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VIRAL VIDEO: রাজস্থানের এক প্রাসাদেই ২১ জনের সঙ্গে...শুভমনের চরম সুন্দরী বোন ভাইরাল, এ কোন জগতে পা লাস্যময়ীর!

Shubman Gill Sister Viral Video: চর্চায় শুভমন গিলের সুন্দরী বোন শাহনিল গিল, এ কোন জগতে পা রাখলেন লাস্যময়ী! যেখানে তাঁর কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। অথচ এখনই তুমুল চর্চা শুরু...

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 31, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 06:16 PM IST
VIRAL VIDEO: রাজস্থানের এক প্রাসাদেই ২১ জনের সঙ্গে...শুভমনের চরম সুন্দরী বোন ভাইরাল, এ কোন জগতে পা লাস্যময়ীর!

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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রাজস্থানের এক প্রাসাদেই ২১ জনের সঙ্গে...শুভমনের চরম সুন্দরী বোনের ভিডিয়ো ভাইরাল!
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