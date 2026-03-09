English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
T20 World Cup Final 2026: 'পাড়ার বড়লোকের ছেলে ভারত, আমাদের মতো গরিবদের ক্রিকেট খেলতে ডাকে', ভারতের একচ্ছত্র আধিপত্যে ফুঁসছেন আখতার

T20 World Cup Final 2026: ভারতের টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর অশান্ত সীমান্তের ওপার। পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা ফুঁসছেন। মুখে এখন যা আসছে, তাই বলে দিচ্ছেন তাঁরা...  

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 9, 2026, 06:55 PM IST
আখতারের ঘুম উড়ে গিয়েছে ভারতের আস্ফালনে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিউ জিল্যান্ডকে ফাইনালে ৯৬ রানে পিষে ব্যাক-টু-ব্যাক আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ (T20 World Cup Final 2026) জিতেছে ভারত। সূর্যকুমার যাদবদের (Suryakumar Yadav) এই প্রবল আধিপত্যে এখন গা জ্বলে যাচ্ছে চিরশত্রু পাকিস্তানের। সেই দেশের কিংবদন্তি ক্রিকেটাররা এবার ভারতকে আক্রমণ করা শুরু করেছে নিজেদের চরম অপদার্থতা ঢাকতে। পাকিস্তানের প্রাক্তন ফাস্ট বোলার ও কিংবদন্তি শোয়েব আখতারই (Shoaib Akhtar) সবচেয়ে বেশি পুড়ছেন ভারতের একচ্ছত্র আধিপত্যে। তাঁর দাবি, ভারতের এই উত্থান ক্রিকেটকে ধ্বংস করে দিয়েছে। বেশিরভাগ ক্রিকেট বিশেষজ্ঞই যেখানে ভারতের ক্লিনিক্যাল পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেছেন, সেখানে দাঁড়িয়ে আখতার Game On Hai 2026 অনুষ্ঠানে ভারতের ক্রিকেটকে বড়লোকের ছেলের পাড়ার খেলার সঙ্গে তুলনা করেছেন। আখতারের ভিডিয়ো নেটপাড়ায় এখন ভাইরাল।

আরও পড়ুন: বিশ্বকাপ শেষ হওয়া পর্যন্ত তর সইল না বোর্ডের, সফল T20I ক্যাপ্টেনকে ছেঁটে নিয়োগ নতুন নেতা

আখতার যা বলেছেন ওই অনুষ্ঠানে

ভারত এখন পাড়ার সেই বড়লোকের ছেলে, যে পাড়ার সব গরিব বাচ্চাদের ডেকে বলে, এসো ক্রিকেট খেলি। ভারত আমাদের সঙ্গে ঠিক এটাই করছে। আটটি দলের মধ্যে তারা চারটি রাখে, এবং সেই চারটি দলের মধ্যে তারা আবার তিনটিকে ডেকে এগিয়ে দেয়। এবং তারপর বলে, আমিই জিতেছি।’ ভারত ক্রিকেটকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে।' পাক স্পিডস্টারের মন্তব্যে নেটপাড়ায় দ্রুত বিতর্কের জন্ম দিয়েছে, অনেকেই ভারতের দুরন্ত জয়ের পর আখতারের এই মন্তব্যকে আঙুর ফল টকের মতোই দেখছেন। এখন মজার বিষয় হচ্ছে যে, বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে আখতার কিন্তু একটু ভিন্ন সুরেই কথা বলেছিলেন। ভারতকে ফেভারিট হিসেবেই মেনে নিয়েছিলেন তিনি। পাশাপাশি তিনি বলেছিলেন যে, ক্রিকেটের স্বার্থে নিউ জিল্যান্ড জিতুক। তাঁর সংযোজন ছিল, ' আমার মনে হয় নিউ জিল্যান্ড হয়তো ভারতের কাছে আটকে যাবে। তবে ভারতের উপর ১.৫ বিলিয়ন মানুষের চাপও আছে। ভারত ইতোমধ্যেই অমদাবাদে অস্ট্রেলিয়ার কাছে বিশ্বকাপ ফাইনাল হেরেছে। এরপরেও ভারতকে আমি বিজয়ী হিসেবেই দেখছি। কিন্তু ক্রিকেটের কথা ভেবেই নিউ জিল্যান্ডের এই বিশ্বকাপ জেতার এখনই উপযুক্ত সময়।' সমালোচনা সত্ত্বেও আখতার ভারতের সাফল্যের পিছনে একটি বড় কারণের কথা স্বীকার করেছেন। কঠিন সময়ে খেলোয়াড়দের পাশে থাকার করার জন্য হেড কোচ গৌতম গম্ভীরের প্রশংসা করেছেন। আখতার পরামর্শ দিয়েছেন যে, এই আস্থাই কখনও কখনও বড় টুর্নামেন্টে পার্থক্য গড়ে দেয়।

আরও পড়ুন: বুমরার আগুনে ফুটছেন সাক্ষী, ক্যাপ্টেন কুলের 'ব্যায়েঠ যাও...ব্যায়েঠ যাও...' ভাইরাল নেটপাড়ায়

মহম্মদ আমিরও মুখ খুলেছেন

ভারতের বিশ্বজয়ের পর বিতর্কিত মন্তব্য করা একমাত্র পাকিস্তানি ক্রিকেটার আখতারই নন। সেই দেশের ক্রিকেট টক শো 'হারনা মানা হ্যায়'-তে মহম্মদ আমিরও এক অদ্ভুত কথা বলে বসেছেন। আমিরের মতে, ভারতের এই জয়ের কৃতিত্বের একটি বড় অংশ তিনি নিউ জিল্যান্ডের বোলারদেরই দিয়েছেন। প্রাক্তন বাঁ-হাতি পেসারের মতে যে, কিউই আক্রমণ যথেষ্ট চাপ দিতে ব্যর্থ হয়েছে, যার ফলে ভারতের ব্যাটাররা খেলার গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিল। আমির বলেছেন, ' ভারতের বিশ্বজয়ের নেপথ্যে নিউ জিল্যান্ডের বোলারদের কৃতিত্ব রয়েছে। তারা পরের পর ওয়াইড বল করছে এবং ছয় খেয়েছে। এমনটা নয় যে. ভারত কোনও কৃতিত্বের যোগ্য নয়। আমি নিউ জিল্যান্ডের বোলিং পরিবর্তনগুলিই বুঝতে পারলাম না। যখন ওরা জানে যে, অভিষেক শর্মা স্পিনারদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তখন কেন জ্যাকব ডাফিকে নিয়ে আসবে! আমি কখনও নিউ জিল্যান্ডকে এরকম চাপে দেখিনি। আমি ২০০৫ সাল থেকে ওদের খেলা আমি ফলো করি। কিন্তু আমি কখনও এরকম চাপে পড়তে দেখিনি'! বোঝাই যাচ্ছে পাকিস্তানের বুক কীরকম ফাটছে...

 

