CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • Shane Warne Rajasthan Royals: রাজস্থান বিক্রি হতেই ওয়ার্নের পরিবার পাচ্ছে ৪৬০ কোটি টাকা, মৃত্যুর পরেও ম্যাজিক কিংবদন্তি ক্যাপ্টেনের?

Shane Warne Rajasthan Royals: রাজস্থান বিক্রি হতেই ওয়ার্নের পরিবার পাচ্ছে ৪৬০ কোটি টাকা, মৃত্যুর পরেও ম্যাজিক কিংবদন্তি ক্যাপ্টেনের?

Rajasthan Royals' Sale: রাজস্থান বিক্রি হতেই ওয়ার্নের পরিবার পাবে ৪৬০ কোটি! মৃত্যুর পরেও ম্যাজিক দেখালেন কিংবদন্তি ক্যাপ্টেন? ঠিক কোন সমীকরণেই সম্ভব হচ্ছে...  

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 25, 2026, 04:00 PM IST
Shane Warne Rajasthan Royals: রাজস্থান বিক্রি হতেই ওয়ার্নের পরিবার পাচ্ছে ৪৬০ কোটি টাকা, মৃত্যুর পরেও ম্যাজিক কিংবদন্তি ক্যাপ্টেনের?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৯তম আইপিএল (IPL 2026) শুরুর আগেই রাজস্থান রয়্যালস (Rajasthan Royals) বিক্রি হয়ে গিয়েছে। প্রায় ১৫০০০-১৫৩০০ কোটি টাকায় (একাধিক মতে আবার ১৬ হাজার ২৯০ কোটি টাকাও) রাজস্থান রয়্যালস কিনে নিয়েছে আমেরিকা-ভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্যোক্তা কাল সোমানির (Kal Somani) নেতৃত্বাধীন এক কনসোর্টিয়াম। আর রাজস্থান বিক্রি হতেই দলের প্রয়াত কিংবদন্তি ক্যাপ্টেন শেন ওয়ার্নের (Shane Warne) পরিবার পেতে চলেছে প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা! মৃত্যুর পরেও ম্যাজিক, কীভাবে সম্ভব হবে তেমনটা? 

প্রায় দুই দশক আগের চাল!

২০০৮ সালে আইপিএল শুরু হয়েছিল। বিগত ১৮ বছরে মরুশহরের ফ্র্যাঞ্চাইজি একবারই আইপিএল জিতেছে। স্পিন জাদুকর ওয়ার্নের নেতৃত্বেই লিগ অভিষেকের বছরেই। রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে চেন্নাই সুপার কিংসকে হারিয়ে ৩ উইকেটে জিতেছিল রাজস্থান। এখন প্রশ্ন ওয়ার্নের পরিবার কীভাবে এত টাকা পেতে চলেছে। রাজস্থানের প্রাক্তন নেতা ছিলেন একজন প্রকৃত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। ওয়ার্ন জানতেন কোন চাল কখন খেলে দিতে হয়। জানা যাচ্ছে যে, অজি মহারথী তাঁর আইপিএল চুক্তিতে এমন এক শর্ত রেখেছিলেন, যা প্রায় দু'দশক পরও তাঁর পরিবারকে জন্য বিপুল অঙ্কের জ্যাকপট। 

ঐতিহাসিক চুক্তির কামাল

২০০৮ মরসুমের আগে যখন রাজস্থান ওয়ার্নকে সই করিয়েছিল, তখন তাঁকে শুধুই অধিনায়কের ভূমিকা দেওয়া হয়নি, বরং ফ্র্যাঞ্চাইজির ক্রিকেট-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমের উপরেও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণও দেওয়া হয়েছিল। সেই চুক্তির অংশ হিসেবেই প্রয়াত মহারথী রাজস্থানের হয়ে খেলা প্রতি বছরের জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানার ০.৭৫ শতাংশ অংশীদারিত্ব প্রদান করা হয়েছিল। দ্য হেরাল্ড সানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ওয়ার্ন জানিয়েছিলেন, 'আমার চুক্তিরই একটি অংশ ছিল যে, রাজস্থান আমাকে অধিনায়ক ও কোচের দায়িত্ব নিতে বলেছিল এবং একটি ক্রিকেট দলকে ঠিক যেভাবে আমি চাই, সেভাবেই পরিচালনা করার স্বাধীনতা দিয়েছিল। আমিই ছিলাম সবকিছুর একমাত্র কেন্দ্রবিন্দুতে।' ওয়ার্ন এই ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে টানা চার মরসুম খেলেছিলেন। ফলে ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানায় তাঁর মোট অংশীদারিত্ব বেড়ে ৩ শতাংশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বর্তমানে দলটি ১.৬৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে বিক্রি হওয়ায় ওয়ার্নের মালিকানাধীন অংশের আর্থিক মূল্য দাঁড়িয়েছে বিশাল অঙ্কের—৪৫০ থেকে ৪৬০ কোটি টাকায়।

১৮ বছর আগে স্বাক্ষরিত চুক্তি

২০২৬ সালের আইপিএল শেষ হওয়ার পর ওয়ার্নের পরিবার তাঁর শেয়ার বিক্রি করে টাকা ঘরে তোলার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তবে এই লেনদেনটির জন্য ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের অনুমোদন থাকা আবশ্যক। ২০০৮ সালে মনোজ বাদালের নেতৃত্বে ইমার্জিং মিডিয়া মাত্র ৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিময়ে এই ফ্র্যাঞ্চাইজিটি কিনেছিল। দুঃখজনক হলেও সত্য, এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি প্রত্যক্ষ করার জন্য ওয়ার্ন আজ আর আমাদের মাঝে নেই। ২০২২ সালেই তিনি প্রয়াত হন। তবুও, তাঁর সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনার সুবাদেই ১৮ বছর আগে স্বাক্ষরিত সেই চুক্তি থেকেই তাঁর পরিবার আজ বিপুলভাবে উপকৃত হবে।

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

