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VIRAL VIDEO: চরম চটুল নাচ, হরমনপ্রীতদের টিমমেটের আলাদাই 'বদমায়েশি'! নেটপাড়ায় ভাইরাল ভারতীয় তারকা

Shreyanka Patil: টিম ইন্ডিয়ার স্টার ক্রিকেটারের চরম চটুল নাচ। নেটপাড়ায় ঝড় তুলে দিয়েছেন ২৪ বছরের ক্রিকেটার। দেখুন কী নাচটাই না তিনি নাচলেন...

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 13, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 01:30 PM IST
VIRAL VIDEO: চরম চটুল নাচ, হরমনপ্রীতদের টিমমেটের আলাদাই 'বদমায়েশি'! নেটপাড়ায় ভাইরাল ভারতীয় তারকা
Image Credit: শ্রেয়াঙ্কার নাচের সেই মুহূর্তের কোলাজ

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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