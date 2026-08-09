/IPL 2027 শুরুর আগেই বাম্পার ধামাকা, গিল-অভিষেককে তুলে আরও শক্তি বাড়াল এই ২ ফ্র্যাঞ্চাইজি! অর্শদীপ-সহ ৪ নক্ষত্রের বিরাট আপডেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগামী ৩০ অগস্ট থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মুল্লানপুরের নিউ চণ্ডীগড় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে শের-ই-পঞ্জাব টি২০ লিগ। আইপিএলের ধাঁচে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজক পঞ্জাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (পিসিএ)। উদীয়মান স্থানীয় প্রতিভাদের পাশাপাশি শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক ও আইপিএল তারকাদের নিয়ে এই ডেবিউ করছে শের-ই-পঞ্জাব টি২০ লিগ। শিরোনামে টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট ও ওডিআই অধিনায়ক শুভমন গিল। ও টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ব্যাটিং র্যাঙ্কিংয়ের ৩ নম্বর ব্যাটার অভিষেক শর্মা। দু'জনেই পঞ্জাবের ভূমিপুত্র ও আন্তর্জাতিক স্টার। শুভমন ফাজিলকা ফ্যালকনসের মার্কি প্লেয়ার হয়েছেন। অভিষেককে মার্কি করেছে অমৃতসর সুরমাস। হিসেব মতো লিগে কোনও বল গড়ানোর আগেই বিরাট শক্তি বাড়ল এই দুই ফ্র্যাঞ্চাইজির। গিল ও অভিষেক অংশ নেওয়ায় এই টুর্নামেন্ট এমন দু'জন খেলোয়াড়কে পেল, যারা ইতোমধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেটে নিজেদের আলাদা পরিচিতি গড়ে তুলেছেন। গিল এই বছর আইপিএলে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন। ২৮৮ বলে ১৬০.৪২ স্ট্রাইক রেটে মোট ৪৬২ রান করেছিলেন গুজরাত টাইটান্সের অধিনায়ক। তাঁর ব্যাটিংয়ের টেম্পো বাড়াটা টি-টোয়েন্টিতে তাঁর ব্যাটিং নিয়ে আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ডানহাতি ব্যাটারের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই নিজের রান তোলার গতি বাড়িয়ে নিয়েছেন। অন্যদিকে অভিষেক ছিলেন অন্যতম বিধ্বংসী ব্যাটার। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ওপেনার ১৪ ম্যাচে ২০৬-এর অবিশ্বাস্য স্ট্রাইক রেটে মোট ৫৬৩ রান করেছিলেন। যার মধ্যে একটি অপরাজিত ১৩৫ রানের ইনিংসও ছিল।
একাধিক নাম জুড়েছে লিগে
পিসিএ শুধু গিল-অভিষেককে এই লিগে আনেননি। আগামী প্রজন্মের তারকাদের মধ্য়ে আছেন অর্শদীপ সিং, প্রভসিমরন সিং, রমণদীপ সিং এবং গুরনূর ব্রারের মতো নামও। রাউন্ড-রবিন ফরম্য়াটে লিগ খেলা হবে। যেখানে প্রতি ফ্র্যাঞ্চাইজিতেই একজন করে মার্কি খেলোয়াড় থাকবেনই। পাশাপাশি অন্তত দু'জন আইকন খেলোয়াড় দলে নেওয়া যাবে। ৪৫ লক্ষ টাকার স্যালারি পার্স বা বাজেট থাকবে এবং সর্বোচ্চ ২০ জন খেলোয়াড় নিয়ে দল গঠন করা যাবে। পঞ্জাব-ভিত্তিক ছ'টি ফ্র্যাঞ্চাইজির অংশ নিয়েছে। এই লিগ আরেকটি সাধারণ ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের গণ্ডি পেরিয়ে আরও বড় কিছু হয়ে উঠবে বলে পিসিএ আশা করছে। এর মূল লক্ষ্যই হল এমন একটি মঞ্চ তৈরি করা, যেখানে তরুণ ক্রিকেটাররা প্রতিষ্ঠিত তারকাদের কাছ থেকে সরাসরি শেখার সুযোগ পাবেন এবং এই প্রতিযোগিতাকে উচ্চ-পর্যায়ের ক্রিকেটে প্রবেশের সোপান হিসেবে কাজে লাগাতে পারবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গিল বলেছিলেন, 'পঞ্জাব সবসময়ই অসাধারণ সব ক্রিকেটার উপহার দিয়েছে এবং আমার বিশ্বাস, এই লিগ আরও অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড়কে খুঁজে পেতে সহায়তা করবে।'
শের-ই-পাঞ্জাব টি-টোয়েন্টি লিগের মার্কি প্লেয়ার যাঁরা
শুভমন গিল - ফাজিলকা ফ্যালকনস
অভিষেক শর্মা - অমৃতসর সুরমাস
অর্শদীপ সিং - লুধিয়ানা লায়ন্স
প্রভসিমরন সিং - জলন্ধর ওয়ারিয়র্স
রমনদীপ সিং - মোহালি কিংস
গুরনূর ব্রার - বাথিন্ডা রয়্যালস
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