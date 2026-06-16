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Sarpreet Singh FIFA World Cup 2026: ইরানের বিরুদ্ধে খেললেন এক পঞ্জাবি! তাঁর মা-বাবা জলন্ধরের, ২৭ বছর বয়সী মাঝমাঠের তারকাকে চেনেন?

Sarpreet Singh: ইরানের বিরুদ্ধে খেলে ফেললেন এক পঞ্জাবি! তাঁর মা-বাবা জলন্ধরের। ২৭ বছর বয়সী মাঝমাঠের এই তারকাকে চেনেন? চলছে বিস্তর চর্চা

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 16, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 03:59 PM IST
Sarpreet Singh FIFA World Cup 2026: ইরানের বিরুদ্ধে খেললেন এক পঞ্জাবি! তাঁর মা-বাবা জলন্ধরের, ২৭ বছর বয়সী মাঝমাঠের তারকাকে চেনেন?
Image Credit: বল দখলের লড়াইয়ে সরপ্রীত

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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