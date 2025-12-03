Shubman Gill: শুভমান গিল ভারতের টি-টোয়েন্টির সহ অধিনায়ক, তবে শর্ত চাপালো BCCI!

Shubman Gill: শুভমান গিল ভারতের টি-টোয়েন্টির সহ অধিনায়ক, তবে শর্ত চাপালো BCCI!
India T20I Vice Captain: দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে শুভমান গিল হলেন ভারতের ভাইস ক্যাপ্টেন,কিন্তু শুধুমাত্র যদি তিনি একাদশে থাকেন! তরুণ নেতৃত্বে ভরসা রাখছে টিম ইন্ডিয়া, শুরু হচ্ছে এক নতুন অধ্যায়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আসন্ন টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতীয় দলে বড় দায়িত্ব পেলেন তরুণ ব্যাটসম্যান শুভমান গিল। তাঁকে দলের ভাইস-ক্যাপ্টেন হিসেবে ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। তবে এই দায়িত্বের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। গিল খেলবেন শুধুমাত্র যদি তিনি নির্বাচিত হন মূল একাদশে।
এই সিরিজে অধিনায়কের ভূমিকায় থাকছেন সূর্যকুমার যাদব। তাঁর ডেপুটি হিসেবে গিলের নাম ঘোষণা করা হলেও, বিসিসিআই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, 'গিল ভাইস-ক্যাপ্টেন, তবে প্লেয়িং ইলেভেনে থাকলেই।' অর্থাৎ, যদি টিম ম্যানেজমেন্ট তাঁকে একাদশে না রাখে, তাহলে ভাইস-ক্যাপ্টেনের দায়িত্বও কার্যকর হবে না।
শুভমান গিলের জন্য এটি নিঃসন্দেহে একটি বড় দায়িত্ব ও সম্মান। গত কয়েক বছরে তিনি ওডিআই এবং টেস্টে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। টি-টোয়েন্টিতেও তাঁর পারফরম্যান্স নজরকাড়া। এই দায়িত্ব তাঁর নেতৃত্বগুণের স্বীকৃতি বলেই মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা।
ভারতীয় দল এই সফরে তিনটি টি-টোয়েন্টি, তিনটি ওডিআই এবং দুটি টেস্ট খেলবে। টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে ১০ ডিসেম্বর থেকে। এই সিরিজে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি বিশ্রামে থাকায় তরুণদের কাঁধে দায়িত্ব অনেকটাই বেশি। গিল, যশস্বী জয়সওয়াল, রিঙ্কু সিং, তিলক বর্মা, এই তরুণ ব্রিগেডের উপরই ভরসা রাখছে টিম ইন্ডিয়া।
গিলকে শর্তসাপেক্ষে ভাইস-ক্যাপ্টেন করার সিদ্ধান্ত বিসিসিআই-এর একটি কৌশলগত পদক্ষেপ বলেই মনে করা হচ্ছে। এতে একদিকে যেমন তরুণ খেলোয়াড়দের নেতৃত্বে অভ্যস্ত করা হচ্ছে, তেমনই মূল একাদশে জায়গা পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতাও বজায় থাকছে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় গিলের এই দায়িত্ব পাওয়া নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কেউ বলছেন, 'গিল ভবিষ্যতের অধিনায়ক, এটা তারই শুরু।' আবার কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, 'ভাইস-ক্যাপ্টেন যদি একাদশেই না থাকেন, তাহলে দায়িত্বের মানে কী?'
শুভমান গিলের ভাইস-ক্যাপ্টেন হওয়া নিঃসন্দেহে তাঁর কেরিয়ারের এক নতুন অধ্যায়। তবে শর্তসাপেক্ষ এই দায়িত্ব তাঁকে আরও বেশি করে প্রমাণ করার সুযোগ এনে দিল। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে এই তরুণ ব্রিগেড কতটা সফল হয়, সেটাই এখন দেখার। তবে একথা নিশ্চিত ভারতীয় ক্রিকেটে নেতৃত্ব এখন ধীরে ধীরে তরুণদের হাতে পৌঁছচ্ছে।
