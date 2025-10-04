Shubman Gill Replaces Rohit Sharma As ODI Captain: টিম ইন্ডিয়া বেছে নিল নতুন ODI অধিনায়ক, সাতাশের কাপজয়ের স্বপ্নে বিভোর রোহিতের বিদায়!

Shubman Gill Replaces Rohit Sharma As ODI Captain: টিম ইন্ডিয়া বেছে নিল নতুন ODI অধিনায়ক, সাতাশের কাপজয়ের স্বপ্নে বিভোর রোহিতের বিদায়!
Shubman Gill Replaces Rohit Sharma As ODI Captain: জল্পনাই সত্যি প্রমাণ করে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড! অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য ভারতের ওডিআই অধিনায়ক হিসেবে রোহিত শর্মার স্থলাভিষিক্ত হলেন শুভমন গিল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রোহিত শর্মার (Rohit Sharma) জুতোয় পা গলিয়ে ভারতের টেস্ট অধিনায়ক হয়েছেন শুভমন গিল। ভারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতার পর থেকেই শোনা যাচ্ছিল যে, অধিনায়ক হিসেবে রোহিতের বিদায় আসন্ন! জল্পনাই সত্যি প্রমাণিত হল! এবার জাতীয় দলের নির্বাচকরা সেই শুভমনকেই ওডিআই অধিনায়ক হিসেবে মনোনীত করলেন (Shubman Gill replaces Rohit Sharma As ODI Captain)।
পঞ্চাশ ওভারের সংস্করণে অধিনায়ক হিসেবে শুভমনের নিয়োগ নিয়ে কোনও প্রশ্নই ছিল না। শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ছিল সময়ের ব্যাপার। শনিবার দুপুরে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আসন্ন ৩ ম্যাচের ওডিআই ও ৫ ম্যাচের টি-২০ আই সিরিজের দল বেছে নিয়েছে (India’s squad for Tour of Australia announced)। আর সেখানেই ওডিআই অধিনায়ক হিসেবে জ্বলজ্বল করছে শুভমনের নাম। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর রোহিত এবং বিরাট কোহলি (Virat Kohli) দলে ফিরেছেন। তবে দু'জনেই এখন প্রাক্তন অধিনায়ক। শুধুই দলের হেভিওয়েট ক্রিকেটার।
ভারতের ওডিআই স্কোয়াড: শুভমন গিল (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার (সহ-অধিনায়ক), অক্ষর প্যাটেল, কেএল রাহুল (উইকেটকিপার), নীতীশ কুমার রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, হর্ষিত রানা, মহম্মদ সিরাজ, অর্শদীপ সিং, প্রসিধ কৃষ্ণা, ধ্রুব জুরেল (উইকেটকিপার) যশস্বী জয়সওয়াল।
ভারতের টি-২০আই স্কোয়াড: সূর্যকুমার যাদব (সি), অভিষেক শর্মা, শুভমন গিল (সহ-অধিনায়ক), তিলক ভার্মা, নীতীশ কুমার রেড্ডি, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, জিতেশ শর্মা (উইকেটকিপার), বরুণ চক্রবর্তী, জসপ্রীত বুমরা, অর্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদব, হর্ষিত রানা, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), রিঙ্কু সিং, ওয়াশিংটন সুন্দর। (চোটের কারণে হার্দিক পাণ্ডিয়া ও ঋষভ পন্থকে কোনও সংস্করণেই রাখতে পারেননি নির্বাচকরা। বুমরার কাজের ধকল কমাতে তাঁকে ওডিআই সিরিজে রাখা হয়নি)
তিন সংস্করণেই ১ অধিনায়ক
শুভমন ইতিমধ্যেই টেস্টে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। টি-টোয়েন্টিআই-তে অক্ষর প্যাটেলের স্থলাভিষিক্ত হয়ে ভারতের সহ-অধিনায়কও হয়েছেন। জানা যাচ্ছে সূর্যকুমার যাদবের বদলে ভারতের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হিসেবে শুভমনকে নিয়োগ করাও এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার। ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। বিশেষ করে সূর্যকুমারের বয়স বর্তমানে ৩৪ বছর। ঐতিহ্যবাহী 'সকল ফর্ম্যাটের জন্য এক অধিনায়ক' দর্শন অতীতে ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য ভালো ভাবে কাজ করেছে। নির্বাচকরাও একই ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতেই আগ্রহী বলে মনে করা হচ্ছে। ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার সময়, রোহিতের বয়স ৪০ বছর হবে। শুধুমাত্র একটি ফর্ম্যাটে সক্রিয় থাকার কারণে, তার জন্য সর্বোচ্চ ফর্ম এবং ফিটনেস বজায় রাখা বেশ কঠিন কাজ হতে চলেছে।
রোহিতকে নিয়ে উদ্বেগ
ইতিমধ্যেই জানা গিয়েছে যে, বর্তমান অধিনায়ক রোহিত ৫০ ওভারের ফর্ম্যাটে খেলা চালিয়ে যেতে চান এবং দু'বছর পর আরও একবার ওডিআই বিশ্বকাপ জেতার লড়াইয়ে নামবেন। তবে সিদ্ধান্ত পুরোপুরি তাঁর হাতে নেই। ভারত যখন অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন কেবল রোহিতের সেরা পারফরম্যান্সই নির্বাচকদের তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত রাখতে পারবে। তবে, ভারতের ওডিআই অ্যাসাইনমেন্ট ২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকায়, রোহিত এবং এমনকী বিরাট কোহলি, যিনিও টি-টোয়েন্টি এবং টেস্ট ছেড়েছেন - অতীতের মতো তাঁদের রান করার জন্য নিজেদের তীক্ষ্ণতা রাখার বিষয়েও প্রশ্ন আছে। অধিনায়ক হিসেবে সাতাশের বিশ্বকাপ হাতে তুলতে চেয়েছিলেন রোহিত। সেই স্বপ্ন তাঁর ভেঙেই গেল।
