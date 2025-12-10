Shahid Afridi On Gautam Gambhir: 'ও ঠিক না'! গম্ভীরকে ভারতের মেরুদণ্ড চেনালেন আফ্রিদি, কোচকে চরম কটাক্ষ পাক মহারথীর...

Shahid Afridi On Gautam Gambhir: 'ও ঠিক না'! গম্ভীরকে ভারতের মেরুদণ্ড চেনালেন আফ্রিদি, কোচকে চরম কটাক্ষ পাক মহারথীর...
Shahid Afridi On Gautam Gambhir: গৌতম গম্ভীরকে এবার বিষাক্ত ছোবল শাহিদ আফ্রিদির! ১৮ বছরেও থামল না লড়াই। সাফ বলে দিলেন ভারতের কোচ মোটেই ঠিক নয়। পাশাপাশি গম্ভীরকে ভারতীয় দলের মেরুদণ্ড চিনিয়ে ভংয়কর আক্রমণ করলেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাল ২০০৭। ভেন্যু কানপুর। ভারত-পাকিস্তান (India vs Pakistan) ওডিআই ম্যাচ চলাকালীন উত্তপ্ত বাদানুবাদে জড়িয়ে ছিলেন গৌতম গম্ভীর (Gautam Gambhir) ও শাহিদ আফ্রিদি (Shahid Afridi)। তখন থেকে শুরু গম্ভীর-আফ্রিদির (Shahid Afridi vs Gautam Gambhir লড়াই)। ১৮ বছরেও তা থামল না। দুই প্রাক্তনই সুযোগ পেলেই একে-অপরের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। আর এবার কোচ গম্ভীরকে বেনজির আক্রমণ পাক মহারথীর। কার্যত কোচিংয়ের পাঠ দিয়ে দুই মহারথী বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার (Rohit Sharma-Virat Kohli) ভারতীয় দলে মাহাত্ম্য বোঝালেন!
আফ্রিদির তোপ গম্ভীরকে
২০২৭ বিশ্বকাপে অভিজ্ঞ বিরাট-রোহিতের সমর্থনেই গম্ভীরের উপর নতুন করে আক্রমণ শুরু করলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক। টেলিকম এশিয়ার সঙ্গে কথা বলার সময়ে, আফ্রিদি অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে 'রো-কো'র সাম্প্রতিক দুর্দান্ত পারফরম্যান্স তুলে ধরেছেন এবং বলেছেন যে, তাঁরা ভারতের ওডিআই সেটআপে গুরুত্বপূর্ণ। পাক তারকার মতে ভারতের উচিত এরকম গ্রেট ক্রিকেটারদের একেবারে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা। তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ সিরিজেই খেলানো হোক। আফ্রিদি মনে করেন ক্রমতালিকার নীচের দলগুলির বিরুদ্ধে খেলার সময়ে ভারত বিরাট-রোহিতকে বিশ্রাম দিক...
আফ্রিদি বলছেন
'এটাই সত্যি যে, বিরাট এবং রোহিত ভারতীয় ব্যাটিং লাইনআপের মেরুদণ্ড। সাম্প্রতিক ওডিআই সিরিজে তারা যেভাবে খেলেছে, তাতে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলা যেতে পারে যে, তাঁরা ২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত খেলতে পারবে। এই দুই তারকাকেই ভারতের ধরে রাখা দরকার। ভারত যখন তাদের চেয়ে দুর্বল দলের বিরুদ্ধে খেলবে, তখন কিছু নতুন খেলোয়াড়কে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। সেই সময়ে বিরাট এবং রোহিতকে বিশ্রাম দেওয়া হোক।'
গম্ভীরের পোস্টমর্টেম
সীমিত ওভারের ক্রিকেটে গম্ভীর এখনও পর্যন্ত কোচ হিসেবে মোটের উপর সফল। ভারতকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং এশিয়া কাপ সাফল্যের স্বাদ পাইয়েছেন। তবে টেস্টে কিন্তু গম্ভীর এখনও পর্যন্ত গোল্লাই পেয়েছেন। নিউ জিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে সিরিজ হেরেছে ভারত। গম্ভীরের পোস্টমর্টেম করে আফ্রিদি বলেছেন, 'গম্ভীর যেভাবে কোচিং শুরু করেছিল, তাতে মনে হয়েছিল যে, সে যা ভাবে এবং বলে তা ঠিক, কিন্তু কিছু সময় পরেই প্রমাণিত হয়েছে, যে ও সবসময় ঠিক নয়।'
আফ্রিদি-রোহিত
আফ্রিদির রেকর্ড ভেঙে রোহিত এখন ওডিআই-তে সর্বাধিক ছক্কার রেকর্ডধারী। ২০০৯ সালের আইপিএলে ডেকান চার্জার্সের (বিলুপ্ত) হয়ে রোহিতের সঙ্গে খেলা আফ্রিদি বলছেন, যে তিনি জানতেন রোহিত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বড় কিছু করে দেখাবেন। আফ্রিদির সংযোজন, 'রেকর্ড তৈরিই হয় ভাঙার জন্য। এবং এটি এখন আরও ভালো হয়েছে। আমি খুশি যে, এমন একজন খেলোয়াড় আমার রেকর্ড ভেঙেছে, যাকে আমি সবসময়ে পছন্দ করে এসেছি। ডেকান চার্জার্সে অনুশীলনের সময়ে আমি রোহিতকে ব্যাট করতে দেখেছি। তখনই তার ক্লাস আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আমি জানতাম যে একদিন রোহিত ভারতের হয়ে খেলবে এবং নিজেকে এক উত্কৃষ্ট ব্যাটার হিসেবে প্রমাণ করবে।' আফ্রিদি বুঝিয়ে দিলেন যে, রোহিত তাঁর খুবই পছন্দের একজন...
