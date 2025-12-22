Shubman Gill Dropped: বিশ্বকাপ থেকে বাদ, নিয়তির ফেরে ভিড়তে হচ্ছে এই দলে! এবার শুভমন গিলকে বাধ্য হয়েই...

Shubman Gill Dropped: বিশ্বকাপ থেকে বাদ, নিয়তির ফেরে ভিড়তে হচ্ছে এই দলে! এবার শুভমন গিলকে বাধ্য হয়েই...
Shubman Gill Dropped: বিশ্বকাপ থেকে তাঁর বাদ পড়া নিয়ে চর্চা চলছে। দেশের হয়ে এখনই খেলা হচ্ছে না অধিনায়ক শুভমন গিলের। নিয়তির ফেরে আপাতত ভিড়তে হচ্ছে এই দলে!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের (ICC T20 World Cup 2026) দল থেকে ভারতের টি-টোয়েন্টি সহ-অধিনায়ক শুভমান গিল (Shubman Gill) আশ্চর্যজনক ভাবে বাদ পড়েছেন। এমনকী নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলেও গিলকে রাখা হয়নি। দেশের টেস্ট এবং ওডিআই দলের পূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিনায়ক শুভমন। তাঁকে ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের সহ-অধিনায়ক পদ থেকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সূর্যকুমার যাদবদের (Suryakumar Yadav) টি-২০ সেটআপে ফিরে সহ-অধিনায়কের পদ পেয়েছিলেন শুভমন। কিন্তু ধারাবাহিক হতশ্রী পারফরম্যান্সের ও লাগাতার চোটের কারণে বিসিসিআই গিলকে দল থেকে বাদ দিয়েছে।
গিল এখন কী করবেন?
গুজরাত টাইটান্সের আইপিএল অধিনায়ক গিলকে ফিরতে হচ্ছে ঘরোয়া ক্রিকেটে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সাফ নির্দেশ রয়েছে, দেশের জার্সিতে না খেললে, ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতেই হবে। সেই নিদান মেনেই গিল চলতি সপ্তাহ থেকে শুরু হতে চলা বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলবেন।রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির মতো খেলোয়াড়রাও ৫০ ওভারের এই ঘরোয়া টুর্নামেন্ট খেলবেন। দেশের ওডিআই অধিনায়ক বিশ্বের এক নম্বর টি-টোয়েন্টি ব্যাটার অভিষেক শর্মা এবং বাঁ-হাতি পেসার অর্শদীপ সিংকে বিজয় হাজারে ট্রফিতে পাবেন পঞ্জাব টিমে। এছাড়াও দলে রয়েছেন প্রভসিমরান সিং, নমন ধীর, অনমোলপ্রীত সিং, রমনদীপ সিং, সানভির সিং, হরপ্রীত ব্রার, গুরনূর ব্রার এবং কৃষ ভগত।
অনিশ্চিত ভারতের তিন তারকা
পঞ্জাব গত মরসুমে বিজয় হাজারের কোয়ার্টার ফাইনালিস্ট। রয়েছে এলিট গ্রুপ 'সি'-তে। ২৪ ডিসেম্বর মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পঞ্জাবের অভিযান শুরু। তাদের সাতটি লিগ ম্যাচই জয়পুরে হবে। লিগ পর্বের খেলা ৮ জানুয়ারি শেষ। যা নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম ওডিআই ম্যাচের ঠিক তিন দিন আগে।
তবে গিল-অভিষেক-অর্শদীপের বিজয় হাজারেতে খেলা এখনও অনিশ্চিত। কারণ ভারত ১১ জানুয়ারি থেকে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনটি ওডিআই এবং এরপর ২১ জানুয়ারি থেকে পাঁচটি টি-টোয়েন্টিআই খেলবে। গিল নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই দলের নেতৃত্ব দেবেন। অন্যদিকে অভিষেক এবং অর্শদীপ আবার টি-টোয়েন্টি দলের অংশ। ২০২৫ সালে টিম ইন্ডিয়ার হয়ে ১১টি ওডিআই ম্যাচে খেলে গিল ৪৯০ রান করেছেন। গড় ৪৯। এর মধ্যে দু'টি অর্ধ-শতক এবং ৮৮.৭৬ গড়ে দু'টি সেঞ্চুরিও রয়েছে। চলতি বছরের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ থেকেই রোহিত শর্মার স্থলাভিষিক্ত হন।
সকলেই বিজয় হাজারে খেলবেন!
১৯ ডিসেম্বর আমদাবাদে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের শেষ টি-টোয়েন্টিআই ছিল। আগামী বছর ১১ জানুয়ারি ভাদোদরায় নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআই ম্যাচ। মাঝের তিন সপ্তাহের বিরতি। ভারতের প্রায় সব খেলোয়াড়ই তাঁদের নিজ নিজ রাজ্যের হয়ে ৫০ ওভারের ঘরোয়া টুর্নামেন্টে খেলবেন। কোহলি এবং ঋষভ পন্থকে ইতোমধ্যেই দিল্লির সম্ভাব্য খেলোয়াড়দের তালিকায় রাখা হয়েছে। ২০২৬ সালের ১১ থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের ওডিআই সিরিজ শুরু না হওয়া পর্যন্ত এই দু'জন দিল্লির হয়ে খেলার জন্য উপলব্ধ থাকবেন। রোহিতকেও বিজয় হাজারে ট্রফির প্রথম দু'টি ম্যাচের জন্য মুম্বই দলে রাখা হয়েছিল।
পঞ্জাবের বিজয় হাজারে ট্রফির স্কোয়াড
শুভমন গিল, অভিষেক শর্মা, অর্শদীপ সিং, প্রভসিমরান সিং (উইকেটরক্ষক), হারনূর পান্নু, অনমোলপ্রীত সিং, উদয় সাহারান, নমন ধীর, সলিল অরোরা (উইকেটরক্ষক), সানবীর সিং, রমনদীপ সিং, জশনপ্রীত সিং, গুরনূর ব্রার, হরপ্রীত ব্রার, রঘু শর্মা, কৃষ ভগত, গৌরব চৌধুরী ও সুখদীপ বাজওয়া
