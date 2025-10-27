English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Shreyas Iyer's Health Update: ভয়ংকর চোটে ICU-তে টিম ইন্ডিয়ার সুপারস্টার, কেন তড়িঘড়ি জরুরি ভিসার আবেদন বাবা-মায়ের?

Shreyas Iyer's Health Update: ভয়ংকর চোটের পর কেমন আছেন শ্রেয়স আইয়ার? জরুরি ভিসার আবেদন করে কেন বিদেশে উড়ে যাচ্ছেন বাবা-মা? চলে এল বিরাট আপডেট...

শুভপম সাহা | Updated By: Oct 27, 2025, 05:34 PM IST
Shreyas Iyer's Health Update: ভয়ংকর চোটে ICU-তে টিম ইন্ডিয়ার সুপারস্টার, কেন তড়িঘড়ি জরুরি ভিসার আবেদন বাবা-মায়ের?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত সিরিজের, শেষ ওডিআই খেলার সময়ে গুরুতর চোট পেয়েছিলেন জাতীয় দলের সুপারস্টার শ্রেয়স আইয়ার (Shreyas Iyer's Health Update)। ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট থেকে ছুটে গিয়ে, অ্যালেক্স ক্যারির রুদ্ধশ্বাস ক্যাচ নিয়েই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন শ্রেয়স। এরপর ছটফট করতে থাকেন তিনি। পাঁজরের খাঁচায় গুরুতর আঘাতের কারণে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণও হয় শ্রেয়সের। কালবিলম্ব না করে তড়িঘড়ি সিডনির এক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৩০ বছরের মুম্বইকরকে। সেখানেই তাঁকে আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  আগরকরকে আর রেয়াত নয়, বিস্ফোরক টিম ইন্ডিয়ার ২ সুপারস্টার, নড়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেট...

জরুরি ভিসার আবেদন বাবা-মায়ের

বিদেশ বিভুঁইয়ে সন্তান একাকী যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। এমনটা ভেবেই অস্থির হয়ে পড়েছে শ্রেয়সের পরিবার। জানা যাচ্ছে সিডনিতে ছেলের পাশে থাকতেই শ্রেয়সের মা-বাবা জরুরি ভিসার আবেদন করেছেন। অসুস্থ সন্তানকে সঙ্গ দিতেই সিডনির বিমান ধরছেন তাঁরা। চোট পেয়ে ড্রেসিংরুমে ফিরে আসার পরেই শ্রেয়সের অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হয় এবং তাঁকে সঙ্গে সঙ্গেই হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল। বিসিসিআইয়ের টিম ডাক্তাররা দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ায় শ্রেয়সের বড় কোনও বিপদ ঘটেনি। বর্তমানে আইসিইউতে পর্যবেক্ষণে রয়েছেন শ্রেয়স। বিসিসিআই এখন নিশ্চিত করেছে যে, স্ক্যানগুলিতে শ্রেয়স আইয়ারের প্লীহায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে এবং তাঁকে আগামী কয়েকদিন সিডনিতেই থাকতে হবে...
 
কী বলছে বিসিসিআই

'২৫ অক্টোবর সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় ওডিআই-তে ফিল্ডিং করার সময়ে, শ্রেয়স আইয়ার বাঁ-পাঁজরের নীচের অংশে আঘাত পেয়েছেন। তা আরও ভালো ভাবে মূল্যায়নের জন্য, তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্ক্যানে প্লীহায় আঘাতের প্রমাণ মিলেছে। তিনি এখন চিকিৎসাধী। তবে স্থিতিশীল এবং ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন। সিডনি এবং ভারতের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিসিসিআই মেডিক্যাল টিম তাঁর চোট নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। ভারতীয় টিম ডাক্তার শ্রেয়সের সঙ্গে সিডনিতে থাকবেন এবং তার দৈনন্দিন অগ্রগতি মূল্যায়ন করবেন।' আপাতত শ্রেয়সের দেশে ফেরা হচ্ছে না। অস্ট্রেলিয়াতেই থাকতে হচ্ছে। 

আরও পড়ুন: চাকরিতে তখন সবে ৯ মাস, আচমকাই ছাঁটাই করেছিল টিম ইন্ডিয়া! এবার শাহরুখের কলকাতায় তিনিই হটসিটে!

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
shreyas iyer health updateshreyas iyer health update 2025shreyas iyer health update liveshreyas iyer update
পরবর্তী
খবর

Kolkota Cyclothon 2025: কলকাতায় এবার ১ দিন সাইকেল চালিয়েই জিততে পারেন হাজার হাজার টাকা
.

পরবর্তী খবর

Super Cup 2025: জয় দিয়েই শুরু, জেমির জোড়া গোলে উড়ে গেল চেন্নাইয়িন এফসি