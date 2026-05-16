Satadru Dutta on Arup Biswas: বড় খবর: অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ১০০ কোটির মানহানি মামলা শতদ্রু দত্তর, 'সরকার বদলেছে, মেসিকে আবার কলকাতায় আনবই'

Shatadru Dutta: আমি জেল থেকে ছাড়া পাবার পর মেসির বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে যে সরকার বদল হয়ে গেছে সেটা ওদের এখনো জানায়নি জানাব। পাপিয়া অধিকারী যেমন বলছেন তিনি মেসিকে আবার কলকাতায় আনতে চান, একদম ঠিক আমার সেই পরিকল্পনা রয়েছে। মেসিকে আবার আমি কলকাতায় নিয়ে আসবই আসব'।
দেবাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়: রাজ্যে পালাবদল ঘটতেই বদলে গেল সমীকরণ। সরকার বদলে এবার হিসেব নিকেশের পালা শুরু করলেন ক্রীড়া সংগঠক শতদ্রু দত্ত। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে পালাবদলের পরেই নিজের ফেসবুক হ্যান্ডেলে বিস্ফোরক পোস্ট করলেন তিনি। গত বছরের ১৩ ডিসেম্বর যুবভারতী স্টেডিয়ামে লিওনেল মেসির ‘গোট ট্যুর’ (Goat Tour) ফ্লপ হওয়া এবং তার জেরে পুলিসি হেফাজত নিয়ে সরাসরি সেই সময়ের শাসকদল ও প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের দিকে আঙুল তুলেছেন তিনি। বুধবার ১০০ কোটি টাকার মানহানির মামলা দায়ের করতে চলেছেন শতদ্রু দত্ত অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে।
Zee ২৪ ঘণ্টার সঙ্গে একান্ত সাক্ষাত্কারে শতদ্রু দত্ত জানিয়েছেন, 'আগে মুখ খুলিনি বা এখন পাল্টি খাচ্ছি এটা বলার কোনও মানে হয় না, কারণ তখন মুখ খুললে আমার পরিবার ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। আর পার্টির কথা বলছিলেন? আমি তো এর আগে সজল ঘোষের সঙ্গে তৃণমূল জমানায় ইভেন্ট করেছি তখন তো কেউ বলেনি আমি পাল্টিবাজ। এত ইনসাইড ফেন্সিং কার্ড ও ক্লোজ প্রক্সিমিটিতে যাওয়ার কার্ড ইস্যু করা যাবেনা, কিন্তু অরূপ বিশ্বাসের তরফে জোর করে সেই কার্ড চাওয়া হচ্ছে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে মেইল করেছিলাম। কোনও উত্তর আসেনি।
আমাকে বলির পাঁঠা করা হয়েছিল। মেসি কাণ্ডের জেরে আমি বিন্দুমাত্র কলুষিত হইনি বরং গোটা ভারত জানে আমার সঙ্গে কী জঘন্য কাজ করা হয়েছিল। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে দুটি বিজেপি শাসিত রাজ্য থেকে আমাকে সম্মানিত করা হয়েছে যদি কলুষিত হতাম তাহলে ওই সম্মান পেতাম না।
ডিসেম্বরে চারটে রাজ্যে আরো বড় প্রজেক্ট করতে চলেছি। ১০০ কোটি টাকার মান হানি মামলায় যদি আমি জিতি ওই টাকাটা যারা মেসির জন্য টিকিট কেটে সেদিন কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি গিয়েছেন তাদের দিয়ে দেওয়া হবে। অরূপ বিশ্বাস এবং তৎকালীন পুলিসের কর্তাদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা উচিত। যদি বর্তমান ক্রীড়া মন্ত্রী ফের ওই তদন্ত শুরু করার কথা বলে থাকেন তাহলে তিনি ঠিক বলছেন।
আমি জেল থেকে ছাড়া পাবার পর মেসির বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে যে সরকার বদল হয়ে গেছে সেটা ওদের এখনো জানায়নি জানাব। পাপিয়া অধিকারী যেমন বলছেন তিনি মেসিকে আবার কলকাতায় আনতে চান, একদম ঠিক আমার সেই পরিকল্পনা রয়েছে। মেসিকে আবার আমি কলকাতায় নিয়ে আসবই আসব'।
কী ঘটেছিল সেই দিন?
কলকাতার ফুটবল পাগল দর্শকদের জন্য দিনটি ছিল স্বপ্নের মতো। লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেজ ও রড্রিগো দি’পল পা রেখেছিলেন তিলোত্তমায়। কিন্তু যুবভারতীর ৬০ হাজার দর্শকের স্বপ্ন নিমেষেই ধূলিসাৎ হয়ে যায়। অভিযোগ, মেসি মাঠে প্রবেশ করা মাত্রই তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও তাঁর অনুগামীরা প্রিয় ফুটবলারকে কার্যত ‘ছেঁকে’ ধরেন। শতদ্রু দত্তের দাবি, দর্শকদের দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বারবার সরে যেতে অনুরোধ করা হলেও কেউ কর্ণপাত করেননি। যার ফলে হাজার হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কাটা দর্শকরা এক ঝলকও মেসিকে দেখতে পাননি। এর পরেই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় যুবভারতী। ক্ষুব্ধ জনতা চেয়ার ভাঙা থেকে শুরু করে মাঠের কার্পেট তুলে নিয়ে যাওয়ার মতো নজিরবিহীন তাণ্ডব চালায়।
সেই ঘটনার পরেই বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল শতদ্রু দত্তকে। ৩৮ দিন জেল খাটতে হয়েছিল তাঁকে। সোমবার ফেসবুকে একটি পোস্টে শতদ্রু লিখেছেন, 'আমার টিমের কাছে জোর করে অ্যাক্সেস কার্ড চাওয়া হয়েছিল। না দেওয়ায় তাদের ঘরবন্দি করে রাখা হয়। আপনারা স্রেফ আমার ইভেন্ট নষ্ট করেননি, আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন। আপনাদের জন্য আমি ৩৮ দিন জেলে ছিলাম। এবার সবকিছুর হিসেব হবে। ভগবান সব দেখছেন।'
রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটতেই শতদ্রু স্পষ্ট জানিয়েছেন, তিনি আর চুপ থাকবেন না। ইভেন্টের ৫০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি এবং ব্যক্তিগত অপমানের জেরে ৫০ কোটি টাকার মানহানির মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। খুব শীঘ্রই একটি প্রেস কনফারেন্স করে পর্দার পিছনের সব চক্রান্ত ফাঁস করার কথা জানিয়েছেন এই সংগঠক। অরূপ বিশ্বাসের নাম সরাসরি না নিলেও তাঁর পোস্ট করা ছবি এবং ইঙ্গিতপূর্ণ বয়ানে স্পষ্ট যে, আক্রমণের লক্ষ্য কারা। মারাদোনা থেকে এমিলিয়ানো মার্টিনেজকে কলকাতায় আনা শতদ্রুর কাছে মেসির সফর ছিল এক বড় ধাক্কা। তবে এখন রাজ্যে নতুন রাজনৈতিক আবহে সেই পুরনো ক্ষতের বিচার চাইছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'এটা স্রেফ শুরু।'
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)