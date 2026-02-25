Shikhar Dhawan's ex-wife: এবার চুপচাপ ৫৭০০০০০০ টাকা ফেরান, আদালতের নির্দেশ আয়েশাকে! বক্সার প্রাক্তন স্ত্রীকে গব্বরের নকআউট পাঞ্চ

Shikhar Dhawan's ex-wife: এবার চুপচাপ ৫৭০০০০০০ টাকা ফেরান, আদালতের নির্দেশ আয়েশাকে! বক্সার প্রাক্তন স্ত্রীকে গব্বরের নকআউট পাঞ্চ
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কথায় বলে স্ত্রী ভাগ্যে ধন! বাংলার এই প্রচলিত প্রবাদ খেটে গেল এবার এক পঞ্জাবির জীবনে। গত ২১ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন শিখর ধাওয়ান। বান্ধবী সোফি শাইনের সঙ্গে চার হাত এক হয়েছে তাঁর (Shikhar Dhawan Marries Sophie Shine)। দ্বিতীয় বিয়ের পরেই প্রথম স্ত্রী আয়েশা মুখোপাধ্যায়ের (Ayesha Mukherjee) থেকে পেলেন সুখবর। ৫.৭ কোটি টাকা ধাওয়ানকে ফেরান! পাতিয়ালা হাউজ কোর্ট এমনই নির্দেশ দিয়েছে ভারতীয় দলের প্রাক্তন তারকা ওপেনারকে।
কেন ধাওয়ানকে এই বিপুল ধনরাশি দেবেন আয়েশা?
দিল্লির এক আদালত দুই পক্ষের মধ্যে পূর্ববর্তী নিষ্পত্তির ('প্রিভিয়াস সেটলমেন্ট') ভিত্তিতে প্রায় ৫.৭ কোটি টাকা আয়েশাকে ফেরত দিতে বলেছে। আদালতের মতে সম্পত্তি নিষ্পত্তির (প্রপার্টি সেটলমেন্ট) অধীনে অস্ট্রেলিয়ার এক পারিবারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ভারতীয় আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তাই এই দেশে তা কার্যকর হবে না। বিচারক দেবেন্দ্র কুমার গর্গ বলেছেন যে আয়েশা অস্ট্রেলিয়ান আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ১৬.৯ কোটি টাকা দাবি করতে পারবেন না। বিচারকের পর্যবেক্ষণ, পারিবারিক আইন ১৯৭৫-এর অধীনে সম্পত্তি নিষ্পত্তি' ধারণাটি ভারতীয় বৈবাহিক আইনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন, যার মধ্যে হিন্দু বিবাহ আইন ১৯৫৫ অন্তর্ভুক্ত।
আরও বলা হয়েছে যে, অস্ট্রেলিয়ান আইন অনুসারে, স্বামীর মালিকানাধীন সমস্ত সম্পত্তি 'ম্যারিটাল পুল'-এর অধীনে আসে এবং সেখানকার আদালত ভারত এবং বিদেশে মোট সম্পত্তির ৬০ শতাংশ পর্যন্ত স্ত্রীকে প্রদান করতে পারে। অস্ট্রেলিয়ান আদালত ধাওয়ানের মামলায় ১৯৭৫ সালের আইনের ৭৯ ধারা প্রয়োগ করে আয়েশাকে সম্পত্তি বিক্রি থেকে সরাসরি অস্ট্রেলিয়ান ডলার ৮,১২,৩৯৭.৫০ প্রদান করতে বলা হয়েছে। বিচারক জানিয়েছেন যে, আদালতে আয়েশা হাজিরা দেননি। অস্ট্রেলিয়ার আদালত 'অন্তর্বর্তীকালীন সম্পত্তি নিষ্পত্তি' শুরুর সময় ধাওয়ানকে অস্ট্রেলিয়ায় দু'টি সম্পত্তি বিক্রি করে তাঁর প্রাক্তন স্ত্রীকে বিক্রি করে প্রাপ্ত মোট অর্থ পরিশোধ করার নির্দেশ দিয়েছিল, যা প্রাক্তন ক্রিকেটারের সম্মতির বিরুদ্ধে ছিল। আদালত জানিয়েছে যে, ধাওয়ান প্রমাণ করেছেন যে, তাঁর কাছ থেকে ৮২,০০০ অস্ট্রেলিয়ান ডলার জোর করে আটকে রাখা হয়েছিল। এছাড়াও ধাওয়ানকে ভয় দেখিয়ে সম্পত্তি হাতিয়েছেন আয়েশা। প্রতারণা ও ছল-চাতুরি করেও ভারতীয় ক্রিকেটারকে প্রাপ্য অর্থ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল বলেই জানিয়েছে কোর্ট।
২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে আয়েশার সঙ্গে প্রায় এক দশকের বৈবাহিক সম্পর্কে ইতি টানেন ধাওয়ান। ২০১২ সালে ধাওয়ান-আয়েশা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। সেই সময়ে আয়েশা ছিলেন দুই সন্তানের মা। শিখরের সঙ্গে তাঁর পুত্রসন্তানও রয়েছে। নাম জোরাভর। মেলবোর্ন প্রবাসী ভারতীয় কিকবক্সার ছিলেন আয়েশা। ২০০৯ সালে শিখরের সঙ্গে আয়েশার পরিচয় হয় সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে। আর এখানেই বিবৃতি দিয়ে বিচ্ছেদের ঘোষণা করেন ধাওয়ান আয়েশা
