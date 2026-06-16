/Sarpreet Singh FIFA World Cup 2026: ইরানের বিরুদ্ধে খেললেন এক পঞ্জাবি! তাঁর মা-বাবা জলন্ধরের, ২৭ বছর বয়সী মাঝমাঠের তারকাকে চেনেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারত বিশ্বকাপে নেই ঠিকই, তবে না থেকেও ভীষণ ভাবেই আছে! কারণ এমন তিনজন ফুটবলার এই বিশ্বকাপে রয়েছেন যাঁদের শিকড় ভারতের মাটিতে গভীর ভাবে গাঁথা। তাঁরা কাতারের উইঙ্গার মহম্মদ জামশিদ (Tahsin Mohammed Jamshid), অস্ট্রেলিয়ার উইঙ্গার নিশান ভেলুপিল্লাই (Nishan Velupillay) এবং নিউ জিল্যান্ডের মিডফিল্ডার সরপ্রীত সিং (Sarpreet Singh)। তাঁদের কারোর শিকড় পঞ্জাবে তো কারোর শিকড় কেরলমে। সুইৎজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে কাতার বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ খেলে ফেলেছে। যদিও সেদিন মহম্মদ জামশিদ নামেননি। তুর্কিয়ের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে খেলে ফেলেছেন নিশান। চলতি বিশ্বকাপে খেলা প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফুটবলার হিসেবে ইতিহাস লিখেছেন তিনি। আর এবার ইরানের বিরুদ্ধে নিউ জিল্যান্ডের জার্সিতে খেললেন সরপ্রীত। তিনি হয়ে গেলেন এবারের কাপযুদ্ধে খেলা দ্বিতীয় ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফুটবলার!
সরপ্রীত সিং কে?
সমসাময়িক ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফুটবলারদের নিয়ে যে কোনও আলোচনা সরপ্রীতকে ছাড়া অসম্পূর্ণ। নিউ জিল্যান্ডের অকল্যান্ডে জন্ম সরপ্রীতের, সেখানেই বেড়ে ওঠা। বাবা-মা, দু'জনেই ভারতীয়। তাঁরা পঞ্জাবের জলন্ধরের মানুষ। ২৭ বছর বয়সী আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার বহু বছর ধরেই এক পরিচিত নাম। ২০১৯ সালে জার্মান ফুটবলের অন্যতম শক্তিশালী দল বায়ার্ন মিউনিখে যোগ দিয়েই সরপ্রীত বিশ্বজুড়ে সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছিলেন। প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত খেলোয়াড় হিসেবে বুন্দেসলিগায় খেলার ইতিহাসও তাঁর। বর্তমানে সরপ্রীত নিউ জিল্যান্ডের শীর্ষ স্তরের লিগে খেলেন। নিজের শৈশবের ক্লাব ওয়েলিংটন ফিনিক্সের জার্সিই বেছে নিয়েছেন। অনায়াসে প্রতিপক্ষের ডিফেন্স চিরে ফেলেন। রয়েছে সৃজনশীল দৃষ্টিশক্তি, মাপা পাস খেলার দক্ষতা এবং মাঠের পরিসর সম্পর্কে সূক্ষ্ম সচেতনতা! সবকিছুই সরপ্রীতের মধ্যে রয়েছে। বিশ্বকাপে নিউ জিল্যান্ড দলের মাঝমাঠের মূল চালিকাশক্তি তিনিই।
সরপ্রীত আজ পরিচিত নাম
আন্তর্জাতিক যুব ফুটবলে সরপ্রীত প্রথম নিজের পরিচিতি গড়ে তোলেন। ফিফা অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপ-সহ বিভিন্ন বড় যুব টুর্নামেন্টে নিউজিল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করার সময়ে তিনি মাঝমাঠে মোহিত করেছেন তাঁর সৃজনশীলতা, কৌশলগত দক্ষতায়। বাড়তি পাওনা ঠান্ডা মাথা। তাঁর পারফরম্যান্স ইউরোপীয় স্কাউটদের নজর কেড়েছিল এবং বিদেশে খেলার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। তবে অস্টিও পিউবিসের মতো গুরুতর চোটের কারণে ইউরোপে তাঁর অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়েছিল এবং তাঁকে তাঁর কেরিয়ারের অন্যতম কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল তখন। তবে এই বাধা সত্ত্বেও সরপ্রীত অদম্য মনোবল ধরে রেখেছিলেন। কঠোর পরিশ্রম করেই পেশাদার ফুটবলে ফিরে আসেন। ২০১৮ সালে সিনিয়র আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেকের পর থেকে সরপ্রীত জাতীয় দলের এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সরপ্রীত নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন এক দ্বীপরাষ্ট্রের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা পঞ্জাবি প্রবাসীদের নীরব গর্বের ভার।
২০১০ সালের পর প্রথমবারের মতো এবং নিজেদের ইতিহাসে তৃতীয়বারের মতো নিউ জিল্যান্ড বিশ্বকাপ খেলছে। সরপ্রীতের সামনে এখন বিশ্বমঞ্চে নিজের প্রতিভা তুলে ধরার এবং নতুন প্রজন্মের ফুটবলারদের অনুপ্রাণিত করার সুযোগ রয়েছে। দেখা যাক এবার বিশ্বকাপে 'অল হোয়াইটস' কত দূর যেতে পারে!
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)