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  • /WATCH: টিম ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেনের বুকে সুন্দরী মালকিন! আবেগি আলিঙ্গনে মোড়া না বলা কত কথা... জল্পনার পারদ চড়াচ্ছে ভাইরাল ভিডিয়ো

WATCH: টিম ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেনের বুকে সুন্দরী মালকিন! আবেগি আলিঙ্গনে মোড়া না বলা কত কথা... জল্পনার পারদ চড়াচ্ছে ভাইরাল ভিডিয়ো

Shreyas Iyer and Preity Zinta: টিম ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেনের বুকে সুন্দরী মালকিন রাখলেন মাথা! আবেগি সেই আলিঙ্গনে মোড়া না বলা কত কথা! জল্পনার পারদ চড়াচ্ছে আচমকাই ভাইরাল হওয়া এই ভিডিয়ো

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 08, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 05:58 PM IST
WATCH: টিম ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেনের বুকে সুন্দরী মালকিন! আবেগি আলিঙ্গনে মোড়া না বলা কত কথা... জল্পনার পারদ চড়াচ্ছে ভাইরাল ভিডিয়ো
Image Credit: প্রীতি জিন্টা

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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