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শেফালি ভার্মার T20I ইতিহাস, জোড়া রেকর্ডে ছাপিয়ে গেলেন সবাইকে, গর্ব হবে দেশের মেয়ের কীর্তি জানলে

শেফালি ভার্মা লিখলেন T20I ইতিহাস, একই দিনে জোড়া রেকর্ডে ছাপিয়ে গেলেন সবাইকে, গর্ব হবে দেশের মেয়ের কীর্তি জানলে। পাকিস্তানকে এশিয়াডে হারানোর দিনেই মাইলস্টোন

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 06, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 04:24 PM IST
শেফালি ভার্মার T20I ইতিহাস, জোড়া রেকর্ডে ছাপিয়ে গেলেন সবাইকে, গর্ব হবে দেশের মেয়ের কীর্তি জানলে
Image Credit: শেফালির ইতিহাস

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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