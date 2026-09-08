/WATCH: টিম ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেনের বুকে সুন্দরী মালকিন! আবেগি আলিঙ্গনে মোড়া না বলা কত কথা... জল্পনার পারদ চড়াচ্ছে ভাইরাল ভিডিয়ো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বান্দ্রা পশ্চিমের লিংকিং রোডে রয়েছে 'ইজুমি'! অথেন্টিক এই জাপানি রেস্তোরাঁ মুম্বইয়ে এখন বেশ জনপ্রিয়। আর এবার সেখানেই পাওয়া গেল পঞ্জাব কিংসের মালকিন প্রীতি জিন্টা ও অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার, যিনি সম্প্রতি সূর্যকুমার যাদবের স্থলাভিষিক্ত হয়ে ভারতীয় দলের টি-২০আই অধিনায়ক হয়েছেন। শ্রেয়সের নেতৃত্বে ভারত উড়ে যাবে জাপানে এশিয়ান গেমস খেলতে। তার ঠিক আগেই শ্রেয়স-প্রীতির ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। 'ইজুমি' থেকে শ্রেয়স-প্রীতিকে হাসি মুখে বেরোতে দেখা গিয়েছে। এরপর শ্রেয়স নিজের গাড়িতে উঠে যাওয়ার আগে প্রীতিকে আবেগি আলিঙ্গনে মুড়ে ফেলেন। পাপারাত্জ্জিদের তোলা এই ভিডিয়ো এখন রীতিমতো ভাইরাল। এই ভিডিয়ো দেখে নেটপাড়ায় নানা জল্পনাও শুরু হয়ে গিয়েছে। যে যাঁর মতো ভিডিয়োর ব্য়াখ্যা দিচ্ছেন। অনেকে আবার বিষয়টিকে খুবই স্বাভাবিক ভাবেই দেখছেন।
আইপিএলের ২০তম মরসুমে শুরুর দিনক্ষণ নিয়ে বিসিসিআইয়ের তরফে এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। তবে বোর্ড সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে জানিয়েছেন যে, বিসিসিআই আসন্ন মরসুম ১০ মার্চ থেকে ১৫ মে-র মধ্যে আয়োজন করার বিষয়টি বিবেচনা করে দেখছে। তবে এখনও কিছু চূড়ান্ত নয়। আইপিএল শুরু হয়ে ফের মাঠে প্রীতি-শ্রেয়সকে একসঙ্গে দেখা যাবে। ২০২৫ সালের নিলামে প্রীতি ২৬.৭৫ কোটি টাকায় শ্রেয়সকে অধিনায়ক করে দলে এনেছেন। সেই বছরই তিনি দলকে ফাইনালে তুলেছিলেন। যদিও আরসিবি-র কাছে হেরে যেতে হয়েছিল। চলতি বছর পঞ্জাব ৫ নম্বরে শেষ করেছিল। তারা ১৪টি ম্যাচের মধ্যে ৭টিতে জয় পেয়েছিল। যদিও প্রীতির পুরো আস্থা শ্রেয়সের উপরেই রয়েছে। মালকিন এবং অধিনায়কের সম্পর্কও যে দারুণ, তারই প্রমাণ দেয় এই ভিডিয়ো। মাঠেও তাঁদের দারুণ সম্পর্কের সমীকরণ ফুটে উঠেছে বারবার। দেখা যাক এবার পঞ্জাবের ট্রফির খরা কাটে কিনা! এখনও আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বাদ পাননি প্রীতি। ২০০৮ সাল থেকে ২০২৬! খেতাবের কাছে এসেও তা ধরা হয়নি পঞ্জাবের।
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