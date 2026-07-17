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'পাশে আন্তোনেলাকে নিয়ে লিয়ো যা করছে...'! ফাইনালের আগেই শাকিরার পোস্টে ঝড়, মেসির চরিত্র নিয়েই গায়িকার বিশদে বয়ান

মেসি দলকে টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপের ফাইনালে নিয়ে গিয়েছেন। কিংবদন্তিকে দেখে মোহিত শাকিরা। গায়িকা ভূয়সী প্রশংসা করেছেন মেসির স্ত্রীরও।

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 17, 2026, 08:44 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:52 PM IST
'পাশে আন্তোনেলাকে নিয়ে লিয়ো যা করছে...'! ফাইনালের আগেই শাকিরার পোস্টে ঝড়, মেসির চরিত্র নিয়েই গায়িকার বিশদে বয়ান
Image Credit: শাকিরার পোস্টে ঝড়Source: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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