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TEAM INDIA BIG BREAKING: শ্রেয়সই টিম ইন্ডিয়ার নতুন T20I ক্যাপ্টেন, সূর্যর অস্তেই সূর্যবংশীর উদয়... সচিনের রেকর্ড ভেঙে ইতিহাস!

India Cricket Squad for Asian Games 2026: টিম ইন্ডিয়ার পেয়ে গেল নতুন টি-২০আই ক্যাপ্টেন! প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বৈভব সূর্যবংশী এবার সিনিয়র টিমে। এশিয়াডের দলও বেছে নিল ভারত...

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 06, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 03:02 PM IST
TEAM INDIA BIG BREAKING: শ্রেয়সই টিম ইন্ডিয়ার নতুন T20I ক্যাপ্টেন, সূর্যর অস্তেই সূর্যবংশীর উদয়... সচিনের রেকর্ড ভেঙে ইতিহাস!
Image Credit: শ্রেয়সই ভারতের নতুন অধিনায়ক

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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