Shreyas Iyer's Health Update: ভয়ংকর চোটে ICU-তে টিম ইন্ডিয়ার সুপারস্টার, কেন তড়িঘড়ি জরুরি ভিসার আবেদন বাবা-মায়ের?

Shreyas Iyer's Health Update: ভয়ংকর চোটে ICU-তে টিম ইন্ডিয়ার সুপারস্টার, কেন তড়িঘড়ি জরুরি ভিসার আবেদন বাবা-মায়ের?
Shreyas Iyer's Health Update: ভয়ংকর চোটের পর কেমন আছেন শ্রেয়স আইয়ার? জরুরি ভিসার আবেদন করে কেন বিদেশে উড়ে যাচ্ছেন বাবা-মা? চলে এল বিরাট আপডেট...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত সিরিজের, শেষ ওডিআই খেলার সময়ে গুরুতর চোট পেয়েছিলেন জাতীয় দলের সুপারস্টার শ্রেয়স আইয়ার (Shreyas Iyer's Health Update)। ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট থেকে ছুটে গিয়ে, অ্যালেক্স ক্যারির রুদ্ধশ্বাস ক্যাচ নিয়েই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন শ্রেয়স। এরপর ছটফট করতে থাকেন তিনি। পাঁজরের খাঁচায় গুরুতর আঘাতের কারণে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণও হয় শ্রেয়সের। কালবিলম্ব না করে তড়িঘড়ি সিডনির এক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৩০ বছরের মুম্বইকরকে। সেখানেই তাঁকে আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়।
জরুরি ভিসার আবেদন বাবা-মায়ের
বিদেশ বিভুঁইয়ে সন্তান একাকী যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। এমনটা ভেবেই অস্থির হয়ে পড়েছে শ্রেয়সের পরিবার। জানা যাচ্ছে সিডনিতে ছেলের পাশে থাকতেই শ্রেয়সের মা-বাবা জরুরি ভিসার আবেদন করেছেন। অসুস্থ সন্তানকে সঙ্গ দিতেই সিডনির বিমান ধরছেন তাঁরা। চোট পেয়ে ড্রেসিংরুমে ফিরে আসার পরেই শ্রেয়সের অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হয় এবং তাঁকে সঙ্গে সঙ্গেই হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল। বিসিসিআইয়ের টিম ডাক্তাররা দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ায় শ্রেয়সের বড় কোনও বিপদ ঘটেনি। বর্তমানে আইসিইউতে পর্যবেক্ষণে রয়েছেন শ্রেয়স। বিসিসিআই এখন নিশ্চিত করেছে যে, স্ক্যানগুলিতে শ্রেয়স আইয়ারের প্লীহায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে এবং তাঁকে আগামী কয়েকদিন সিডনিতেই থাকতে হবে...
কী বলছে বিসিসিআই
'২৫ অক্টোবর সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় ওডিআই-তে ফিল্ডিং করার সময়ে, শ্রেয়স আইয়ার বাঁ-পাঁজরের নীচের অংশে আঘাত পেয়েছেন। তা আরও ভালো ভাবে মূল্যায়নের জন্য, তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্ক্যানে প্লীহায় আঘাতের প্রমাণ মিলেছে। তিনি এখন চিকিৎসাধী। তবে স্থিতিশীল এবং ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন। সিডনি এবং ভারতের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিসিসিআই মেডিক্যাল টিম তাঁর চোট নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। ভারতীয় টিম ডাক্তার শ্রেয়সের সঙ্গে সিডনিতে থাকবেন এবং তার দৈনন্দিন অগ্রগতি মূল্যায়ন করবেন।' আপাতত শ্রেয়সের দেশে ফেরা হচ্ছে না। অস্ট্রেলিয়াতেই থাকতে হচ্ছে।
