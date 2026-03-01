INDW vs AUSW, 3rd ODI: বল হাতে ১০০! লজ্জার ভয়াবহ স্পেলে ইতিহাস, ভারতীয় স্পিনার ছাপিয়ে গেলেন চাহালকে...

INDW vs AUSW, 3rd ODI: বল হাতে ১০০! লজ্জার ভয়াবহ স্পেলে ইতিহাস, ভারতীয় স্পিনার ছাপিয়ে গেলেন চাহালকে...
Shree Charani sets embarrassing ODI record: বল হাতে সেঞ্চুরি! লজ্জার ভয়াবহ স্পেলে অস্ট্রেলিয়ায় ইতিহাস লিখলেন ভারতীয় স্পিনার। ছাপিয়ে গেলেন চাহালকেও।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারত হোয়াইটওয়াশ হল অস্ট্রেলিয়ার হাতে। নিজেদের ঘরের মাঠে অ্যালিসা হিলিরা ৩-০ হারাল হরমনপ্রীত কৌরদের। ১ মার্চ রবিবার হোবার্টের বেলেরিভ ওভালে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজের শেষ তথা তৃতীয় ওডিআই ছিল। টস জিতে হরমনপ্রীতরা ব্যাট করতে পাঠিয়ে ছিলেন হিলিদের। অধিনায়ক হিলি (৯৮ বলে ১৫৮) ও বেথ মুনির (৮৪ বলে অপরাজিত ১০৬) জোড়া সেঞ্চুরিতে অজিরা ৭ উইকেটে ৪০৭ রান তুলেছিল। জবাবে ভারত ২২৪ রানে গুটিয়ে যায়। ১৮৫ রানে জেতে অস্ট্রেলিয়া। আর এদিন লজ্জার ভয়াবহ স্পেলে ইতিহাস লিখলেন ভারতের স্পিনার শ্রী চরণী (Shree Charani)। ২১ বছরের অন্ধ্রের স্পিনার ১০ ওভারের স্পেলে ১০৬ রান দিয়ে ২ উইকেট নিলেন। ওডিআই ক্রিকেটে ভারতীয় স্পিনার হিসেবে শ্রী চরণীই সর্বাধিক ব্যয়বহুল স্পেলের রেকর্ড করলেন। ১ ইনিংসে ১০০-র বেশি রান দেওয়া প্রথম ভারতীয় স্পিনার হলেন তিনি।
আরও পড়ুন: 'জানি না আদৌ কখনও...', আতঙ্কে থরথরিয়ে কাঁপছেন ২৭৪ ODI খেলা বাঙালি মহাতারকা, হাজার-হাজার মানুষের সঙ্গে আটকে সৌদিতে
শ্রী চরণীর চরম লজ্জা
অতীতে ২০২০ সালে সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যুজবেন্দ্র চাহালের ১০-০-৮৯-১ রানের রেকর্ড ছিল। চরণী ওডিআই ক্রিকেটের ইতিহাসে ভারতীয় বোলার হিসেবে সবচেয়ে ব্যয়বহুল স্পেল করে ভুবনেশ্বর কুমারের রেকর্ড স্পর্শ করলেন। ২০১৫ সালে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভুবির ১০-০-১০৬-১ রানের পরিসংখ্যান ছিল। পাওয়ারপ্লের পর ১১ নম্বর ওভারে চরণী বল করতে আসেন। লাইন এবং লেন্থ বল করতে রীতিমতো হিমশিম খান তিনি। তাঁর স্পেলের শুরুতে, ব্যাটাররা ফাঁক খুঁজে পান এবং তাঁর অক্ষমতায় স্কোরিংয়ের সুযোগ তৈরি করেন। ৩২ ওভারে অ্যালিসা হিলি স্পিনারকে ভয়ংকর আক্রমণ করেন। চারটি বাউন্ডারি এবং একটি ছক্কা মারেন। চরণী সেই ওভারে ২৩ রান দেন। যা আক্রমণাত্মক স্ট্রোকপ্লের বিরুদ্ধে তাঁর মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জগুলিকে তুলে ধরেছিল। যদিও চরণী তাহলিয়া ম্যাকগ্রা এবং জর্জিয়া ওয়ারহ্যামের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট শিকার করেন। চরণী তাঁর শেষ ওভারেও একই ভাবে রান হজম করেন। নিকোলা কেরি তাঁকে ক্লাব স্তরের বোলারে পরিণত করেছিলেন।
সেই ওভারে চরণী ২২ রান দেন।
ওডিআই-তে ভারতীয় বোলারদের সবচেয়ে ব্যয়বহুল স্পেল
শ্রী চরণী – ১০-০-১০৬-২, বনাম অস্ট্রেলিয়া মহিলা, হোবার্ট, মার্চ ২০২৬
ভুবনেশ্বর কুমার – ১০-৬-১০৬-১, বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, মুম্বই, অক্টোবর ২০১৫
বিনয় কুমার – ৯-০-১০২-১, বনাম অস্ট্রেলিয়া, বেঙ্গালুরু, নভেম্বর ২০১৩
ভুবনেশ্বর কুমার – ১০-০-৯২-১, বনাম নিউ জিল্যান্ড, কানপুর, অক্টোবর ২০১৭
দীপ্তি শর্মা – ১০-০-৯০-১, বনাম অস্ট্রেলিয়া মহিলা, হোবার্ট, মার্চ ২০২৬
যুজবেন্দ্র চাহাল – ১০-০-৮৯-১, বনাম অস্ট্রেলিয়া, সিডনি, নভেম্বর ২০২০
প্রিয়া মিশ্র – ১০-০-৮৮-১, বনাম অস্ট্রেলিয়া মহিলা, ব্রিসবেন, ডিসেম্বর ২০২৪
আরও পড়ুন: 'আমার থাকার কোনও...' সরছেন জাতীয় দলের হেড কোচ, ইডেনে মহারণের আগেই চমকে দেওয়া আপডেট
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)