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IPL 2027 শুরুর আগেই বাম্পার ধামাকা, গিল-অভিষেককে তুলে আরও শক্তি বাড়াল এই ২ ফ্র্যাঞ্চাইজি! অর্শদীপ-সহ ৪ নক্ষত্রের বিরাট আপডেট

Shubman Gill And Abhishek Sharma: আইপিএল শুরুর আগেই বাম্পার ধামাকা, গিল-অভিষেককে তুলে আরও শক্তি বাড়িয়ে ফেলল এই ২ ফ্র্যাঞ্চাইজি! অর্শদীপ-সহ ৪ নক্ষত্রকে নিয়েও এল বিরাট আপডেট

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 09, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:37 PM IST
IPL 2027 শুরুর আগেই বাম্পার ধামাকা, গিল-অভিষেককে তুলে আরও শক্তি বাড়াল এই ২ ফ্র্যাঞ্চাইজি! অর্শদীপ-সহ ৪ নক্ষত্রের বিরাট আপডেট
Image Credit: খবরে গিল-অভিষেক

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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