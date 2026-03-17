Shib Shankar Paul: 'কোনও অন্যায় করবে না, ও অত্যন্ত সৎ মানুষ', রাজনীতিতে শিবশঙ্করের ১০০% পারফরম্যান্স গ্যারান্টি আরেক বঙ্গযোদ্ধার

শুভপম সাহা: ১৭ মার্চ ২০২৬ মঙ্গলবার। কলকাতার তাপমাত্রা ৩০ থেকে ৩২ ডিগ্রির মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে। তবে বিগত কয়েক ঘণ্টায়, রাজ্যে ১৪৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীদের নাম ঘোষণার পরেই (BJP Candidate List 2026), ভোটমুখী বাংলার উত্তাপ (West Bengal Assembly Election 2026) বেশ অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। আর এদিন তৃণমূল চমকে দিয়েছে একসঙ্গে সমাজের তিন ভিন্ন ক্ষেত্রের তিন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির হাতে দলের পতাকা তুলে দিয়ে। মহম্মদ মুফতি আব্দুল মতিন, ডঃ তনুশ্রী হাঁসদার সঙ্গেই তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন ক্রিকেটার শিবশঙ্কর পাল (Shib Sankar Paul)। তৃণমূলে তুফানগঞ্জের তুফানি পেসারকে দেখে আপ্লুত তাঁর ছোটবেলার বন্ধু ও আরেক বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটার সৌরাশিস লাহিড়ী (Saurasish Lahiri)। রঞ্জিতে মহম্মদ শামি ও আকাশ দীপদের কোচ, বাইশ গজের পাশাপাশি আগামী দিনে রাজনীতির ময়দানেও দারুণ পারফর্ম করবেন বলেই ১০০ শতাংশ আশাবাদী সৌরাশিস।
আরও পড়ুন: টিম ইন্ডিয়ার পরবর্তী কোচ এমএস ধোনিই? কলকাতায় গম্ভীরের বিরাট ঘোষণায় তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট
সৌরাশিস জানেন শিবশঙ্কর ঠিক কেমন!
পরিবারের সঙ্গে এখন বিহারে ঘুরছেন সৌরাশিস। ছুটি কাটানোর ফাঁকেই জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালের সঙ্গে কথা বললেন তিনি। শিবশঙ্করকে নিয়ে কথা বলার সময়ে আর ঘড়ির দিকে তাকালেন না। উল্টে যেন ঘড়ির কাঁটা পিছন দিকে ঘুরিয়েই দিলেন। এক নিঃশ্বাসে বন্ধুর ব্যাপারে কথা বলে গেলেন সৌরাশিস। স্মৃতির সরণিতে হেঁটে বললেন, 'আমাদের আলাপ তো সেই ছোটবেলায়। আজকে যদি কলকাতা ময়দানে দেখি, তাহলে আমার সবচেয়ে পুরনো বন্ধুদের মধ্যে লক্ষ্মী আর ম্যাকো (শিবশঙ্কর বঙ্গজ ক্রিকেটে এই নামেই পরিচিত)। ১২ বছর বয়সে আমার আর ওর প্রথম দেখা। ৩০ বছরেরও বেশি হয়ে গেল বন্ধুতার বয়স। একেবারে পারিবারিক সম্পর্ক আমাদের। ছোট থেকেই ম্যাকোর সোশ্যাল ওয়ার্ক করা ও মানুষের পাশে থাকার প্রবণতা। ক্রিকেটার হিসেবে নামডাক হওয়ার অনেক আগে থেকেই কিন্তু ম্যাকো তুফানগঞ্জের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। ওর তো বিরাট পরিবার। আর ওই পরিবারে সবচেয়ে ছোট। যেভাবে পরিবারের সকলকে দাঁড়াতে ও সাহায্য করেছে, তা অতুলনীয়। ঠিক এটাই বুঝিয়ে দেয় ম্যাকোর চরিত্র কেমন। আজ তৃণমূলের হাত ধরে ও রাজনীতিতে যোগ দিল। ওর মতো মানুষেরই তো আমাদের সমাজে ভীষণ ভাবে প্রয়োজন। দিনের শেষে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর একটা প্ল্যাটফর্ম পাওয়াও প্রয়োজন। আমার মনে হয় ও আইডিয়াল ক্যানডিডেট। ম্যাকোর চরিত্রই মানুষের পাশে দাঁড়ানো। একজন অত্যন্ত সৎ মানুষ। ওর সততা নিয়ে কোনও প্রশ্নই নেই। আমরা আজ সর্বত্রই দুর্নীতি দেখছি। চারদিকে অনৈতিক কাজ হচ্ছে। সেখানে ম্যাকোর মতো আদ্যোপান্ত ফ্যামিলি ম্যান এসেছে রাজনীতিতে। এখনও পর্যন্ত ম্যাকো সকলকে নিয়ে চলতে জানে। আমি চোখ বন্ধ করে বলতে পারি কোনও অন্যায় করবে না। রাজনীতির ময়দানে ও ১০০ শতাংশ সফল হবে বলেই নিশ্চিত। আর ম্যাকোর মতো মানুষগুলোর সফল হওয়ার প্রয়োজন এই সমাজের স্বার্থেই। সমাজে ভালো লোক এলেই তো সমাজের ভালো হবে। ম্যাকোর স্বচ্ছ ভাবমূর্তি, ও একজন অ্যাচিভার। হয়তো ও রাজনীতিতে নতুন। কিন্তু বাংলার ক্রিকেটে ওর অবদান অনস্বীকার্য। ও খেলাকে গৌরবান্বিত করেছে। বাংলার কৃতী সন্তান এবং পরিচিত মুখ। এরকম লোক যখন রাজনীতিতে আসে, তখন গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি মানুষের ভালো হবেই। বাংলার উন্নতির স্বার্থে এরকম লোক রাজনীতিতে যত আসবে, তত বাংলার মঙ্গল এবং সর্বোপরি দেশের মঙ্গল হবে। আমি চাই ম্যাকো রাজনীতির ময়দানে খুব ভালো করুক। মানুষ যেন ওকে সেই সুযোগ দেয়। আগামী দিনে ম্যাকো যেন নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পায়। খেলায় যেমন ম্যাকো সফল হয়েছে, তেমন রাজনীতিতেও ওর সাফল্য কামনা করি। মানুষের জন্য ও কাজ করার সুযোগ পাক। বাংলার উন্নয়ন হোক ম্যাকোর হাত ধরে।'
(ছবি: সৌরাশিস লাহিড়ীর ফেসবুক থেকে)
আরও পড়ুন: '১৭৫-এর রেকর্ড ভাঙব', IPL শুরুর আগেই Universe Boss কে চ্যালেঞ্জ ১৪ বছরের ক্রিকেটারের
শিবশঙ্করের ক্রিকেট কেরিয়ার: ২০০০-২০০৭ পর্যন্ত শিবশঙ্করের ক্রিকেট কেরিয়ার। বঙ্গপেসার ৬১টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ২২০ উইকেট নিয়েছেন। রয়েছে ২২৯ রান। ৬১টি লিস্ট এ ম্যাচে ৮৬ উইকেট নিয়েছেন। ৮টি টি-২০ ম্যাচে ১২ উইকেট নিয়েছেন। কলকাতা, তুফানগঞ্জ ও কোচবিহার জুড়ে রয়েছে শিবশঙ্কর পালের ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। তরুণ প্রতিভাদের তুলে আনার ক্ষেত্রে শিবশঙ্করের নাম করতেই হবে। তৃণমূল স্তরের ক্রিকেটারদের উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছেন ম্যাকো।
