BCCI Cricketer Of The Year: ভারতের নক্ষত্র ব্যাটার, আইপিএল নেতাকে ছেঁটেই বিশ্বকাপ, এবার তিনিই বোর্ডের বর্ষসেরা

BCCI Cricketer Of The Year: ভারতের নক্ষত্র ব্যাটার, আইপিএল নেতাকে ছেঁটেই বিশ্বকাপ, এবার তিনিই বোর্ডের বর্ষসেরা
BCCI Cricketer Of The Year: ভারতের নক্ষত্র ব্যাটার তিনি, তবে আইপিএল অধিনায়ক বাদ পড়েছিলেন টি-২০ বিশ্বকাপে! আর এবার তিনিই হচ্ছেন বোর্ডের বর্ষসেরা ক্রিকেটার চলে এল বিরাট আপডেট
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের টি-২০ বিশ্বকাপের দল হয়েছিল তাঁকে বাদ দিয়েই! গতবছর ২০ ডিসেম্বর নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকরের বেছে নেওয়া, কাপযুদ্ধের দল দেখে সকলেরই চোখ প্রায় কপালে উঠেছিল। এ কী ভারতের টি-২০ দলের নবনিযুক্ত সহ-অধিনায়কেরই জায়গা হল না ১৫ সদস্যের স্কোয়াডে! কিন্তু তাঁকে বাদ দিয়ে ভারত ভুবনজয়ী হয়েছে। কথা হচ্ছে ভারতের টেস্ট এবং ওডিআই দলের পূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিনায়ক শুভমন গিলকে (Shubman Gill) নিয়ে। ফের একবার খবরের শিরোনমে পঞ্জাব পুত্তর। তাঁকে নিয়ে চলে এল বিরাট আপডেট।
বিসিসিআইয়ের বার্ষিক পুরস্কার
একাধিক মিডিয়ার খবর বলছে, চলতি বছর বিশ্বকাপের ব্রাত্য গিলের হাতেই এবার উঠতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম বড় সম্মান। ১৫ মার্চ বিসিসিআইয়ের বার্ষিক নমন পুরস্কার অনুষ্ঠানে, বোর্ড তাঁকেই তুলে দিতে চলেছে বর্ষসেরা ক্রিকেটারের খেতাব। জানা যাচ্ছে, দেশের কিংবদন্তি ক্রিকেটার ও বিশ্বকাপজয়ী কোচ রাহুল দ্রাবিড় পেতে চলেছেন জীবনকৃতী সম্মান। যা কর্নেল সিকে নাইডু লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড নামেই পরিচিত। মুম্বইয়ের আয়ূশ মাত্রেকেও বিসিসিআই সম্মানিত করছে সেরা অলরাউন্ডার হিসেবে। ঘরোয়া ক্রিকেটে সীমিত ওভারে তাঁর কৃতিত্বকেই স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। তাঁর হাতে উঠবে লালা অমরনাথ অ্যাওয়ার্ড। দ্রাবিড়ের পাশাপাশি বিসিসিআই মহিলা ক্রিকেটের কিংবদন্তি মিতালি রাজকেও লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট দেওয়ার কথা ভাবছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।
কী করে শুভমন বর্ষসেরা?
২০২৪ সালের জুলাই থেকে গতবছর অগাস্ট পর্যন্ত গিল ভারতের হয়ে কিন্তু একটিও টি-টোয়েন্টিআই খেলেননি। তবে এশিয়া কাপে দলে তিনি সূর্যকুমার যাদবের ডেপুটি হিসেবে ফিরেও ফ্লপ হন। গিল ৭ ম্যাচে মাত্র ১২৭ রান করেছিলেন। সর্বোচ্চ স্কোর ছিল ৪৭। অস্ট্রেলিয়াতেও গিল রান তুলতে হিমশিম খেয়েছিলেন। পাঁচ টি-টোয়েন্টিআই-তে তাঁর সংগ্রহ ছিল মোটে ১৩২ রান। এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে করেছিলেন মাত্র ৩২ রান। ফর্ম এবং চোট-আঘাতের কারণেই যে গিল বিশ্বকাপের দলে সুযোগ পাননি, তা দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট ছিল। ক্রিকেটের ক্ষুদ্রতম সংস্করণে গিলের হতশ্রী চেহারা থাকলেও, টেস্ট-ওডিআই সংস্করণে তাঁর উইলো শাসন করেছে। ২৬ বছরের ওপেনার গতবছর ৯টি টেস্টে ৭০.২১-এর গড়ে ৯৮৩ রান করেছিলেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে রেকর্ড ২৬৯ রানের ইনিংস খেলার পাশাপাশি মোট ৭৫৪ রান করেছিলেন ৭০-এর উপর গড়ে। আর ওডিআই-তে ৪৯০ রান করেছিলেন। আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের জার্সিতে ছিল ১৮৮ রান। সব ফর্ম্যাটে মিলিয়ে গিল ৪৯-এর গড়ে ১৭৬৪ রান করেছিলেন গতবছর। যার মধ্যে ৭টি সেঞ্চুরি এবং ৩টি হাফ-সেঞ্চুরি রয়েছে। শুভমনের চেয়ে বেশি রান আর কোনও ভারতীয় করেননি ২০২৫ সালে। আইপিএলে গুজরাত টাইটান্সের নেতা ৫০-এর গড়ে ৬৫০ রান করেছিলেন।
