বী জয়সওয়াল, মুশির খান এবং হার্দিক তামোরের মতো খেলোয়াড়দের থেকেও লাইমলাইট কেড়ে নিয়েছেন। যাঁরা যথাক্রমে ৪৬, ৬০ এবং ৫৩ রানের ভালো ইনিংস খেললেও সরফরাজের অসাধারণ পারফরম্যান্সের কাছে ম্লান হয়ে গিয়েছিলেন। এই সরফরাজকেই 'টেস্ট স্পেশ্যালিস্ট' তকমা দেওয়া হয়েছে!"
আরও পড়ুন: ছাব্বিশের বিশ্বযুদ্ধে ৫ স্পিনারের রণহুঙ্কার! 'আহত বাঘ' নিয়েই উপমহাদেশে ক্যাঙারুরা?
৭৫ লাখে সরফরাজ খান চেন্নাইয়ে
চেন্নাই সুপার কিংস আইপিএল নিলামে ৭৫ লাখ টাকার বেসপ্রাইজে সরফরাজকে নিয়েছে। প্রাথমিক রাউন্ডে 'আনসোল্ড' সরফরাজকে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা দলে নিয়েছে। সরফরাজের মধ্যে সবসময়ই ছোট ফরম্যাটে সফল হওয়ার ক্ষমতা রয়েছে এবং তাঁর কেরিয়ারের শুরুর দিকে আরসিবি-তে থাকাকালীন তিনি সবার নজর কেড়েছিলেন, কিন্তু দ্রুত হারিয়ে যান। সরফরাজ সিএসকে-র জন্য অনেক কিছু নিয়ে এসেছেন। একজন ভারতীয় উইকেটরক্ষক-ব্যাটার, যিনি লোয়ার অর্ডারে ব্যাট করেন, স্পিনারদের বিরুদ্ধে ভালো খেলেন এবং বলকে অনেক দূরে পাঠাতে পারেন। ৭৫ লাখ টাকায় সিএসকে-র জন্য সরফরাজ অসাধারণ ডিল। এমনকী তাঁর দুর্দান্ত ইনিংসের পর রবিচন্দ্রন অশ্বিনও তাঁকে সিএসকে-র প্রথম একাদশে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছেন।
সরফরাজকে নিয়ে অশ্বিন লিখেছেন
সৈয়দ মুসতাক আলি ট্রফিতে ১০০* (৪৭), ৫২ (৪০), ৬৪ (২৫), ৭৩(২২)। সেই ফর্মই নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে বিজয় হাজারে ট্রফিতেও বজায় রেখেছে। যেখানে ও প্রথমে ৪৯ বলে ৫৫ রান করল এরপর ১৪ ছয়ে ৭৫ বলে দুর্দান্ত ১৫৭ রানের ইনিংস খেলল। বিশেষ করে মাঝের ওভারগুলোতে সুইপ ও স্লগ সুইপের মাধ্যমে স্পিন বোলিংকে যেভাবে সরফরাজ নাস্তানাবুদ করল তা সত্যিই অসাধারণ। ও দরজায় কড়া নাড়ছে না, ও দরজা ভেঙে ফেলছে। সিএসকে-র উচিত সরফরাজের এই দুর্দান্ত ফর্মের সদ্ব্যবহার করে ওকে অবশ্যই প্রথম একাদশে সুযোগ দেওয়া। তাই নয় কি? এই মরসুমে হলুদ জার্সিধারীদের জন্য ব্যাটিং বিভাগে সত্যিই এক মধুর সমস্যা হবে! আইপিএল ২০২৬-এর জন্য আর অপেক্ষা করতে পারছি না!'
ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের দ্বারপ্রান্তে সরফরাজ
সরফরাজ ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রচুর রান করেছে। যা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাঁর টেস্ট অভিষেকের পথ খুলে দিয়েছিল। যেখানে তিনি দুর্দান্ত অর্ধশতক করে নিজের ব্যাটিং দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টেও দারুণ সেঞ্চুরি করেছিলেন। যে সিরিজে ভারত ঘরের মাঠে ৩-০ ব্যবধানে হেরেছিল, কিন্তু কয়েকটি ব্যর্থতার কারণে তাঁকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়। অনেকেই এই বাদ পড়াকে অন্যায় বলেছিলেন, কিন্তু সরফরাজ এটিকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছেন এবং নিজের ফিটনেসের উপর কাজ করেছেন। পাশাপাশি ঘরোয়া ক্রিকেটে রান করে ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।