English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • খেলা
  • BCCI Cricketer Of The Year: ভারতের নক্ষত্র ব্যাটার, আইপিএল নেতাকে ছেঁটেই বিশ্বকাপ, এবার তিনিই বোর্ডের বর্ষসেরা

BCCI Cricketer Of The Year: ভারতের নক্ষত্র ব্যাটার, আইপিএল নেতাকে ছেঁটেই বিশ্বকাপ, এবার তিনিই বোর্ডের বর্ষসেরা

BCCI Cricketer Of The Year: ভারতের নক্ষত্র ব্যাটার তিনি, তবে আইপিএল অধিনায়ক বাদ পড়েছিলেন টি-২০ বিশ্বকাপে! আর এবার তিনিই হচ্ছেন বোর্ডের বর্ষসেরা ক্রিকেটার চলে এল বিরাট আপডেট  

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 12, 2026, 07:30 PM IST
BCCI Cricketer Of The Year: ভারতের নক্ষত্র ব্যাটার, আইপিএল নেতাকে ছেঁটেই বিশ্বকাপ, এবার তিনিই বোর্ডের বর্ষসেরা
বর্ষসেরা শুভমন গিল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের টি-২০ বিশ্বকাপের দল হয়েছিল তাঁকে বাদ দিয়েই! গতবছর ২০ ডিসেম্বর নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকরের বেছে নেওয়া, কাপযুদ্ধের দল দেখে সকলেরই চোখ প্রায় কপালে উঠেছিল। এ কী ভারতের টি-২০ দলের নবনিযুক্ত সহ-অধিনায়কেরই জায়গা হল না ১৫ সদস্যের স্কোয়াডে! কিন্তু তাঁকে বাদ দিয়ে ভারত ভুবনজয়ী হয়েছে। কথা হচ্ছে ভারতের টেস্ট এবং ওডিআই দলের পূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিনায়ক শুভমন গিলকে (Shubman Gill) নিয়ে। ফের একবার খবরের শিরোনমে পঞ্জাব পুত্তর। তাঁকে নিয়ে চলে এল বিরাট আপডেট। 

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: 'শুয়ে পড়ল ওরা', মোদীর মাঠকে ঘরের বিছানা ভেবেছিলেন, এবার ভয়াবহ পরিণাম হার্দিক-মাহিকার

বিসিসিআইয়ের বার্ষিক পুরস্কার

একাধিক মিডিয়ার খবর বলছে, চলতি বছর বিশ্বকাপের ব্রাত্য গিলের হাতেই এবার উঠতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম বড় সম্মান। ১৫ মার্চ বিসিসিআইয়ের বার্ষিক নমন পুরস্কার অনুষ্ঠানে, বোর্ড তাঁকেই তুলে দিতে চলেছে বর্ষসেরা ক্রিকেটারের খেতাব। জানা যাচ্ছে, দেশের কিংবদন্তি ক্রিকেটার ও বিশ্বকাপজয়ী কোচ রাহুল দ্রাবিড় পেতে চলেছেন জীবনকৃতী সম্মান। যা কর্নেল সিকে নাইডু লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড নামেই পরিচিত। মুম্বইয়ের আয়ূশ মাত্রেকেও বিসিসিআই সম্মানিত করছে সেরা অলরাউন্ডার হিসেবে। ঘরোয়া ক্রিকেটে সীমিত ওভারে তাঁর কৃতিত্বকেই স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। তাঁর হাতে উঠবে লালা অমরনাথ অ্যাওয়ার্ড। দ্রাবিড়ের পাশাপাশি বিসিসিআই মহিলা ক্রিকেটের কিংবদন্তি মিতালি রাজকেও লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট দেওয়ার কথা ভাবছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। 

আরও পড়ুন: আইপিএলের প্রথম ২০ ম্যাচের সূচি ঘোষিত, নাইটরা কবে নামছেন ইডেনে? এখনই দাগিয়ে নিন ক্যালন্ডার

কী করে শুভমন বর্ষসেরা?

২০২৪ সালের জুলাই থেকে গতবছর অগাস্ট পর্যন্ত গিল ভারতের হয়ে কিন্তু একটিও টি-টোয়েন্টিআই খেলেননি। তবে এশিয়া কাপে দলে তিনি সূর্যকুমার যাদবের ডেপুটি হিসেবে ফিরেও ফ্লপ হন। গিল ৭ ম্যাচে মাত্র ১২৭ রান করেছিলেন। সর্বোচ্চ স্কোর ছিল ৪৭। অস্ট্রেলিয়াতেও গিল রান তুলতে হিমশিম খেয়েছিলেন। পাঁচ টি-টোয়েন্টিআই-তে তাঁর সংগ্রহ ছিল মোটে ১৩২ রান। এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে করেছিলেন মাত্র ৩২ রান। ফর্ম এবং চোট-আঘাতের কারণেই যে গিল বিশ্বকাপের দলে সুযোগ পাননি, তা দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট ছিল। ক্রিকেটের ক্ষুদ্রতম সংস্করণে গিলের হতশ্রী চেহারা থাকলেও, টেস্ট-ওডিআই সংস্করণে তাঁর উইলো শাসন করেছে। ২৬ বছরের ওপেনার গতবছর  ৯টি টেস্টে ৭০.২১-এর গড়ে ৯৮৩ রান করেছিলেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে রেকর্ড ২৬৯ রানের ইনিংস খেলার পাশাপাশি মোট ৭৫৪ রান করেছিলেন ৭০-এর উপর গড়ে। আর ওডিআই-তে ৪৯০ রান করেছিলেন। আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের জার্সিতে ছিল ১৮৮ রান। সব ফর্ম্যাটে মিলিয়ে গিল ৪৯-এর গড়ে ১৭৬৪ রান করেছিলেন গতবছর। যার মধ্যে ৭টি সেঞ্চুরি এবং ৩টি হাফ-সেঞ্চুরি রয়েছে। শুভমনের চেয়ে বেশি রান আর কোনও ভারতীয় করেননি ২০২৫ সালে। আইপিএলে গুজরাত টাইটান্সের নেতা ৫০-এর গড়ে ৬৫০ রান করেছিলেন।
 

 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

  

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
BCCI Cricketer Of The YearBCCIShubman Gill
পরবর্তী
খবর

Hardik Pandya Mahika Sharma: 'শুয়ে পড়ল ওরা', মোদীর মাঠকে ঘরের বিছানা ভেবেছিলেন, এবার ভয়াবহ পরিণাম হার্দিক-মাহিকার

.

পরবর্তী খবর

Dev on Swasthya Sathi Scheme for Technicians: দেবের অনুরোধে মমতার সিলমোহর: টলিউডের ৭০০০ টেকন...