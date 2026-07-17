'পাশে আন্তোনেলাকে নিয়ে লিয়ো যা করছে...'! ফাইনালের আগেই শাকিরার পোস্টে ঝড়, মেসির চরিত্র নিয়েই গায়িকার বিশদে বয়ান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নাটকীয়ভাবে পিছিয়ে পড়েও ২-১ ব্যবধানে জিতে আর্জেন্টিনা টানা দ্বিতীয়বার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে। ১৯ জুলাই নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ ফাইনাল। আর্জেন্টিনা বনাম স্পেনের খেতাবি লড়াইয়ে ২৩তম কাপযুদ্ধের অবসান। মহাযুদ্ধের আগেই মেসির ভূয়সী প্রশংসায় পপ সেমসেশন ও মিউজক আইকন শাকিরা। ইনস্টাগ্রামে মেসিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর পোস্ট ফুটবলবিশ্বের নজর কেড়ে নিয়েছে। মেসির স্ত্রী আন্তোনেলা রোকুজোরও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন 'ওয়াকা ওয়াকা' গায়িকা।
মেসি কে নিয়ে কী বললেন শাকিরা
ইনস্টাগ্রামে মেসির একটি ছবি পোস্ট করে শাকিরা ভূয়সী প্রশংসা করেছেন আর্জেন্টিনার অধিনায়কের। বিশেষ করে ৩৯ বছর বয়সেও তাঁর অসাধারণ পারফরম্যান্সের মোহিত হয়েছেন শাকিরা। বিশ্বকাপের জন্য শাকিরার গাওয়া সব গানই বিখ্যাত হয়েছে। টুর্নামেন্টটির সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পৃক্ততা রয়েছে এই কলম্বিয়ান গায়িকার। বিশ্বকাপ দেখতেও মাঝেমধ্যে মাঠে আসছেন তিনি। মেসির একাগ্রতা ও অদম্য মানসিকতার ভূয়সী প্রশংসা করে শাকিরা লিখেছেন, 'লিও মেসি যা করছেন, তা অসাধারণের চেয়েও বেশি কিছু! এটি এমন এক মানুষের মূল্যবোধকে তুলে ধরে যিনি অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ ও সুশৃঙ্খল। যিনি সময়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করে চলেছেন। মেসি প্রমাণ করছেন যে, প্রমাণ করে দিলেন, বয়স বা অন্যের কথায় নয়—মানুষের পরিচয় গড়ে ওঠে নিজের কাজেই'। শাকির শুধু মেসিরই নন, তাঁর স্ত্রী আন্তোনেলারও প্রশংসা করেছেন পোস্টে। ফুটবল মহাতারকার শক্তি ও অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে আন্তোনেলার ভূমিকার কথাই উল্লেখ করেছেন শাকিরা। তাঁর সংযোজন, 'আর আমি জানি, পাশে আন্তোনেলা রোকুজোর মতো একজন নারী থাকায় তিনি মেসি বিষয়টি প্রমাণ করার মতো শক্তি ও অনুপ্রেরণা পান।' শাকিরার এই পোস্ট আন্তোনেলাও তাঁর নিজের ইনস্টায় শেয়ার করেছেন। ছোটবেলার প্রেমিক-প্রেমিকা থেকে মেসি ও আন্তোনেলা আজ 'মেড ফর ইচ আদার'। ২০১৭ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তাঁরা। বর্তমানে তিন সন্তানের জনক-জননী।
বিশ্বকাপ এবং শাকিরার মেলবন্ধন
বিশ্বকাপ এবং শাকিরা যেন আজ একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। বিগত দুই দশক ধরে বিশ্বমঞ্চে নিজের নাচ ও গানের জাদুতে ফুটবলপ্রেমীদের বুঁদ করে রেখেছেন শাকিরা। তাই তো তাঁকে বিশ্বকাপের কুইন বলা হয়। শাকিরা এখনও পর্যন্ত মোট ৪টি ফিফা বিশ্বকাপে অফিসিয়াল গান গেয়েছেন এবং পারফর্ম করেছেন। ২০০৬ জার্মানি বিশ্বকাপে শাকিরার জনপ্রিয় গান 'Hips Don't Lie'-এর Bamboo Mix ভার্সন বিশ্বকাপের সমাপ্তী অনুষ্ঠানে পরিবেশন করা হয়েছিল। ২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপে শাকিরার গাওয়া Waka Waka, This Time for Africa আজ কিংবদন্তিতুল্য় হয়ে গিয়েছে। ২০১৪ ব্রাজিল বিশ্বকাপে ছিল La La La Brazil 2014, আর চলতি বিশ্বকাপে সবাই মেতেছে শাকিরার Dai Dai -এর ছন্দে... শাকিরা মানেই তো ঝড়।
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