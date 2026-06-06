/TEAM INDIA BIG BREAKING: শ্রেয়সই টিম ইন্ডিয়ার নতুন T20I ক্যাপ্টেন, সূর্যর অস্তেই সূর্যবংশীর উদয়... সচিনের রেকর্ড ভেঙে ইতিহাস!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জল্পনাই সত্যি হল। দীর্ঘ কয়েক মাস ধরেই ভারতীয় ক্রিকেটের (Team India News) অন্দরমহলে কান পাতলে একটা কথাই শোনা যাচ্ছিল। আর অবশেষে সেটাই হয়ে গেল। নেতৃত্ব হারানোর সঙ্গেই টি-২০ দল থেকেও মুছে ফেলা হল বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে (Suryakumar Yadav)। ভারতকে বিশ্বকাপ জেতানোর তিন মাসের মধ্যেই সব শেষ দেশের ৩৬০ ডিগ্রি ক্রিকেটারের। দেশের নতুন টি-২০ আই নেতা হলেন শ্রেয়স আইয়ার (Shreyas Iyer has become team India's new T20I captain)। আর সিনিয়র দলে এবার জায়গা করে নিলেন বৈভব সূর্যবংশী (Vaibhav Sooryavanshi)! মাত্র ১৫ বছর বয়সে শ্রেয়স সিনিয়র মেনস টিমে ডাক পেয়ে ইতিহাস লিখলেন এদিন।
অধিনায়কের প্রসঙ্গে আগরকর কী বললেন
'আমরা দেখেছি গত কয়েক বছরে শ্রেয়স বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজিকে নেতৃত্ব দিয়ে কী করেছে। একবার জিতেছে এবং আরেকবার ফাইনালেও তুলেছে। একজন অধিনায়ক হিসেবে ও কী করতে পারে, তা আমরা দেখেছি। তবে দুর্দান্ত শুরুর পর সম্ভবত এই বছর ওর মরসুমটা একটু কঠিন ছিল। ওর নিজের পারফরম্যান্সও বেশ ভালো। বিশ্বকাপের স্কোয়াডেও সুযোগ পাওয়ার খুব কাছাকাছি ছিলে। তবে স্বাভাবিক ভাবেই দলে সূর্য থাকায় ওর জন্য কোনও জায়গা ছিল না। আমার মতে শ্রেয়স অধিনায়ক হওয়ার অন্যতম সেরা প্রার্থী এবং টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে নেতৃত্ব দেওয়ার সুবাদে এখন ওর যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও রয়েছে। তবে ভারতকে নেতৃত্ব দেওয়া নিঃসন্দেহে এক আলাদা চ্যালেঞ্জ।'
শনিবার দুপুরে মুম্বইয়ে বিসিসিআইয়ের সদর দফতরে জাতীয় দলের নির্বাচকরা বৈঠকে বসেছিলেন। অজিত আগরকরদের এদিন ছিল একাধিক এজেন্ডা। এক) নতুন টি-২০আই অধিনায়কের নাম ঘোষণা। দুই) আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সফরের টি-২০আই দল ঘোষণা ৩) জাপানে হতে চলা এশিয়ান গেমসের স্কোয়াড বেছে নেওয়া, চার) শ্রীলঙ্কা সফরে ইন্ডিয়া 'এ' দল (বহু-দিনের ম্যাচ) ঘোষণা।
আয়ারল্যান্ড সিরিজের জন্য ভারতের স্কোয়াড: শ্রেয়স আইয়ার (অধিনায়ক), তিলক ভার্মা (সহ-অধিনায়ক),রবি বিষ্ণোই, অভিষেক শর্মা, নীতীশ কুমার রেড্ডি, মহম্মদ সিরাজ, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটরক্ষক),অক্ষর প্যাটেল,হর্ষিত রানা, ঈশান কিশন (উইকেটরক্ষক), ওয়াশিংটন সুন্দর, অর্শদীপ সিং, শিবম দুবে, বরুণ চক্রবর্তী, প্রিন্স যাদব ও বৈভব সূর্যবংশী
ইংল্যান্ড সিরিজের জন্য ভারতের স্কোয়াড: শ্রেয়াস আইয়ার, তিলক ভার্মা (সহ-অধিনায়ক), রবি বিষ্ণোই, অভিষেক শর্মা, নীতিশ কুমার রেড্ডি, মহম্মদ সিরাজ, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটরক্ষক), অক্ষর প্যাটেল, হর্ষিত রানা, ঈশান কিশন (উইকেটরক্ষক), ওয়াশিংটন সুন্দর, অর্শদীপ সিং, শিবম দুবে, বরুণ চক্রবর্তী, প্রিন্স যাদব ও বৈভব সূর্যবংশী।
২০২৬ এশিয়ান গেমসে ভারতের স্কোয়াড: শ্রেয়াস আইয়ার (অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটরক্ষক), ঈশান কিশন (উইকেটরক্ষক), শিবম দুবে, তিলক ভার্মা (সহ-অধিনায়ক), নীতীশ কুমার রেড্ডি, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, বরুণ চক্রবর্তী, রবি বিষ্ণোই,জসপ্রীত বুমরা, হর্ষিত রানা, অর্শদীপ সিং ও বৈভব সূর্যবংশী।
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